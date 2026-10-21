Programa da Scania que dá visibilidade às mulheres no transporte completa 10 anos na América Latina
Programa Queen on the Road, desenvolvido pela Scania desde 2016, já envolveu aproximadamente 250 mulheres em países da América Latina
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A Scania está comemorando uma década do Queen on the Road, programa de relacionamento criado em 2016 para conectar e dar visibilidade a mulheres que atuam no setor de transporte. Segundo a empresa, cerca de 250 mulheres participaram da iniciativa na América Latina desde então.
Na última década, a iniciativa cresceu e se tornou uma forte rede, criando espaços para intercâmbio, aprendizado e reconhecimento da contribuição feminina para os negócios e o setor de transporte. Sempre discutindo inovação, liderança, relacionamentos, diferenças entre gerações e o futuro dos negócios.
A diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Scania, Patricia Acioli, afirma que o programa deixou de ser um projeto e virou uma comunidade. Para ela, a visibilidade de lideranças femininas contribui para decisões que fortalecem o setor. "Queen on the Road não é apenas uma celebração. É um reflexo de como a Scania constrói relacionamentos de confiança com clientes que estão ajudando a moldar o futuro do transporte na América Latina. Mostra que, quando líderes femininas são visíveis, ouvidas e conectadas, elas trazem perspectivas e decisões que fortalecem nosso setor", diz.
O Queen on the Road também funciona como fonte de informação sobre a realidade dos clientes. Anna Carmo e Silva, head global de Estratégia e Comunicação da Scania, defende que o valor do negócio é criado na operação do cliente, com fatores como tempo de operação e custo por quilômetro.
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Para a Scania, a América Latina tem papel estratégico por ser uma região complexa e diversa, que exige capacidade de adaptação. “O futuro do transporte dependerá não só de tecnologia, mas também de liderança, confiança e colaboração entre fabricante, clientes, parceiros, fornecedores e sociedade”, reforça a empresa.