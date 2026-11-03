Batida entre dois caminhões e uma van de transporte de pacientes na BR-232 deixa 10 feridos

Sinistro aconteceu no início da manhã desta terça-feira (3), na altura do Curado, no Recife; há crianças e uma gestante entre as vítimas

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Uma colisão entre dois caminhões e uma van de transporte de pacientes deixou 10 pessoas feridas no início da manhã desta terça-feira (3). O sinistro aconteceu na BR-232, na altura do bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. Entre as vítimas, estão crianças, uma mulher gestante e uma idosa, que foram socorridas para unidades de saúde com vida.

A van envolvida no acidente é vinculada à Prefeitura de São Bento do Una, no Agreste pernambucano, e realizava o transporte de pacientes pelo serviço de Tratamento Fora do Domicílio (TFD). De acordo com informações repassadas à equipe da TV Jornal, cerca de 20 pessoas estavam no veículo. Nos caminhões, havia apenas os motoristas.

O acidente provocou retenções na BR-232 durante o início da manhã, período de grande movimentação de veículos em direção ao Recife. Com a ocorrência, os motoristas precisam reduzir a velocidade ao passar pelo local.

Van TFD de São Bento do Una capotou - Reprodução/TV Jornal Batida entre dois caminhões atinge van de transporte de passageiros - Divulgação/PRF Batida entre dois caminhões atinge van de transporte de passageiros - Divulgação/PRF Batida entre dois caminhões atinge van de transporte de passageiros - Divulgação/PRF

Caminhão parado na faixa

De acordo com as informações apuradas pela equipe no local, um dos caminhões estava parado em uma das faixas da rodovia desde as 5h, após apresentar problemas em um pneu. O veículo acabou ocupando uma das quatro faixas no sentido Recife.

O segundo caminhão atingiu a parte traseira do veículo parado. Com o impacto, a van TFD que trafegava na faixa ao lado foi atingida, tombou e acabou sendo arrastada pela pista até as proximidades da entrada do Jardim Botânico do Recife. Os vidros foram quebrados e a parte traseira ficou bastante destruída em decorrência da batida.

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Vítimas com vida



O Corpo de Bombeiros mobilizou quatro viaturas para atender à ocorrência, sendo três unidades de resgate e uma de comando operacional. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participou do atendimento.

Segundo o oficial de operações Luiz Miguel, do Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram, populares já ajudavam a retirar os passageiros do veículo. Sete pessoas foram socorridas e encaminhadas com vida para unidades hospitalares e estavam estáveis no momento do atendimento.

Uma criança de quatro anos foi levada ao Hospital da Restauração (HR), no Recife. A mãe dela, que estaria gestante, também foi encaminhada à unidade. A criança apresentou uma crise convulsiva, mas não foi possível confirmar se o episódio tinha relação com o acidente.

Uma idosa também precisou de atendimento e foi levada ao Hospital Getúlio Vargas (HGV). Segundo informações iniciais repassadas à reportagem, ela apresentava suspeita de amputação de um membro, e um torniquete chegou a ser aplicado ainda no local. Os demais passageiros que apresentaram ferimentos leves.

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