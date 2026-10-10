VLT colide com carro em Jaboatão dos Guararapes; duas pessoas são socorridas

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Sinistro ocorreu na tarde deste sábado (10); passageira de 49 anos foi levada ao hospital e motorista foi socorrido por populares

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Um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e um carro se envolveram em um acidente na tarde deste sábado (10), no bairro de Jardim Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Duas pessoas que estavam no automóvel precisaram de socorro, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

A colisão aconteceu na entrada da comunidade do Areeiro e envolveu uma composição da linha Cajueiro Seco/Cabo do Metrô do Recife. De acordo com relatos publicados por moradores nas redes sociais, o motorista do carro ficou preso às ferragens após o impacto, enquanto uma mulher que também estava no veículo conseguiu sair.

De acordo com os bombeiros, a passageira, de 49 anos, recebeu atendimento pré-hospitalar no local e foi encaminhada a uma unidade de saúde. O condutor do automóvel já havia sido socorrido por populares antes da chegada das equipes de resgate.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para a ocorrência, sendo duas motos de resgate, uma viatura de resgate e outra de comando operacional. O atendimento também contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Segundo a corporação, não houve registro de feridos entre os passageiros do trem. Os bombeiros informaram que a ocorrência foi finalizada, mas não divulgaram detalhes sobre o estado de saúde dos ocupantes do carro.

*Matéria em atualização