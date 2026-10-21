Programa da Scania que dá visibilidade às mulheres no transporte completa 10 anos na América Latina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A Scania está comemorando uma década do Queen on the Road, programa de relacionamento criado em 2016 para conectar e dar visibilidade a mulheres que atuam no setor de transporte. Segundo a empresa, cerca de 250 mulheres participaram da iniciativa na América Latina desde então.

Na última década, a iniciativa cresceu e se tornou uma forte rede, criando espaços para intercâmbio, aprendizado e reconhecimento da contribuição feminina para os negócios e o setor de transporte. Sempre discutindo inovação, liderança, relacionamentos, diferenças entre gerações e o futuro dos negócios.

A diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Scania, Patricia Acioli, afirma que o programa deixou de ser um projeto e virou uma comunidade. Para ela, a visibilidade de lideranças femininas contribui para decisões que fortalecem o setor. "Queen on the Road não é apenas uma celebração. É um reflexo de como a Scania constrói relacionamentos de confiança com clientes que estão ajudando a moldar o futuro do transporte na América Latina. Mostra que, quando líderes femininas são visíveis, ouvidas e conectadas, elas trazem perspectivas e decisões que fortalecem nosso setor", diz.

Programa Queen on the Road, desenvolvido pela Scania, completa dez anos - Divulgação Programa Queen on the Road, desenvolvido pela Scania, completa dez anos - Divulgação

O Queen on the Road também funciona como fonte de informação sobre a realidade dos clientes. Anna Carmo e Silva, head global de Estratégia e Comunicação da Scania, defende que o valor do negócio é criado na operação do cliente, com fatores como tempo de operação e custo por quilômetro.

Para a Scania, a América Latina tem papel estratégico por ser uma região complexa e diversa, que exige capacidade de adaptação. “O futuro do transporte dependerá não só de tecnologia, mas também de liderança, confiança e colaboração entre fabricante, clientes, parceiros, fornecedores e sociedade”, reforça a empresa.

