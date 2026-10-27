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Mobilidade | Notícia

Eleições 2026: Desculpem Lula e Flávio, o grande vencedor das eleições foi o transporte público

Da pressão da Justiça Eleitoral por Tarifa Zero à prorrogação da votação até as 19h no País, o ônibus foi protagonista antes e durante o 2º turno

Por Roberta Soares Publicado em 27/10/2026 às 9:00
Transporte p&uacute;blico &eacute; o grande vencedor ao mostrar que gratuidade e frota garantem o direito de votar
Transporte público é o grande vencedor ao mostrar que gratuidade e frota garantem o direito de votar - Conorte/Divulgação

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Desculpem os candidatos Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), assim como os eleitores de ambos. O grande vencedor das Eleições 2026 foi o transporte público coletivo. E não por mérito das campanhas, que quase não o incluíram entre suas propostas. O transporte público brasileiro venceu porque se impôs como assunto central antes e durante os dois turnos.

A gratuidade nos ônibus e metrôs, quando existiu, e a redução da frota, quando faltaram ônibus, mostraram que o serviço de transporte coletivo regular foi e é condição concreta para viabilizar o voto da população. Pelo segundo pleito seguido, a mobilidade ganhou o noticiário por obrigação - graças à determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) -, e não por escolha dos candidatos.

A Tarifa Zero (a gratuidade total da passagem, hoje paga por subsídios públicos) já tinha feito diferença na Região Metropolitana do Recife (RMR) no 1º turno, com demanda 80% maior nos ônibus e de 100% no Metrô do Recife. E o sistema de transporte intermunicipal do interior, com linhas da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão geridas pela Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI), que nunca tinha tido gratuidade, nem em 2024 nem no 1º turno deste ano, passou a ter no segundo turno.

Tudo bem que a gratuidade para o interior veio quase a fórceps, depois de uma provocação generalizada à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público feita pela Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco, que representa os passageiros no Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM). A Frente foi a primeira a cobrar justamente pela desigualdade entre quem vota na metrópole e quem vota no interior.

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MAIS UMA VEZ, GRATUIDADE SOB FORTE PRESSÃO

Divulgação/Semobi
Transporte intermunicipal gratuito foi liberado para os eleitores no segundo turno, mas em cima da hora e com muitas e burocráticas regras, o que gerou confusões - Divulgação/Semobi
Divulgação/Semobi
Passagem gratuita no intermunicipal de Pernambuco só foi garantida a poucos dias da votação e com regras que geraram dúvida entre os eleitores - Divulgação/Semobi

Em seguida, a pressão virou institucional. O TRE-PE enviou ofício à EPTI pedindo esclarecimentos sobre a oferta no 1º e no 2º turno. A 36ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, do MPPE, recomendou à EPTI e à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) a gratuidade no intermunicipal e o reforço da frota na RMR. Mesmo com Justiça Eleitoral e Ministério Público na mesma direção, o governo de Pernambuco demorou a responder, e a garantia só veio a poucos dias da votação.

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Quando veio, a gratuidade chegou cercada de condições. Zona da Mata e Agreste teriam passagem gratuita apenas no domingo (25), enquanto o Sertão teria ida a partir das 18h de sábado e volta até as 21h de domingo. O eleitor precisava retirar o bilhete antes, nas empresas, nos dias 23, 24 e 25, com título e documento de identificação, e o número de vagas ficava limitado aos assentos de um dia útil normal.

O motorista, por sua vez, não podia liberar a passagem na hora. Com tantas regras, e sem tempo para o eleitor entendê-las, o que deveria garantir o direito ao voto produziu dúvida, fila e a necessidade de mais cobrança. Em vez de remover a barreira do transporte, o desenho da medida criou outra, a burocrática. Mas pela primeira vez a gratuidade estava valendo para o intermunicipal - e isso precisa ser destacado.

ELEIÇÃO PRORROGADA: O QUE DEU ERRADO NA OFERTA DE ÔNIBUS NO PAÍS

JAILTON JR./JC IMAGEM
Transporte público é o grande vencedor ao mostrar que gratuidade e frota garantem o direito de votar - JAILTON JR./JC IMAGEM

No 2º turno, eleitores de diferentes regiões enfrentaram redução de frota, longas esperas e dificuldade para chegar às seções. Houve denúncias de ônibus insuficientes e até pedidos de prisão de gestores de transporte, o que mostra o grau de tensão em torno do serviço. Em vez de ficar nos bastidores da operação, a oferta de ônibus passou a ser disputada politicamente por campanhas e autoridades no dia da votação.

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Nesse cenário, o ministro do STF Cristiano Zanin atendeu a uma ação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ampliou a votação das 17h para às 19h. Depois, esclareceu que a extensão valia apenas para os locais onde as urnas ainda estavam abertas, e não para a reabertura generalizada das seções já encerradas. A distinção importa: a medida atendeu a quem ainda estava em fila ou esperando condução, mas não reabriu o que já tinha fechado.

A decisão também produziu efeitos imediatos no calendário do pleito, pois a totalização chegou a ser interrompida às 17h06, quando, segundo a Agência Brasil, apenas 1.225 das 499.248 seções haviam sido apuradas. Falta, porém, medir quantos eleitores deixaram de votar por falta de ônibus. O estudo do Ipea sobre o passe livre em 2022 não encontrou efeito estatisticamente significativo no comparecimento, embora tenha identificado aumento de mobilidade, entre 7,2% e 17,5%.

Apesar do uso político do serviço e das confusões criadas em volta desse uso, mais uma vez ficou evidente o protagonismo do transporte público no processo eleitoral, criando uma esperança de que ele passe a ter o mesmo valor no dia a dia do brasileiro. Ficamos na torcida e na vigilância.

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Roberta Soares

betasoares8@gmail.com

Jornalista setorizada em mobilidade urbana há mais de 20 anos. Com 30 anos de redação, cobriu por quase dez anos o setor de segurança pública, atuando também nas editorias de Política, Brasil e Internacional.

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