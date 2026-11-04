Uber Táxi chega ao Recife com acesso à faixa de ônibus

Táxis podem circular nas faixas de ônibus, o que é uma vantagem para viagens mais ágeis. Mas as regras locais é que definem quais corredores valem

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Desde o fim de outubro, está funcionando no Recife a categoria Uber Táxi, uma versão que promete oferecer mais agilidade e conforto para os usuários. Passageiros do aplicativo na capital pernambucana já podem chamar taxistas credenciados direto pelo celular, sem procurar um ponto nem baixar outro app. O Recife integra um grupo de 12 municípios que receberam a modalidade recentemente.

A principal vantagem da categoria Uber Táxi - destacada pela empresa, inclusive - é o acesso às faixas exclusivas de ônibus (Faixa Azul), espaço reservado ao transporte coletivo e que não pode ser usado pelos outros veículos do serviço, por exemplo. Esse acesso permite viagens mais rápidas e ágeis por esses corredores. Desde 2015, o serviço é ofertado pela plataforma 99.

UBER TÁXI E TÁXI PROMO: VEJA COMO FUNCIONA

Táxis podem circular nas faixas de ônibus, o que a Uber apresenta como vantagem para viagens mais ágeis; as regras locais definem quais corredores valem - Divulgação

No Uber Táxi, a cobrança segue a tabela da legislação municipal. O aplicativo mostra uma estimativa de preço antes da viagem, e o valor final tem como referência o taxímetro, aparelho que calcula a tarifa pela distância e pelo tempo. Já o Táxi Promo tem preço fixo, com desconto pré-calculado sobre o valor do taxímetro, e o passageiro sabe quanto vai pagar desde a solicitação.

O valor pode mudar proporcionalmente se houver alteração significativa de rota ou de tempo. Segundo a Uber, o Táxi Promo foi criado com o objetivo de aumentar o volume de viagens realizadas pelos taxistas parceiros.

Mas como a adesão ao Táxi Promo é opcional para os taxistas, pode ser mais difícil encontrar um carro disponível. O cadastro dos taxistas na plataforma exige a documentação prevista na regulamentação municipal.

A Uber diz que as viagens contam com verificação dos dados do veículo e do motorista, checagem de antecedentes criminais no cadastro, compartilhamento do trajeto em tempo real e suporte pelo aplicativo.

Pelos comunicados da Uber, a categoria Táxi já funciona em São Paulo, Campinas, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza e Brasília desde dezembro de 2024, quando chegou a outras 14 cidades, entre elas Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Aracaju.

Desde outubro, também receberam o serviço Belém, Florianópolis, João Pessoa, Joinville, Maceió, Manaus, Natal, Santos, São Luís, Teresina e Vitória. Para pedir, basta digitar o destino e escolher Táxi ou Táxi Promo entre as categorias.

