Transporte por moto: Mortes de passageiros de Uber e 99 Moto não param no Recife; jovem de 21 anos morreu na BR-101

Sinistro de trânsito aconteceu no Ibura, nesta terça-feira (27/10), e mais uma vez em uma rodovia federal. Passageira caiu e foi atropelada

Mais uma passageira de aplicativo de transporte de passageiros, como Uber e 99 Moto, morre em rodovias federais que cortam o Recife. A morte aconteceu por volta das 14h desta terça-feira (27/10), no km 63 da BR-101, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, no sentido Paulista. Segundo as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o motociclista tombou depois de atingir a traseira de um ônibus que estava fazendo o embarque/desembarque de passageiros em uma parada.

O condutor e a passageira caíram na pista, e ela foi atropelada por um carro que trafegava na rodovia. A mulher morreu na hora, ainda no local. Já o condutor da moto ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que ele fazia transporte de passageiro por aplicativo, modalidade conhecida como motoapp, oferecida por plataformas como Uber Moto e 99 Moto. O motorista do carro não se feriu e fez o teste do bafômetro, com resultado normal.

O caso se soma a uma sequência que já não pode ser tratada como coincidência. Desde 31 de agosto, ao menos cinco passageiros de moto morreram em sinistros de trânsito nas rodovias federais que cortam o Grande Recife, em menos de dois meses. Em todos eles, a vítima fatal era quem estava na garupa.

PADRÃO QUE SE REPETE NAS RODOVIAS FEDERAIS

Condutor da moto colidiu na traseira de um ônibus que estava parado para desembarque, caindo na rodovia. Os dois foram atropelados pelo carro - PRF/Divulgação Condutor da moto colidiu na traseira de um ônibus que estava parado para desembarque, caindo na rodovia. Os dois foram atropelados pelo carro - PRF/Divulgação Motoapp no Recife: nova morte de passageira na BR-101 expõe falta de regras e mortes não param - PRF/Divulgação

Em 31 de agosto, um passageiro de 23 anos morreu espremido entre uma carreta e um carro na BR-101, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife. Em 5 de setembro, uma passageira identificada como Débora morreu na BR-232, no Curado, na mesma região da capital, depois que a vareta do tambor de uma das motos se partiu em pleno trajeto. Em 24 de setembro, uma passageira de 30 anos morreu atropelada por uma carreta no Ibura, após a moto cair na pista quando o condutor, de 22 anos, se desequilibrou ao tentar sair do acostamento.

Dois dias depois, em 26 de setembro, uma passageira de 26 anos morreu na BR-101, em Passarinho (Zona Norte), em uma colisão entre duas motos de aplicativo. O corpo dela ficou entre os dois veículos, no canteiro central. Agora, a morte desta terça repete o roteiro: uma moto de pequeno porte, uma pista de alta velocidade e uma passageira sem nenhuma proteção além de um capacete.

O dado que mais chama atenção não é só a repetição, mas quem está sendo atingido. Nos casos acompanhados, o condutor sobrevive ou fica ferido, e quem morre é a pessoa que pagou pela corrida.

NÚMEROS MOSTRAM SINISTROS MAIS FREQUENTES E MAIS GRAVES

Mortes de motociclistas em rodovias federais de Pernambuco saltaram de 103 para 130 entre janeiro e agosto de 2026, alta de 26,2% - PRF

Os dados da PRF indicam que os casos não são exceção. Entre janeiro e agosto de 2026, Pernambuco registrou 1.221 sinistros com motocicletas nas rodovias federais, alta de 18,2% sobre os 1.033 do mesmo período de 2025. As mortes saltaram de 103 para 130, aumento de 26,2%, mais rápido que o de sinistros, sinal de que as ocorrências estão mais graves. No País, o primeiro semestre de 2026 teve 16.346 sinistros com moto nas rodovias federais, alta de 4,88%, e 1.072 mortes, avanço de 13,92%.

Na Região Metropolitana do Recife (RMR), o SAMU Metropolitano registrou crescimento de quase 60% nos atendimentos a vítimas de motocicleta entre 2022, ano em que Uber Moto e 99 Moto chegaram à região, e 2025. O Recife concentra de 80% a 90% desses registros, com Jaboatão dos Guararapes e Olinda em segundo e terceiro lugares, em números bem menores. Entre as principais causas apontadas pela PRF em Pernambuco no período estão a ausência de reação do condutor (170 sinistros e 15 mortes), o acesso à via sem observar outros veículos (162 sinistros e 15 mortes) e a reação tardia ou ineficiente (149 sinistros e 12 mortes).

Por trás dessas estatísticas assustadoras há uma lacuna regulatória dupla e de responsabilidade, principalmente, das prefeituras das cidades onde o serviço opera. Não há fiscalização da manutenção mecânica das motos usadas no transporte remunerado, e nem a cilindrada mínima é exigida pelas plataformas. Também não existem regras específicas de circulação para esses veículos em trechos de tráfego pesado, como as BRs e PEs, onde motos pequenas dividem a pista com carretas. A Prefeitura do Recife, inclusive, já afirmou que não pretende criar qualquer regulamentação para o serviço.

