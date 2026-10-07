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Mortes no trânsito: Motociclista atropela criança, morre e deixa feridos na Avenida Abdias de Carvalho, no Recife

Colisão entre motocicleta e bicicleta no bairro do Bongi resultou na morte do condutor contra árvore, deixando mulher e criança de 11 anos feridas

Por Roberta Soares Publicado em 07/10/2026 às 11:49 | Atualizado em 07/10/2026 às 11:50
Mortes no trânsito: Motociclista atropela criança, morre e deixa feridos na Avenida Abdias de Carvalho, no Recife
Mortes no trânsito: Motociclista atropela criança, morre e deixa feridos na Avenida Abdias de Carvalho, no Recife - Círio Gomes/JC Imagem

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A colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta resultou na morte de um homem e deixou uma criança de 11 anos e uma mulher feridas na manhã desta quarta-feira (7/10), na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife, um dos corredores de transporte mais importantes da capital.

O motociclista, um técnico em informática que viajava com a mulher na garupa, foi desviar da criança de 11 anos que estava de bicicleta e terminou colidindo contra uma árvore, morrendo na hora. O atropelamento aconteceu por volta das 7h, no sentido Centro-subúrbio.

As duas vítimas feridas foram socorridas e levadas para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife. A unidade de saúde confirmou que a mulher, de 28 anos, e a menina, de 11 anos, deram entrada na Emergência da instituição durante a manhã.

Círio Gomes/JC Imagem
Mortes no trânsito: Motociclista atropela criança, morre e deixa feridos na Avenida Abdias de Carvalho, no Recife - Círio Gomes/JC Imagem
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Mortes no trânsito: Motociclista atropela criança, morre e deixa feridos na Avenida Abdias de Carvalho, no Recife - Círio Gomes/JC Imagem

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Atualmente, as duas pacientes recebem assistência contínua da equipe de especialistas do hospital. A instituição ressaltou que boletins e atualizações sobre a evolução clínica são transmitidos diretamente aos familiares das vítimas, seguindo os protocolos de assistência e sigilo médico.

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Roberta Soares

betasoares8@gmail.com

Jornalista setorizada em mobilidade urbana há mais de 20 anos. Com 30 anos de redação, cobriu por quase dez anos o setor de segurança pública, atuando também nas editorias de Política, Brasil e Internacional.

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