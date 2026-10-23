Raquel Lyra entrega mais 50 ônibus e cita queda de 85% nos roubos a coletivos

Com a remessa desta sexta, são 100 veículos novos no Grande Recife em duas semanas; ônibus elétricos devem ficar para 2027

A governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), entregou nesta sexta-feira (23) mais 50 ônibus para o transporte público da Região Metropolitana do Recife. Somados aos 50 entregues na semana passada, são 100 veículos em duas semanas. Segundo ela, os demais coletivos prometidos devem chegar em breve.

Os ônibus têm ar-condicionado e vão reforçar as linhas convencionais, o BRT e os corredores expressos. De acordo com o presidente do Grande Recife Consórcio de Transporte, Matheus Freitas, eles só passam a circular depois da vistoria do órgão gestor. “São modernos, com ar-condicionado, trazendo mais comodidade à população metropolitana”, afirmou.

A renovação tenta reduzir um déficit antigo. No fim de 2025, dos 2.482 ônibus em circulação no Grande Recife, apenas 410 tinham ar-condicionado, segundo o Consórcio. Em junho, o governo contabilizava 420 veículos climatizados entregues desde 2023 e 80 incorporados em 2026, parte deles comprada com recursos do Novo PAC, do governo federal. Na ocasião, Raquel prometeu mais de 200 novos ônibus até o fim do ano. Para o segundo mandato, o compromisso é chegar a 100% da frota climatizada.

Segurança nos coletivos

No evento, a governadora atribuiu ao programa Juntos pela Segurança uma redução de 85% nos roubos a coletivos, sem informar o período da comparação. “Com a contratação de policiais, o Juntos pela Segurança reduziu em 85% o roubo a coletivos. Esse é um dado da vida real. A gente tem que sempre garantir mais”, disse. Ela também citou o reforço do policiamento nos corredores e a atuação conjunta com empresas, sindicatos e rodoviários.

Os dados da Secretaria de Defesa Social (SDS) confirmam a queda, com variações conforme o recorte. O estado passou de 596 roubos a coletivos em 2023 para 358 em 2025, o melhor ano da série histórica.

Em outubro de 2025, a redução mensal chegou a 83,8%. No primeiro quadrimestre de 2026, a queda acumulada foi de 30,2%. A SDS atribui parte do resultado ao concurso lançado em 2023, que prevê mais de 7 mil novos profissionais.

Ônibus elétricos atrasam

Raquel afirmou que o governo vai encomendar os 100 ônibus elétricos e que a entrega deve levar de seis meses a um ano. “Eles vão operar no Recife, aqui no coração do Recife”, disse.

A compra é bancada por um financiamento federal de R$ 319,2 milhões, sem contrapartida do Estado. Quando o edital foi lançado, em maio, a previsão era de que os veículos começassem a rodar ainda em 2026. Com o novo prazo, a frota completa só deve chegar ao longo de 2027.

Cobrança pelo metrô

A governadora voltou a cobrar do governo federal a definição de como e quando serão aportados os recursos para o Metrô do Recife, operado pela CBTU. Ela citou R$ 300 milhões obtidos pelo Estado para investimentos e a conclusão de intervenções em estações do trecho de Camaragibe. “Eu quero ser parte da solução, mas, para isso, o governo federal precisa garantir recursos”, declarou.

Pelo acordo assinado com o presidente Lula em dezembro de 2025, a União se comprometeu a investir R$ 4 bilhões nos cinco primeiros anos da futura concessão, que terá duração de 30 anos. O cronograma prevê leilão em dezembro de 2026 e assinatura do contrato em março de 2027. O Estado já manifestou receio de que eventuais interrupções nos repasses federais acabem pesando no caixa estadual.

Na próxima semana, Raquel cumprirá agenda internacional com reuniões sobre saneamento e uma parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento para estudos de descarbonização da frota de ônibus. Durante o período, o governo ficará sob o comando da vice-governadora Priscila Krause (Psd). As duas, no entanto, se comprometeram a manter as entregas e as reuniões de monitoramento da gestão.

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