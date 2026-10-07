Mortes no trânsito: Motociclista atropela criança, morre e deixa feridos na Avenida Abdias de Carvalho, no Recife
Colisão entre motocicleta e bicicleta no bairro do Bongi resultou na morte do condutor contra árvore, deixando mulher e criança de 11 anos feridas
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A colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta resultou na morte de um homem e deixou uma criança de 11 anos e uma mulher feridas na manhã desta quarta-feira (7/10), na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife, um dos corredores de transporte mais importantes da capital.
O motociclista, um técnico em informática que viajava com a mulher na garupa, foi desviar da criança de 11 anos que estava de bicicleta e terminou colidindo contra uma árvore, morrendo na hora. O atropelamento aconteceu por volta das 7h, no sentido Centro-subúrbio.
As duas vítimas feridas foram socorridas e levadas para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife. A unidade de saúde confirmou que a mulher, de 28 anos, e a menina, de 11 anos, deram entrada na Emergência da instituição durante a manhã.
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Atualmente, as duas pacientes recebem assistência contínua da equipe de especialistas do hospital. A instituição ressaltou que boletins e atualizações sobre a evolução clínica são transmitidos diretamente aos familiares das vítimas, seguindo os protocolos de assistência e sigilo médico.