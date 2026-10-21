fechar
Mobilidade | Notícia

Detran-PE disponibiliza entrega da CNH pelos Correios com taxa de Sedex. Veja como solicitar

Serviço opcional custa R$ 26,14 e atende condutores que optarem pelo documento impresso como alternativa ao aplicativo CNH do Brasil

Por Roberta Soares Publicado em 21/10/2026 às 11:48
Vers&atilde;o digital do documento permanece dispon&iacute;vel sem custos no aplicativo CNH do Brasil, antiga CDT
Versão digital do documento permanece disponível sem custos no aplicativo CNH do Brasil, antiga CDT - JAILTON JR./JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) passou a disponibilizar a entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) impressa no endereço de preferência do condutor. Denominado "CNH na Porta", o serviço é realizado por meio de parceria com os Correios e requer o pagamento de uma taxa de R$ 26,14, correspondente ao envio por Sedex.

A solicitação do envio domiciliar é opcional e deve ser efetuada pelos canais digitais do órgão estadual. Ao cadastrar o endereço e confirmar o pagamento do frete, o documento é despachado com código de rastreamento e confirmação eletrônica de entrega, garantindo o acompanhamento do deslocamento postal pelo usuário.

A opção de recebimento impresso atua de forma complementar ao sistema nacional de documentação de trânsito. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a versão digital da CNH é disponibilizada gratuitamente pelo aplicativo CNH do Brasil — anteriormente denominado Carteira Digital de Trânsito (CDT) —, mantendo o mesmo valor jurídico do documento em papel para os motoristas que optam por utilizar apenas o dispositivo móvel.

JAILTON JR./JC IMAGEM
Entrega da CNH física no endereço do condutor em Pernambuco é realizada via Sedex mediante taxa de R$ 26,14 - JAILTON JR./JC IMAGEM

Com a entrega via Correios, o motorista não precisa comparecer a uma unidade física do Detran-PE apenas para a retirada do documento impresso. A medida atende aos moradores de municípios do interior do Estado, que anteriormente precisavam se deslocar até centros regionais para obter a habilitação em papel.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além de oferecer uma alternativa ao condutor que prefere portar o documento físico, o envio direto ao endereço reduz o fluxo presencial nos postos do órgão. A diminuição da demanda nos balcões permite reorganizar a capacidade operacional das unidades para atendimentos administrativos que exigem a presença do cidadão.

Leia também

Eleições 2026: Pressão institucional para gratuidade no transporte intermunicipal no segundo turno aumenta e, mesmo assim, governo de Pernambuco ignora exigências
TRANSPORTE PÚBLICO

Eleições 2026: Pressão institucional para gratuidade no transporte intermunicipal no segundo turno aumenta e, mesmo assim, governo de Pernambuco ignora exigências
Eleições 2026: Depois do TRE-PE, MPPE também recomenda gratuidade no transporte intermunicipal e reforço da frota na RMR durante o segundo turno
TRANSPORTE PÚBLICO

Eleições 2026: Depois do TRE-PE, MPPE também recomenda gratuidade no transporte intermunicipal e reforço da frota na RMR durante o segundo turno

Compartilhe

Tags

Imagem de Roberta Soares

Roberta Soares

betasoares8@gmail.com

Jornalista setorizada em mobilidade urbana há mais de 20 anos. Com 30 anos de redação, cobriu por quase dez anos o setor de segurança pública, atuando também nas editorias de Política, Brasil e Internacional.

Siga Roberta Soares