Eleições 2026: Gratuidade do transporte intermunicipal será limitada e com regras para o segundo turno. Confira como vai funcionar

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Gratuidade foi garantida pelo governo de Pernambuco após pressão da sociedade civil e da Justiça Eleitoral e acontece pela primeira vez no Estado

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A gratuidade no sistema de transporte intermunicipal de Pernambuco, que atende às regiões da Zona da Mata, Agreste e Sertão do Estado, fazendo a conexão com o Recife, terá limitações e regras no segundo turno das Eleições 2026, no domingo (25/10). Será bem diferente da operação gratuita realizada nos ônibus da Região Metropolitana do Recife, nos quais a passagem permanece de graça para qualquer passageiro das 4h às 19h30 do domingo.

A gratuidade intermunicipal, ao contrário, será repleta de regras que exigem atenção e antecipação dos passageiros. Isso porque ela será concedida exclusivamente para o deslocamento até o local de votação do eleitor. Ou seja, só poderá ser usada por aqueles que, de fato, estiverem indo votar. E todos terão que comprovar isso.

Não será apenas pedir parada ao coletivo e entrar. A passagem gratuita terá que ser adquirida antes, nos pontos de venda das empresas que operam o sistema (Expresso 1002, Borborema e Progresso). E não adianta insistir porque o motorista não poderá liberar a catraca se não receber a passagem gratuita.

TÍTULO DE ELEITOR NA MÃO E AQUISIÇÃO ANTECIPADA

Para ter direito, o eleitor precisa procurar as empresas que operam na rota desejada nos dias 23, 24 e 25, apresentando o título de eleitor e um documento de identificação. Serão disponibilizadas passagens de ida e volta. A oferta, no entanto, tem teto. Os bilhetes não podem ultrapassar o quantitativo de assentos oferecidos pelas concessionárias em dias úteis normais.

REGRAS DE ACORDO COM A REGIÃO

Na Zona da Mata e no Agreste, os bilhetes distribuídos serão válidos somente para o domingo, dia da votação. Ou seja, ida e volta precisam acontecer no mesmo dia. No Sertão, onde as distâncias são maiores, a regra é diferente. A passagem de ida pode ser utilizada no sábado (24), a partir das 18h, e a volta vai até as 21h do domingo.

CONFIRA O PASSO A PASSO PARA A PASSAGEM GRATUITA

Veja se você tem direito. O benefício vale para eleitores que vão viajar para votar no sistema intermunicipal da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão.

Separe os documentos. Leve o título de eleitor e um documento de identificação.

Escolha a rota. Defina para onde vai e identifique as empresas que operam a rota desejada.

Vá à empresa para retirar a passagem. A retirada é feita nas empresas, nos dias 23, 24 e 25. O ideal é ir um dia antes da viagem, para evitar imprevistos. Serão emitidas passagens de ida e volta.

Confira a validade do bilhete conforme a sua região:

Zona da Mata e Agreste: vale somente para o domingo (25), com ida e volta no mesmo dia.



Sertão: a ida pode ser no sábado (24), a partir das 18h, e a volta vai até as 21h do domingo (25).

No embarque, entregue o voucher ao motorista e receba o cartão.

Não tente embarcar sem o bilhete. O motorista não pode liberar a passagem. A orientação é procurar a empresa antes da viagem.

Fique atento ao limite de assentos. As passagens não podem passar do número de assentos que as concessionárias oferecem em dias úteis normais. Quanto antes você retirar, maior a chance de garantir o bilhete.

MOTORISTA NÃO PODERÁ LIBERAR PASSAGEM SEM O COMPROVANTE

Os operadores do sistema intermunicipal apelam aos passageiros que sigam as recomendações para evitar tumultos e entendam que, pelas regras determinadas pelo governo do Estado, os motoristas não podem liberar a catraca gratuitamente.

“É importante alertar que a gratuidade no transporte intermunicipal é cadastrada antes pelas empresas, nos pontos de venda nos terminais rodoviários ou pontos de venda nas cidade. Se todo mundo decidir fazer o cadastro no mesmo dia, no caso o domingo, vai ficar complicado. Por isso, a orientação é que as pessoas adquiram as passagens gratuitas em suas cidades antes, a partir da sexta e do sábado”, reforça Érica Souto, diretora administrativa da Expresso 1002.

Outro alerta fundamental e que tem como objetivo garantir a segurança dos motoristas do sistema é sobre a operação de embarque. “Não é dar a mão e entrar nos ônibus. O motorista não pode liberar a passagem. Ele só pode fazer isso quando receber a passagem gratuita das empresas. A pessoa tem que ter esse comprovante em mãos. Por isso as empresas terão que fazer um amplo trabalho de informação”, promete.

A expectativa é de que o número de passageiros aumente, já que o setor estima que pelo menos 45% da demanda vem sendo transportada pelo transporte clandestino e poderá ser atraída para o sistema devido às passagens de graça.

PRESSÃO PELA GRATUIDADE NO SISTEMA QUE, DE FATO, É HISTÓRICA

Anunciada pessoalmente pela governadora Raquel Lyra (PSD) nas redes sociais, a conquista do benefício só aconteceu - é fundamental destacar para que num próximo pleito não seja subtraída do cidadão - após muita pressão institucional realizada pela Justiça Eleitoral, provocada pela Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco, que tem assento no Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM).

E, como a própria governadora destacou em seu vídeo e também foi evidenciado na informação oficial do Palácio do Campos das Princesas, é a primeira vez que essa gratuidade é concedida ao transporte intermunicipal de Pernambuco. O sistema nunca teve Tarifa Zero, nem em 2024 nem no primeiro turno deste ano.

Um sistema que agoniza há anos, sofre sem subsídios e sendo ‘canibalizado’ pelo transporte clandestino. O fim da operação da empresa Logo Caruaruense em julho deste ano é um reflexo dessa crise.

Atualmente, o sistema conta com aproximadamente 350 ônibus autorizados, operados por apenas três empresas, atendendo 87 linhas e realizando aproximadamente 21 mil viagens mensais, com cerca de 1 milhão de passageiros transportados por mês. Em contrapartida, estima-se que mais de 20 mil veículos atuem de forma clandestina em Pernambuco, configurando uma concorrência desleal e descontrolada.

Nos últimos cinco anos, as consequências dessa concorrência já são visíveis: redução de 50% da oferta de serviços, corte de centenas de ônibus, suspensão do transporte em cerca de 80 municípios e perda de aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos.

