Operação Finados 2026 registra seis mortes e 47 feridos em sinistros nas rodovias de Pernambuco

Durante a operação, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fiscalizou mais de 2,4 mil veículos e registrou 384 infrações por excesso de velocidade

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Foram registrados 33 sinistros de trânsito, com 47 feridos e seis mortes, durante o feriadão de Finados. As colisões frontais respondem por metade das mortes nesse período.

O sinistro mais grave aconteceu na sexta-feira (30), no Km 191 da BR 232, em Sanharó, onde uma colisão frontal entre dois carros resultou em duas pessoas mortas e em cinco feridas. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Entre a sexta (30) e a segunda-feira (2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou a fiscalização nas rodovias federais do estado através da Operação Finados 2026. No ano passado, o feriado foi em um domingo e não houve uma operação específica na data.

Operação Finados 2026 - Divulgação/PRF

Nesses quatro dias foram fiscalizados 2.476 veículos e 3.201 pessoas, emitidas 1.604 autuações e registradas 183,2 toneladas de excesso de peso. O maior número foi de infrações por excesso de velocidade, com 384 imagens de radar. Outras infrações também foram verificadas, como:

Ultrapassagens indevidas (108)

Não uso do cinto de segurança (66)

Trânsito pelo acostamento (64)

Desrespeito à Lei do Descanso (40)

Falta do capacete (30)

Falta da cadeirinha (30)

Operação Finados 2026 - Divulgação/PRF

A Lei Seca resultou em 2.186 testes com o bafômetro, que resultaram em 16 autuações e uma prisão de motorista sob efeito de álcool. Além disso, foram retirados 50 animais de grande porte das rodovias e prestados auxílios a 82 condutores que tiveram problemas com o veículo.

A equipe do Núcleo de Operações Aéreas e SAMU Metropolitano Recife realizou um resgate aeromédico durante a operação. Já o reforço no policiamento resultou em dois veículos recuperados e em 21 pessoas detidas por diversos crimes, como receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e com mandado de prisão em aberto.

