Interdição na BR-232: Rodovia será totalmente interditada para instalação de passarela no Recife. Confira rotas e horários

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Rodovia terá bloqueios parciais e interdição total nos dois sentidos na noite de domingo (18) para a montagem de estrutura metálica no km 6,1

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A BR-232, no trecho do Curado, na Zona Oeste do Recife, passará por alterações no trânsito na noite de domingo (18/10) para a instalação de uma passarela de pedestres. A intervenção acontecerá na altura do km 6,1, em frente ao Hospital Pelópidas Silveira, e exigirá a interdição parcial e, posteriormente, total da rodovia. Os serviços terão início às 19h e seguirão até depois da 0h30 - já nas primeiras horas da segunda-feira (19).

A interdição será necessária para realização do içamento da estrutura metálica da nova passarela, trabalho que será coordenado pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE). Os trabalhos começarão com o isolamento de uma faixa em cada sentido para a remoção do cabeamento elétrico do canteiro central, etapa prevista para durar até as 21h.

Em seguida, as equipes posicionarão os guindastes de grande porte encarregados de realizar a movimentação da estrutura. Por medidas de segurança, a BR-232 será totalmente interditada nos dois sentidos por volta das 23h30, com previsão de liberação do tráfego à 0h30 da segunda-feira (19), após a conclusão dos procedimentos técnicos. Toda a operação será acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estará orientando os condutores no trecho afetado.

ROTAS ALTERNATIVAS

Operação coordenada pelo DER-PE com apoio da PRF vai modificar o tráfego no trecho do Curado para a instalação da nova passarela de pedestres - DER-PE/Divulgação Operação coordenada pelo DER-PE com apoio da PRF vai modificar o tráfego no trecho do Curado para a instalação da nova passarela de pedestres - DER-PE/Divulgação

Para mitigar os impactos no trânsito durante o fechamento total da via, o DER-PE definiu rotas alternativas para os condutores. Quem se desloca entre o Recife e o interior do Estado deve utilizar a Avenida Dr. José Rufino (Tejipió) e a PE-007, acessando novamente a BR-232 no município de Moreno, na RMR, em ambos os sentidos. Já a ligação entre a capital e a Zona da Mata Norte deve ser feita pela Avenida Belmino Correia (PE-005), em Camaragibe, seguindo pelo Ramal da Arena Pernambuco até a conexão com a BR-408.

Com a interdição deste domingo, a construção da passarela atingirá quase 90% de execução, estando concluídas as estruturas de concreto dos apoios e das rampas laterais. Iniciados em novembro de 2025, os serviços tiveram o cronograma estendido em razão das fortes chuvas registradas no primeiro semestre de 2026, com previsão atual de entrega à população para dezembro de 2026.

