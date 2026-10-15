Sinistro envolvendo carro e carreta deixa uma mulher morta e dois feridos na BR-232

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Na tarde desta quinta-feira (15), um carro e um caminhão se envolveram em um sinistro no km 6,5 da BR 232, no Curado. A suspeita é de que o condutor do carro tentou realizar uma manobra arriscada na rodovia quando colidiu com a carreta.

Alguns motoristas que passavam pelo local relataram que ele estaria dando ré para acessar um retorno. Após a colisão, a carreta tombou em cima do veículo.

A passageira que estava no banco de trás do carro faleceu no local, o motorista e outra passageira ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde. O condutor realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

O motorista da carreta não ficou ferido e também realizou o teste do bafômetro, o resultado foi normal. O sinistro está em análise pela equipe da PRF.

Condutores que trafegam pelo local afirmam que o trecho é bastante perigoso e cobram por mais segurança no trecho.

“Eu já vi vários acidentes nesse local, inclusive sempre que eu vejo está perigosíssimo, era para ter lombadas nesse trecho para controlar a velocidade”, conta um motorista.