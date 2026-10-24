TRE-PE determina volta gratuita em ônibus intermunicipais mesmo sem gratuidade na ida

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Decisão determina retorno gratuito com documento de identificação e comprovante de votação e amplia o prazo para linhas intermunicipais do Sertão.

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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) determinou que o Governo do Estado e a Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI) garantam o retorno gratuito dos eleitores no transporte coletivo intermunicipal, mesmo para quem não utilizou a gratuidade na viagem de ida.

A decisão foi tomada na noite deste sábado (24) pela desembargadora eleitoral Roberta Viana Jardim, relatora do processo nº 0603425-95.2026.6.17.0000, após solicitação da Defensoria Pública da União (DPU).

Para utilizar o benefício na volta, o eleitor deverá apresentar um documento oficial de identificação e o comprovante de votação.

Gratuidade ampliada nas linhas do Sertão

A decisão também estabelece que o retorno gratuito nas linhas intermunicipais com origem ou destino no Sertão seja garantido durante todo o domingo (25), sem restrição de horário para a partida.

Em situações excepcionais, caso não haja viagens disponíveis na noite de domingo, o transporte gratuito deverá ser assegurado até as 12h da segunda-feira (26).

Governo e EPTI devem informar horários

O Governo de Pernambuco e a EPTI deverão encaminhar à Justiça Eleitoral, no prazo de duas horas, informações sobre os itinerários, as modalidades de transporte e os horários das viagens gratuitas.

Os órgãos também deverão comunicar imediatamente a decisão às empresas de transporte e aos administradores dos terminais.

Em caso de descumprimento das determinações relativas ao retorno gratuito, a decisão prevê multa diária de R$ 500 mil, sob responsabilidade conjunta do Governo do Estado e da EPTI.