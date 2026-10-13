Interdição na BR-232: Rodovia será totalmente interditada para instalação de passarela no Recife. Confira rotas e horários
Rodovia terá bloqueios parciais e interdição total nos dois sentidos na noite de domingo (18) para a montagem de estrutura metálica no km 6,1
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A BR-232, no trecho do Curado, na Zona Oeste do Recife, passará por alterações no trânsito na noite de domingo (18/10) para a instalação de uma passarela de pedestres. A intervenção acontecerá na altura do km 6,1, em frente ao Hospital Pelópidas Silveira, e exigirá a interdição parcial e, posteriormente, total da rodovia. Os serviços terão início às 19h e seguirão até depois da 0h30 - já nas primeiras horas da segunda-feira (19).
A interdição será necessária para realização do içamento da estrutura metálica da nova passarela, trabalho que será coordenado pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE). Os trabalhos começarão com o isolamento de uma faixa em cada sentido para a remoção do cabeamento elétrico do canteiro central, etapa prevista para durar até as 21h.
Em seguida, as equipes posicionarão os guindastes de grande porte encarregados de realizar a movimentação da estrutura. Por medidas de segurança, a BR-232 será totalmente interditada nos dois sentidos por volta das 23h30, com previsão de liberação do tráfego à 0h30 da segunda-feira (19), após a conclusão dos procedimentos técnicos. Toda a operação será acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estará orientando os condutores no trecho afetado.
ROTAS ALTERNATIVAS
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para mitigar os impactos no trânsito durante o fechamento total da via, o DER-PE definiu rotas alternativas para os condutores. Quem se desloca entre o Recife e o interior do Estado deve utilizar a Avenida Dr. José Rufino (Tejipió) e a PE-007, acessando novamente a BR-232 no município de Moreno, na RMR, em ambos os sentidos. Já a ligação entre a capital e a Zona da Mata Norte deve ser feita pela Avenida Belmino Correia (PE-005), em Camaragibe, seguindo pelo Ramal da Arena Pernambuco até a conexão com a BR-408.
Com a interdição deste domingo, a construção da passarela atingirá quase 90% de execução, estando concluídas as estruturas de concreto dos apoios e das rampas laterais. Iniciados em novembro de 2025, os serviços tiveram o cronograma estendido em razão das fortes chuvas registradas no primeiro semestre de 2026, com previsão atual de entrega à população para dezembro de 2026.