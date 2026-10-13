Eleições 2026: Justiça Eleitoral é provocada para cobrar gratuidade no transporte intermunicipal de Pernambuco no segundo turno

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Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco aciona ônibus gratuitos para eleitores da Zona da Mata, Agreste e Sertão em 25 de outubro

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A decisão do governo de Pernambuco de não oferecer transporte gratuito para o eleitor no interior do Estado está sendo questionada judicialmente pela Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco (FLTP), entidade que representa os passageiros e tem assento no Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM).

A Frente protocolou nesta terça-feira (13/10), uma representação na Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco, na Defensoria Pública da União (DPU) e na Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE), pedindo que a gratuidade seja oferecida em todo o Estado. E mais: que a oferta de ônibus seja ampliada na Região Metropolitana do Recife (RMR), que tem cumprido a determinação da Justiça Eleitoral nas eleições, como aconteceu em 2022, 2024 e em 2026.

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O objetivo é que a gratuidade no segundo turno, agendado para o dia 25 de outubro, alcance todos os eleitores do Estado, e não só a capital e a RMR. A provocação mira sobretudo o transporte intermunicipal, que atende a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão pernambucanos, é planejado e fiscalizado pela Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI) e nunca teve Tarifa Zero (modelo em que o passageiro embarca sem pagar e o poder público cobre o custo) nos dias de votação, nem em 2022, nem em 2024, nem no primeiro turno de 2026.

Os pedidos, listados ao fim da petição, mostram que a disputa vai além da tarifa. A Frente quer que sejam requisitadas à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), ao Consórcio Grande Recife, à EPTI e às prefeituras as informações enviadas à Justiça Eleitoral até 15 de agosto, com a lista de linhas e a frota por linha, prevista para 25 de outubro. Pede que se verifique e, se necessário, se exija a disponibilidade integral da frota do Consórcio Grande Recife no segundo turno, com viagens extras ou linhas especiais para bairros distantes dos locais de votação.

Representação enviada à Procuradoria Regional Eleitoral pede ônibus gratuitos para eleitores da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão em 25 de outubro e questiona se a oferta no Grande Recife cumpriu a frequência de dias úteis exigida pelo STF - Guararapes/ Sidney Lucena

Também solicita a verificação da gratuidade nas linhas da EPTI e que a Justiça Eleitoral determine às prefeituras que coloquem veículos públicos nas ruas no domingo (ônibus e vans escolares, micro-ônibus e vans de transporte sanitário e utilitários de secretarias), com prioridade para o Agreste Meridional. Por fim, pede providências caso seja constatada redução do serviço habitual.

OFERTA DE ÔNIBUS INSUFICIENTE NA RMR

Mesmo na RMR, onde houve gratuidade, a Frente alega que a oferta não foi a devida. Segundo a petição, o sistema metropolitano opera diariamente com quase 3.000 veículos (na verdade, a frota é de 2.506 ônibus), mas no domingo de eleição rodaram 1.308, "menos da metade", e a relação de linhas e frota em operação não foi divulgada. O documento também lembra que o Metrô do Recife, operado pela CBTU, tem interrupções frequentes por problemas técnicos, o que aumentaria a necessidade de disponibilizar toda a frota de ônibus.

A base da petição são os números oficiais da abstenção e um levantamento feito pelo PT. No primeiro turno, 1.312.388 eleitores pernambucanos deixaram de votar (18,17%), segundo a totalização do TSE. No Recife foram 195.870 ausentes (15,96%) e, em Jaboatão dos Guararapes, 103.404 (20,76%). Nos 26 municípios do Agreste Meridional, a taxa chegou a 22,2%, com os maiores índices do estado em Correntes (29,2%), Saloá e Iati (ambos 29,0%), Palmeirina (28,9%), Buíque (27,7%) e Águas Belas (27,5%).

