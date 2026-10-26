SEST SENAT abre unidade em Goiana para qualificar trabalhadores do transporte em meio à falta de motoristas no País

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Sexto polo em Pernambuco terá cursos de formação e atendimento gratuito de saúde, enquanto setor enfrenta dificuldade para contratar motoristas

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A Zona da Mata Norte de Pernambuco ganha, no dia 29 de outubro, às 11h, uma nova unidade do SEST SENAT. Instalado na rodovia PE-062, km 6,8, no município de Goiana, o polo é o sexto da instituição no Estado, somando-se às unidades de Recife, Caruaru (Agreste), Cabo de Santo Agostinho (RMR), Petrolina e Serra Talhada (Sertão). A unidade deverá atender trabalhadores do transporte e moradores de 19 municípios do entorno.

Construída em uma área de um hectare, a sede foi planejada para oferecer atendimento integrado, com foco na prevenção de doenças, na recuperação da saúde e no bem-estar dos profissionais. Na área da saúde, a unidade terá odontologia, com quatro cabines de atendimento e raio-X periapical (exame que registra imagens de dentes e da região ao redor), além de fisioterapia, nutrição e psicologia.

Os serviços são gratuitos para trabalhadores do segmento com cadastro regular no SEST SENAT. A comunidade em geral também poderá usá-los, com valores diferenciados. A solenidade de inauguração da nova unidade contará com o presidente do Sistema Transporte — composto pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), pelo SEST SENAT e pelo Instituto de Transporte e Logística (ITL) -, Vander Costa, da diretora executiva do SEST SENAT, Nicole Goulart,e do presidente do Conselho Regional do SEST SENAT de Pernambuco, Eudo Laranjeiras.

FORMAÇÃO E SAÚDE PARA QUEM VIVE NO TRÂNSITO

Nova unidade do SEST SENAT em Goiana, na PE-062, será inaugurada em 29 de outubro e atenderá 19 municípios da Mata Norte - Divulgação

No eixo educacional, o novo polo reúne cinco salas de aula, um laboratório de informática e um simulador de direção, equipamento que permite treinos práticos sem os riscos da via. As turmas serão abertas conforme a demanda das empresas locais, com cursos como Operação de Empilhadeira, Primeiros Socorros, Percepção de Risco, CIPA, NR-12, NR-35 e Segurança no Trabalho. As NRs são as normas regulamentadoras que definem regras de segurança nas atividades profissionais.

A vantagem de uma estrutura desse porte está em concentrar, no mesmo endereço, a qualificação técnica e o cuidado com a saúde física e mental de uma categoria exposta a jornadas longas e a rotinas de grande pressão. “O investimento em qualificação e saúde fortalece o capital humano, a segurança viária e a competitividade das empresas de transporte”, destacou Eudo Laranjeiras.

Em Goiana, a presença física do SEST SENAT aproxima o ensino técnico das demandas industriais e logísticas da região. Os dados do balanço de 2026 indicam que há procura: Pernambuco registra média de 5.837 matrículas presenciais por unidade, 39,1% acima da média nacional, com 29.187 matrículas e 13.478 pessoas atendidas nas unidades do estado.

ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA PREOCUPA

SEST SENAT abre unidade em Goiana para qualificar trabalhadores do transporte em meio à falta de motoristas no País - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

A inauguração ocorre num momento em que a falta de motoristas preocupa empresas de todo o País. Segundo levantamento da CNT divulgado em 2026, 50,6% das empresas de transporte urbano de passageiros pesquisadas tinham vagas abertas para motoristas. No transporte rodoviário de passageiros, o índice chegava a 55,6%.

O dado não significa que esses percentuais dos postos de trabalho estejam vagos, e sim que as empresas ouvidas tinham ao menos uma vaga em aberto. Levantamento anterior da CNT, de 2023, já apontava que 53,4% das empresas de ônibus urbanos e metropolitanos pesquisadas relatavam escassez.

No transporte rodoviário interestadual, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati) estima que pouco mais de 60 mil motoristas estejam em atividade, para uma necessidade de aproximadamente 86 mil, o que resulta em um déficit de 26 mil profissionais. A entidade relaciona a carência ao envelhecimento da categoria, à mudança no perfil dos trabalhadores e à migração para outras atividades.

Dados apresentados no ClickBus Academy, em setembro de 2026, mostram que 84% dos entrevistados do segmento interestadual apontaram os motoristas como a categoria profissional mais em falta, e que a exigência de experiência prévia está entre os obstáculos para preencher as vagas.

NÚMEROS DA CARÊNCIA DE MOTORISTAS

26 mil: déficit estimado de motoristas no transporte rodoviário interestadual (Abrati), cerca de 30% da necessidade

86 mil: profissionais necessários no segmento interestadual

Pouco mais de 60 mil: motoristas em atividade no segmento interestadual

50,6%: empresas de transporte urbano de passageiros com vagas abertas para motoristas (CNT, 2026)

55,6%: empresas de transporte rodoviário de passageiros com vagas abertas (CNT, 2026)

44,6%: empresas de transporte rodoviário de cargas com vagas abertas (CNT, levantamento divulgado em janeiro de 2026)

84%: entrevistados do segmento interestadual que apontaram motoristas como a categoria mais em falta (ClickBus Academy, setembro de 2026)

