Detran-PE disponibiliza entrega da CNH pelos Correios com taxa de Sedex. Veja como solicitar
Serviço opcional custa R$ 26,14 e atende condutores que optarem pelo documento impresso como alternativa ao aplicativo CNH do Brasil
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O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) passou a disponibilizar a entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) impressa no endereço de preferência do condutor. Denominado "CNH na Porta", o serviço é realizado por meio de parceria com os Correios e requer o pagamento de uma taxa de R$ 26,14, correspondente ao envio por Sedex.
A solicitação do envio domiciliar é opcional e deve ser efetuada pelos canais digitais do órgão estadual. Ao cadastrar o endereço e confirmar o pagamento do frete, o documento é despachado com código de rastreamento e confirmação eletrônica de entrega, garantindo o acompanhamento do deslocamento postal pelo usuário.
A opção de recebimento impresso atua de forma complementar ao sistema nacional de documentação de trânsito. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a versão digital da CNH é disponibilizada gratuitamente pelo aplicativo CNH do Brasil — anteriormente denominado Carteira Digital de Trânsito (CDT) —, mantendo o mesmo valor jurídico do documento em papel para os motoristas que optam por utilizar apenas o dispositivo móvel.
Com a entrega via Correios, o motorista não precisa comparecer a uma unidade física do Detran-PE apenas para a retirada do documento impresso. A medida atende aos moradores de municípios do interior do Estado, que anteriormente precisavam se deslocar até centros regionais para obter a habilitação em papel.
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Além de oferecer uma alternativa ao condutor que prefere portar o documento físico, o envio direto ao endereço reduz o fluxo presencial nos postos do órgão. A diminuição da demanda nos balcões permite reorganizar a capacidade operacional das unidades para atendimentos administrativos que exigem a presença do cidadão.