Eleições 2026: Mais de 20 capitais e 40 cidades terão transporte coletivo gratuito no País para garantir o voto da população - ARTE

“Identificamos que mais da metade dos ônibus na zona urbana e na zona rural não foram disponibilizados no 1º turno em Pernambuco para o transporte gratuito de eleitores, como determinam o STF e o TSE. Cruzamos os dados e tivemos uma alta abstenção nos lugares em que faltou o transporte. Somente no Ibura, quase 20 mil eleitores não foram votar. Em Pernambuco, foram mais de 1 milhão que não votaram. Por isso, apresentamos pedido à Justiça Eleitoral para que obrigue Estado e municípios a garantirem o deslocamento dos eleitores”, argumenta Pedro Josephi, coordenador da Frente e membro do CSTM.

O argumento do interior é o mais forte do documento. Como a RMR concentra 41,7% do eleitorado, mais de quatro milhões de pessoas votam fora dela, onde as distâncias até as seções são maiores, a renda é menor e o transporte regular é mais escasso. A Frente também aponta ociosidade de frota pública: 108 ônibus escolares do Novo PAC, ao menos 599 ônibus e 34 vans escolares do Caminho da Escola, além de micro-ônibus e vans do programa Agora Tem Especialistas, segundo levantamento anexado à petição com dados do Governo Federal. Já o transporte acessível da Justiça Eleitoral atendeu 16 municípios, com 43 veículos, e apenas duas vans no Recife.

No plano jurídico, a representação se apoia na ADPF 1.013, julgada pelo STF em 18 de outubro de 2023, que considerou inconstitucional a omissão do poder público em ofertar, nas zonas urbanas em dias de eleição, transporte coletivo gratuito e com frequência compatível com a dos dias úteis.

A petição lembra ainda que, no segundo turno de 2022, segundo levantamento citado pelo ministro Luís Roberto Barroso, a abstenção caiu mais onde houve passe livre, e argumenta que o STF não tolerou a distinção entre eleitor rural e urbano, o que tampouco justificaria distinguir o eleitor da RMR do eleitor do Agreste.

GRATUIDADE NA RMR: DEMANDA SUBIU 80% NOS ÔNIBUS E 100% NO METRÔ

Representação enviada à Procuradoria Regional Eleitoral pede ônibus gratuitos para eleitores da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão em 25 de outubro e questiona se a oferta no Grande Recife cumpriu a frequência de dias úteis exigida pelo STF - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

Os números da RMR ajudam a dimensionar o peso da tarifa. No domingo (4/10), os ônibus registraram 624.324 passageiros com gratuidade, demanda 80% maior que a média dos domingos de setembro de 2026. Já o Metrô do Recife transportou 55 mil pessoas, contra a média de 27 mil nos dias em que opera (o sistema está fechado aos domingos há mais de dois anos).

Oficialmente, o CTM programou 1.308 veículos e 13.473 viagens, contra 889 veículos e 9.870 viagens de um domingo habitual: 419 veículos e 3.603 viagens a mais, aumento de 47% e 37%. A gratuidade abrangeu as linhas do CTM, incluindo o BRT (ônibus em corredores exclusivos) e os microônibus complementares, além das Linhas Centro e Sul do metrô.

Os ônibus foram gratuitos das 4h às 19h, e o metrô funcionou das 5h às 23h. A medida foi solicitada pelo TRE-PE e determinada pelo CSTM, vale para o segundo turno, e o controle é feito pelo validador do cartão VEM ou por liberação manual do motorista.

O custo, bancado pelo subsídio estadual, foi de R$ 1,2 milhão em 2022 e R$ 2 milhões em 2024. Em 2024, a demanda subiu 75% (718.577 passageiros), e cerca de 515 mil deles pagariam passagem, sete em cada dez usuários; em 2022, o aumento foi de 115%, segundo a Urbana-PE. O intermunicipal, de novo, ficou de fora.

TARIFA ZERO CHEGOU A 21 CAPITAIS NO PRIMEIRO TURNO

O cenário pernambucano faz parte de um movimento nacional: ao menos 21 capitais e pelo menos 40 cidades tiveram transporte coletivo gratuito no primeiro turno. A Resolução do TSE, inclusive, prevê a oferta de transporte urbano municipal e intermunicipal, com frequência semelhante à dos dias úteis, também no segundo turno, em 25 de outubro.

A reportagem aguarda posicionamento da EPTI. O TRE-PE informou que a denúncia, recebida na Ouvidoria do TRE-PE, foi prontamente encaminhada à Procuradoria Regional Eleitoral para análise.

