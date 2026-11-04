Enem 2026: metrô do Recife terá funcionamento normal nos dias de prova

CBTU orienta candidatos do Enem a saírem mais cedo: Linha Sul opera em via singela e pode ter espera maior nos dias 8 e 15 de novembro

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O Metrô do Recife funcionará em horário habitual, das 5h às 22h, nos domingos 8 e 15 de novembro, datas de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A informação foi divulgada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que orienta os candidatos a se programarem para evitar atrasos na chegada aos locais de prova.

Linha Sul

Apesar do funcionamento normal, a CBTU alerta para as condições de operação da Linha Sul, que está funcionando em via singela devido aos serviços de substituição de dormentes. A intervenção pode aumentar o tempo de espera nas estações e provocar atrasos durante as viagens.

Por isso, a recomendação é que os participantes que utilizarem o metrô saiam de casa com antecedência e considerem o tempo adicional de deslocamento, a fim de evitar imprevistos nos dias de prova.



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