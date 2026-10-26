Bicicleta: Bike PE, enfim, expande e ganha bicicletas elétricas de pedal assistido no Recife

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As novas e-bikes representam a primeira inovação do sistema de bicicletas compartilhadas que desde setembro está sendo gerido pela prefeitura

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Demorou, mas começou. Após 15 anos de operação sem expansão, o Bike PE, sistema público de bicicletas compartilhadas do Recife e pontualmente das cidades de Olinda e Jaboatão dos Guararapes, na RMR, está crescendo e melhorando. Desde o sábado 24/10, 240 bicicletas elétricas - e-bikes (de pedal assistido) já podem ser utilizadas pela população na capital pernambucana, melhorando a já histórica ausência de expansão do serviço e a precária manutenção das bikes vivenciadas por muitos usuários.

A novidade - que tem custo extra (R$ 13,40 por 15 minutos de pedalada), pago por fora dos planos convencionais, vale alertar - é a primeira modernaização da nova operação do serviço no Recife, que desde setembro deixou a gestão do governo de Pernambuco e passou para a coordenação da Prefeitura do Recife. Com exceção das poucas estações instaladas em Olinda e em Jaboatão, que seguem sob responsabilidade da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi).

A operação continua sendo realizada pela Tembici, líder em micromobilidade na América Latina, e o Itaú Unibanco, patrocinador do Bike Itaú desde que o modelo foi criado no País, ainda com a pernambucana Serttel. A previsão é de que, com a modernização e expansão, o sistema de compartilhamento de bikes do Recife passe a contar com uma frota de 1.200 bicicletas, entre modelos convencionais e elétricos. Até então, o Bike PE tem 90 estações e 1.300 bicicletas no Recife, em Jaboatão dos Guararapes e em Olinda. Quase a totalidade das estações, entretanto, está instalada no Recife e deverá permanecer na capital.

PEDAL ASSISTIDO FAZ A DIFERENÇA

Com pedal assistido e autonomia de até 100 quilômetros, e-bikes ampliarão, até o final do mês, a oferta do sistema compartilhamento na cidade - Divulgação PCR

As e-bikes possuem bateria com autonomia de até 100 quilômetros — que pode variar conforme as condições de uso e do trajeto —, permitindo atender a diferentes deslocamentos ao longo do dia. O diferencial tecnológico das novas bicicletas é o chamado pedal assistido, tecnologia na qual um motor elétrico atua em conjunto com a pedalada do condutor para complementar a força aplicada pelo usuário, tornando as viagens mais confortáveis e exigindo menos esforço ao longo do percurso.

Para utilizar as novas e-bikes no Recife, é necessário baixar o aplicativo do Bike Itaú, realizar o cadastro e selecionar um dos planos disponíveis. Mas lembrando que a cobrança das bikes elétricas é paga por fora do plano contratado. Pelo próprio aplicativo, os usuários consultam a localização das estações e checam a disponibilidade de bicicletas e de vagas para devolução.

“Neste ano, atingimos a marca de 10 milhões de deslocamentos realizados e a chegada das e-bikes em Recife traz um grande avanço na mobilidade ativa da cidade. Estamos muito entusiasmados em fazer parte desse movimento. Com o pedal assistido, trajetos mais longos se tornam mais confortáveis, permitindo que mais pessoas considerem a bike para ir ao trabalho, estudar ou se conectar ao transporte público. É uma evolução importante do projeto e um passo na transformação que queremos construir junto à cidade”, afirmou o CEO e cofundador da Tembici,Tomás Martins, celebrando o avanço operacional do sistema.

TECNOLOGIA E EXPANSÃO SÃO AS GRANDES DIFERENÇAS PROMETIDAS PARA O NOVO SERVIÇO

Sistema Bike PE sofre com ausência de expansão e manutenção das bikes, mas ainda é um bom sistema - JAILTON JR./JC IMAGEM A frota total será de 1.200 bicicletas, um aumento substancial em relação às 700 unidades convencionais do sistema atual disponíveis na capital pernambucana - JAILTON JR./JC IMAGEM Sem a manutenção devida, a expansão e a integração intermodal prometida desde que foi criado ainda em 2011, o Bike PE vem perdendo a confiabilidade, requisito número um para qualquer tipo de modal de transporte, mesmo os ativos - JAILTON JR./JC IMAGEM

Pelas informações que foram divulgadas no edital de licitação e repassadas pela PCR em dezembro de 2025 - quando a licitação estava em andamento -, a frota total será de 1.200 bicicletas, um aumento substancial em relação às 700 unidades convencionais do sistema atual disponíveis na capital pernambucana.

O grande diferencial seria exatamente a inclusão de 240 e-bikes. A infraestrutura de estações também receberia um reforço considerável. O projeto prevê a instalação de 120 estações distribuídas pela cidade, o que representa uma expansão de 51,90% em relação aos 79 pontos que o sistema Bike PE mantém hoje na capital.

E outra promessa importante é a integração dessas estações à malha cicloviária de 200 km da cidade para incentivar o uso da bike especialmente em áreas de tráfego de veículos intenso. Assim como funciona hoje no Bike PE, todas as 1.200 bicicletas terão monitoramento via GPS, e os usuários poderão retirar e devolver os equipamentos utilizando um aplicativo e site próprios.