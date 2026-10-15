Eleições 2026: TRE-PE cobra explicações da EPTI sobre transporte gratuito no 2º turno em Pernambuco

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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) notificou a Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI) - gestora do sistema de transporte rodoviário para a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão pernambucanos - pedindo esclarecimentos sobre a oferta de transporte público gratuito no primeiro turno das Eleições 2026 no Estado. Apesar da determinação nacional da Justiça Eleitoral, o governo de Pernambuco não autorizou a gratuidade no primeiro turno, assim como aconteceu nos pleitos eleitorais de 2022 e 2024.

A passagem de graça foi ofertada apenas no sistema de transporte público urbano da Região Metropolitana do Recife. A notificação foi provocada por uma petição da Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco, que questiona na Justiça Eleitoral a ausência de Tarifa Zero (modelo em que o passageiro embarca sem pagar e o poder público cobre o custo) no sistema intermunicipal no segundo turno, marcado para 25 de outubro.

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Na provocação, o TRE-PE dá a entender que não sabia que o sistema intermunicipal não ofertou a gratuidade tarifária, embora a informação tenha sido informada oficialmente pela EPTI e publicada em reportagens do JC. O Tribunal quer saber por que a EPTI não encaminhou à Justiça Eleitoral as informações sobre itinerários, modalidades e horários do transporte gratuito, como determina o Artigo 23, § 4º, da Resolução TSE nº 23.751/2026. Segundo o TRE-PE, a obrigação decorre de norma federal, é de cumprimento obrigatório e independe de notificação individual. O órgão também pediu informações sobre as providências da EPTI para garantir a gratuidade do transporte intermunicipal de caráter urbano no segundo turno, com o objetivo de assegurar o cumprimento das normas eleitorais e o acesso dos eleitores aos locais de votação.

AÇÃO DA FRENTE DE LUTA PELO TRANSPORTE PÚBLICO

Na provocação, o TRE-PE dá a entender que não sabia que o sistema intermunicipal não ofertou a gratuidade tarifária, embora a informação tenha sido informada oficialmente pela EPTI - TIÃO SIQUEIRA/JC IMAGEM

A Frente de Luta, entidade que representa os passageiros e tem assento no Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM), protocolou na terça-feira (13/10) uma representação na Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco, na Defensoria Pública da União (DPU) e na Ouvidoria do TRE-PE. O pedido é que a gratuidade alcance todo o Estado e que a oferta de ônibus seja ampliada na Região Metropolitana do Recife (RMR). A provocação mira, sobretudo, o sistema intermunicipal, que atende a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão, é planejado e fiscalizado pela EPTI e nunca teve Tarifa Zero em dias de votação: nem em 2022, nem em 2024, nem no primeiro turno de 2026.

Os pedidos listados ao fim da petição mostram que a disputa vai além da tarifa. A Frente também quer que sejam requisitadas à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), ao Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), à EPTI e às prefeituras as informações enviadas à Justiça Eleitoral até 15 de agosto, com a lista de linhas e a frota por linha. Pede que se verifique e, se necessário, se exija a disponibilidade integral da frota do Consórcio no segundo turno, com viagens extras ou linhas especiais para bairros distantes dos locais de votação.

Solicita, ainda, a verificação da gratuidade nas linhas da EPTI e que as prefeituras coloquem veículos públicos nas ruas no domingo (ônibus e vans escolares, micro-ônibus e vans de transporte sanitário, utilitários de secretarias), com prioridade para o Agreste Meridional, além de providências caso se constate redução do serviço habitual.

FROTA NA RMR E ABSTENÇÃO

No 1º turno, 624.324 passageiros foram transportados sem pagar nos ônibus do Grande Recife, demanda 80% maior que a de um domingo habitual - Guga Matos/JC Imagem

Mesmo na RMR, onde houve gratuidade, a Frente alega que a oferta foi insuficiente. A petição diz que o sistema metropolitano opera diariamente com quase 3.000 veículos, mas que no domingo de eleição rodaram 1.308, "menos da metade", e que a relação de linhas e frota em operação não foi divulgada.

A frota, porém, é de 2.506 ônibus, o que torna os 1.308 veículos equivalentes a cerca de 52%.

ficialmente, o CTM programou 1.308 veículos e 13.473 viagens, contra 889 veículos e 9.870 viagens de um domingo habitual: 419 veículos e 3.603 viagens a mais, aumentos de 47% e 37%. O documento lembra ainda que o Metrô do Recife, operado pela CBTU, tem interrupções frequentes por problemas técnicos, o que reforçaria a necessidade de disponibilizar toda a frota de ônibus.

O peso da gratuidade aparece na demanda. No domingo (4/10), os ônibus, gratuitos das 4h às 19h, registraram 624.324 passageiros, 80% a mais que a média dos domingos de setembro de 2026. O Metrô do Recife, que funcionou das 5h às 23h e não opera aos domingos há mais de dois anos, transportou 55 mil pessoas, contra 27 mil nos dias em que opera.

A gratuidade abrangeu as linhas do CTM, incluindo o BRT (ônibus em corredores exclusivos) e os microônibus complementares, além das Linhas Centro e Sul do metrô. Bancado pelo subsídio estadual, o custo foi de R$ 1,2 milhão em 2022 e R$ 2 milhões em 2024. Naquele ano, a demanda subiu 75% (718.577 passageiros) e cerca de 515 mil deles pagariam passagem, sete em cada dez usuários; em 2022, o aumento foi de 115%, segundo a Urbana-PE. O intermunicipal, de novo, ficou de fora.

A base da petição são os números oficiais da abstenção e um levantamento feito pelo PT. No primeiro turno, 1.312.388 eleitores pernambucanos deixaram de votar (18,17%), segundo a totalização do TSE. No Recife foram 195.870 ausentes (15,96%) e, em Jaboatão dos Guararapes, 103.404 (20,76%). Nos 26 municípios do Agreste Meridional, a taxa chegou a 22,2%, com os maiores índices do estado em Correntes (29,2%), Saloá e Iati (29,0% cada), Palmeirina (28,9%), Buíque (27,7%) e Águas Belas (27,5%).

