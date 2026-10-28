Transporte por moto: Mortes de passageiros de Uber e 99 Moto não param no Recife; jovem de 21 anos morreu na BR-101
Sinistro de trânsito aconteceu no Ibura, nesta terça-feira (27/10), e mais uma vez em uma rodovia federal. Passageira caiu e foi atropelada
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Mais uma passageira de aplicativo de transporte de passageiros, como Uber e 99 Moto, morre em rodovias federais que cortam o Recife. A morte aconteceu por volta das 14h desta terça-feira (27/10), no km 63 da BR-101, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, no sentido Paulista. Segundo as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o motociclista tombou depois de atingir a traseira de um ônibus que estava fazendo o embarque/desembarque de passageiros em uma parada.
O condutor e a passageira caíram na pista, e ela foi atropelada por um carro que trafegava na rodovia. A mulher morreu na hora, ainda no local. Já o condutor da moto ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que ele fazia transporte de passageiro por aplicativo, modalidade conhecida como motoapp, oferecida por plataformas como Uber Moto e 99 Moto. O motorista do carro não se feriu e fez o teste do bafômetro, com resultado normal.
O caso se soma a uma sequência que já não pode ser tratada como coincidência. Desde 31 de agosto, ao menos cinco passageiros de moto morreram em sinistros de trânsito nas rodovias federais que cortam o Grande Recife, em menos de dois meses. Em todos eles, a vítima fatal era quem estava na garupa.
PADRÃO QUE SE REPETE NAS RODOVIAS FEDERAIS
Em 31 de agosto, um passageiro de 23 anos morreu espremido entre uma carreta e um carro na BR-101, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife. Em 5 de setembro, uma passageira identificada como Débora morreu na BR-232, no Curado, na mesma região da capital, depois que a vareta do tambor de uma das motos se partiu em pleno trajeto. Em 24 de setembro, uma passageira de 30 anos morreu atropelada por uma carreta no Ibura, após a moto cair na pista quando o condutor, de 22 anos, se desequilibrou ao tentar sair do acostamento.
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Dois dias depois, em 26 de setembro, uma passageira de 26 anos morreu na BR-101, em Passarinho (Zona Norte), em uma colisão entre duas motos de aplicativo. O corpo dela ficou entre os dois veículos, no canteiro central. Agora, a morte desta terça repete o roteiro: uma moto de pequeno porte, uma pista de alta velocidade e uma passageira sem nenhuma proteção além de um capacete.
O dado que mais chama atenção não é só a repetição, mas quem está sendo atingido. Nos casos acompanhados, o condutor sobrevive ou fica ferido, e quem morre é a pessoa que pagou pela corrida.
NÚMEROS MOSTRAM SINISTROS MAIS FREQUENTES E MAIS GRAVES
Os dados da PRF indicam que os casos não são exceção. Entre janeiro e agosto de 2026, Pernambuco registrou 1.221 sinistros com motocicletas nas rodovias federais, alta de 18,2% sobre os 1.033 do mesmo período de 2025. As mortes saltaram de 103 para 130, aumento de 26,2%, mais rápido que o de sinistros, sinal de que as ocorrências estão mais graves. No País, o primeiro semestre de 2026 teve 16.346 sinistros com moto nas rodovias federais, alta de 4,88%, e 1.072 mortes, avanço de 13,92%.
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Na Região Metropolitana do Recife (RMR), o SAMU Metropolitano registrou crescimento de quase 60% nos atendimentos a vítimas de motocicleta entre 2022, ano em que Uber Moto e 99 Moto chegaram à região, e 2025. O Recife concentra de 80% a 90% desses registros, com Jaboatão dos Guararapes e Olinda em segundo e terceiro lugares, em números bem menores. Entre as principais causas apontadas pela PRF em Pernambuco no período estão a ausência de reação do condutor (170 sinistros e 15 mortes), o acesso à via sem observar outros veículos (162 sinistros e 15 mortes) e a reação tardia ou ineficiente (149 sinistros e 12 mortes).
Por trás dessas estatísticas assustadoras há uma lacuna regulatória dupla e de responsabilidade, principalmente, das prefeituras das cidades onde o serviço opera. Não há fiscalização da manutenção mecânica das motos usadas no transporte remunerado, e nem a cilindrada mínima é exigida pelas plataformas. Também não existem regras específicas de circulação para esses veículos em trechos de tráfego pesado, como as BRs e PEs, onde motos pequenas dividem a pista com carretas. A Prefeitura do Recife, inclusive, já afirmou que não pretende criar qualquer regulamentação para o serviço.