Pernambuco terá ônibus intermunicipais gratuitos no segundo turno das eleições

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Benefício será válido no próximo domingo (25), com regras específicas para o deslocamento de eleitores na Zona da Mata, no Agreste e no Sertão

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O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quarta-feira (21), a gratuidade nos ônibus intermunicipais para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para o próximo domingo (25). A medida foi autorizada pela governadora Raquel Lyra após cobranças para que o benefício também fosse garantido aos passageiros que precisam se deslocar entre municípios do estado.

Em Pernambuco, o benefício vinha sendo disponibilizado na Região Metropolitana do Recife, sem contemplar o sistema intermunicipal. A ampliação ocorre após pressão e ações para garantir o acesso dos eleitores ao transporte público.

No interior, o benefício será destinado aos eleitores que precisarem se deslocar até o município onde fica a seção eleitoral. Para ter acesso às passagens de ida e volta, será necessário apresentar o título de eleitor e um documento de identificação às empresas responsáveis pela rota desejada, entre os dias 23 e 25 de outubro.

Na Zona da Mata e no Agreste, os bilhetes serão válidos apenas no domingo. Já para o Sertão, a viagem de ida poderá ocorrer a partir das 18h do sábado (24), com retorno até as 21h do domingo (25).

A gratuidade estará sujeita à quantidade de assentos disponibilizados pelas empresas em dias úteis normais.

REGIÃO METROPOLITANA

Na Região Metropolitana do Recife, o transporte público será gratuito das 4h às 19h30 do domingo. Segundo o Governo de Pernambuco, a operação contará com 396 linhas e 14.495 viagens programadas, com frequência compatível com a dos dias úteis.

Os itinerários poderão ser consultados a partir do sábado (24), pelo aplicativo RUMO, disponível na página do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

A medida foi autorizada pela governadora Raquel Lyra e tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

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