Rodovias: PE-028, a perigosa rodovia que faz ligação entre os pedágios, no Cabo de Santo Agostinho, será requalificada ao custo de R$ 45 milhões

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Projeto de restauração contempla 11,85 quilômetros de estrada, implantação de ciclovia e melhorias no acesso ao Complexo Portuário de Suape

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A perigosa rodovia PE-028, que faz a ligação entre as duas praças de pedágio de Pernambuco (Rota dos Coqueiros e Rota do Atlântico), é acesso a praias do Litoral Sul e ao Complexo Portuário de Suape, será, finalmente, requalificada pelo Estado. O investimento será de quase R$ 45 milhões.

O governo de Pernambuco publicou no dia 2/10 o edital de licitação para a restauração e requalificação da rodovia, localizada no município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. A intervenção vai contemplar uma extensão de quase 12 quilômetros, entre os entroncamentos com as rodovias PE-060 e a PE-009, na Praia de Suape.

A PE-028 dá acesso às praias de Gaibu, Calhetas e Enseada dos Corais e é um exemplo negativo da malha rodoviária do Estado. Além de esburacada, a rodovia é sinuosa (até porque corta a APA Estuarina dos Rios Jaboatão e Pirapama), sem acostamento ou sinalização.

O transporte público, por exemplo, é um dos mais prejudicados pela infraestrutura precária da estrada. Dados da empresa São Judas Tadeu mostram que o prejuízo com a manutenção dos ônibus já alcançou, no período de apenas três meses, quase R$ 200 mil.

MELHORIAS NA RODOVIA

Projeto de requalificação da PE-028 inclui ciclovia, nova drenagem e melhoria no tráfego de acesso a praias do Litoral Sul de Pernambuco e ao Complexo de Suape Projeto de requalificação da PE-028 inclui ciclovia, nova drenagem e melhoria no tráfego de acesso a praias do Litoral Sul de Pernambuco e ao Complexo de Suape - Ascom DER-PE

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), o prazo estimado de execução das obras é de dez meses. O projeto prevê a recuperação da pista, implantação de acostamentos e a criação de novos retornos. Além disso, o conjunto de intervenções inclui a adequação de interseções existentes, a construção de uma ciclovia e a implementação de um novo sistema de drenagem.

A obra promete gerar impactos positivos para a mobilidade regional, devendo beneficiar quase 500 mil pessoas. Os serviços têm como objetivo aumentar a segurança viária, otimizar a fluidez do tráfego e qualificar as vias de acesso ao litoral pernambucano e ao Complexo Portuário de Suape.

