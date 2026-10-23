Eleições 2026: Passageiros enfrentam dificuldades para adquirir passagens gratuitas para eleitores

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MPPE determina que empresas garantam a gratuidade antecipada e cobra divulgação das regras nos terminais e canais de atendimento em Pernambuco

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Passageiros que buscavam utilizar o transporte intermunicipal gratuito para votar nas eleições deste domingo (25) enfrentaram dificuldades nos terminais de Pernambuco nesta sexta-feira (23). Relatos apontam confusão nos guichês das empresas operadoras, principalmente em relação à emissão dos bilhetes e à comprovação do local de votação.

O procedimento exige que o eleitor apresente informações sobre o local onde votará e que utilize documentos para validação do benefício durante o embarque.

As quatro concessionárias que operam o sistema intermunicipal (Expresso 1002, Borborema, Progresso e Rodotur) precisaram se adaptar às novas regras. A divulgação das orientações às vésperas da eleição, no entanto, gerou dúvidas entre passageiros e empresas.

Frente de Luta aciona Procon-PE

Diante dos relatos de dificuldades, a Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco protocolou uma denúncia junto ao Procon-PE solicitando fiscalização presencial para verificar a emissão dos bilhetes e o embarque dos passageiros.

A Frente de Luta também cobra o cumprimento do Decreto Estadual nº 61.565/2026 e da Resolução TSE nº 23.751/2026, em seu artigo 23, que impedem a redução da frota ou da frequência de viagens durante o período eleitoral.

A medida busca evitar que a oferta limitada de ônibus impeça eleitores de chegar aos municípios onde votam.

Empresas são obrigadas a liberar transporte antes da votação

Em meio às dificuldades relatadas, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) determinou, nesta sexta-feira (23), que a antecipação da gratuidade para os eleitores deixe de ser uma opção das empresas e passe a ser obrigatória.

No despacho, denominado “chamo o feito à ordem”, a promotora apontou falhas na regulamentação estadual que poderiam dificultar o deslocamento dos eleitores.

Segundo o MPPE, o Decreto Estadual nº 61.565/2026 tratava a antecipação da emissão e utilização dos bilhetes gratuitos na sexta-feira (23) e no sábado (24) como uma “faculdade” das empresas. Com a determinação do Ministério Público, a liberação antecipada passa a ser obrigatória para todas as concessionárias.

Para o MPPE, permitir que as empresas escolhessem se concederiam ou não a gratuidade antecipada poderia comprometer o deslocamento dos eleitores e, consequentemente, o exercício do direito ao voto.

EPTI, SEMOBI e PGE são notificadas

O MPPE determinou que a Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (Epti), a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) fossem comunicadas com urgência para adequar os normativos às determinações.

Também foi exigida a divulgação ampla das regras para os eleitores. As informações devem ser apresentadas de forma clara e ostensiva nos terminais, especialmente no TIP, nos guichês das empresas e nos canais digitais de atendimento.

A medida tem como objetivo garantir que os passageiros conheçam as regras para utilizar o transporte gratuito e possam realizar o deslocamento necessário para votar.

