Detran-PE disponibiliza entrega da CNH pelos Correios com taxa de Sedex. Veja como solicitar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Serviço opcional custa R$ 26,14 e atende condutores que optarem pelo documento impresso como alternativa ao aplicativo CNH do Brasil

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O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) passou a disponibilizar a entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) impressa no endereço de preferência do condutor. Denominado "CNH na Porta", o serviço é realizado por meio de parceria com os Correios e requer o pagamento de uma taxa de R$ 26,14, correspondente ao envio por Sedex.

A solicitação do envio domiciliar é opcional e deve ser efetuada pelos canais digitais do órgão estadual. Ao cadastrar o endereço e confirmar o pagamento do frete, o documento é despachado com código de rastreamento e confirmação eletrônica de entrega, garantindo o acompanhamento do deslocamento postal pelo usuário.

A opção de recebimento impresso atua de forma complementar ao sistema nacional de documentação de trânsito. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a versão digital da CNH é disponibilizada gratuitamente pelo aplicativo CNH do Brasil — anteriormente denominado Carteira Digital de Trânsito (CDT) —, mantendo o mesmo valor jurídico do documento em papel para os motoristas que optam por utilizar apenas o dispositivo móvel.

Entrega da CNH física no endereço do condutor em Pernambuco é realizada via Sedex mediante taxa de R$ 26,14 - JAILTON JR./JC IMAGEM

Com a entrega via Correios, o motorista não precisa comparecer a uma unidade física do Detran-PE apenas para a retirada do documento impresso. A medida atende aos moradores de municípios do interior do Estado, que anteriormente precisavam se deslocar até centros regionais para obter a habilitação em papel.

Além de oferecer uma alternativa ao condutor que prefere portar o documento físico, o envio direto ao endereço reduz o fluxo presencial nos postos do órgão. A diminuição da demanda nos balcões permite reorganizar a capacidade operacional das unidades para atendimentos administrativos que exigem a presença do cidadão.

