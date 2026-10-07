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Mobilidade: Pernambuco vai assinar convênio com o BNDES para estudar cinco projetos de BRT, VLT e metrô na RMR

A RMR tem cinco projetos de corredores de transporte de média e alta capacidade validados pelo BNDES/Cidades, que totalizam até R$ 15 bilhões

Por Roberta Soares Publicado em 07/10/2026 às 15:19
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A RMR tem cinco projetos de corredores de transporte de média e alta capacidade validados pelo BNDES/Ministério das Cidades, que totalizam até R$ 15 bilhões - Roberta Soares/JC

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O governo de Pernambuco está prestes a assinar um convênio com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a realização de estudos de viabilidade dos projetos de mobilidade urbana da Região Metropolitana do Recife (RMR). A informação foi repassada pela governadora Raquel Lyra (PSD) em entrevista ao JC. Segundo ela, o termo de cooperação servirá de base para um estudo mais amplo sobre a mobilidade metropolitana.

Os projetos em análise são cinco dos seis apontados pelo Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU), concluído após dois anos de mapeamento feito pelo BNDES e pelo Ministério das Cidades. Em todo o País, o levantamento identificou 187 projetos para serem viabilizados, ao custo estimado de R$ 400 bilhões. Para a RMR, o aporte previsto é de até R$ 15 bilhões.

Cinco dos seis projetos são corredores de transporte de média e alta capacidade, que podem ser implantados como VLT (Veículo Leve sobre Trilhos, espécie de bonde moderno) ou como BRT elétrico (Bus Rapid Transit, ônibus em faixas exclusivas). São projetos de corredores de BRT elétrico ou VLTs em importantes ligações do Grande Recife, como a Avenida Norte e as conexões Boa Viagem-Olinda; Centro do Recife-São Lourenço da Mata; Igarassu-Joana Bezerra; e Abreu e Lima-Cajueiro.

O sexto prevê a requalificação do Metrô do Recife e dos trens a diesel, sem expansão, mas não entrará nesse convênio porque o sistema já está em processo de concessão à gestão privada, mesmo que lentamente.

Se todos saírem do papel, a rede de transporte público do Grande Recife passará dos atuais 68 km para 150 km.

O QUE ESTÁ PREVISTO NO ENMU PARA A RMR

 

Arte
Projetos de Mobilidade para a RMR - Arte

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Pelo modelo proposto, os corredores seriam operados pelo setor privado, por meio de concessões públicas de 30 a 35 anos. A divisão prevista é de 80% dos investimentos públicos e 20% dos operadores privados. Cada um dos cinco projetos tem duas modelagens, uma para VLT e outra para BRT, e caberá aos gestores públicos escolher o modal. No caso da RMR, essa decisão será do governo do Estado, via Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

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O BRT elétrico aparece, ao lado dos VLTs, entre os modais mais validados pelo BNDES nos projetos para a RMR e para as outras 20 regiões metropolitanas. O sexto projeto que integra o ENMU é a modernização das linhas Centro e Sul do Metrô do Recife e os trens urbanos a diesel.

CONFIRA A CARTEIRA DE PROJETOS PARA A RMR

Divulgação/CBTU
Imagens dos trens do Metrô de Belo Horizonte que foram comprados. Trens usados, mesmo sem ar-condicionado, vão evitar o fechamento da Linha Sul a partir de 2027 por falta de composições para operar - Divulgação/CBTU
Divulgação/CTM
A aquisição dos ônibus foi dividida em cinco lotes, com 20 elétricos cada. Um sexto lote é para 50 carregadores - Divulgação/CTM
Anaís Coelho/JC
O BNDES concluiu a definição de seis projetos (sendo um deles apenas de requalificação do Metrô do Recife) para a capital pernambucana dentro do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU) - Anaís Coelho/JC

Em entrevista ao JC, o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa, defende que a escolha do modal seja baseada em mapas de origem e destino e considere um horizonte de 30 a 40 anos. "É uma questão técnica, não política", afirmou. Para ele, quanto maior o volume de passageiros projetado, maior tende a ser o investimento e, consequentemente, a tarifa. Barbosa lembrou que o banco já financiou estudos em 20 das 21 regiões metropolitanas, com aporte de R$ 33 milhões, e que o que está sendo validado são sugestões, não decisões fechadas.

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O impacto no bolso de quem usa o transporte aparece nos critérios de sustentabilidade tarifária previstos nas propostas: tarifa limitada a 6% da renda per capita da região e vale-transporte de até 6% da receita do trabalhador. Também há a sugestão de que o investimento não ultrapasse 0,25% do PIB regional. O cronograma de implantação prevê início entre 2027 e 2028.

Arte
Plano Nacional de Mobilidade Urbana - Arte

O engenheiro Rafael de Sequeira Baptista, do BNDES, comparou os impactos urbanísticos dos dois modais. Segundo ele, os custos são próximos, mas o VLT tende a gerar menor impacto urbano, e o ônibus elétrico também reduziria esse efeito, com menor diferença de valor. Ele citou o corredor da orla de Salvador como referência. Baptista ressaltou que, seja qual for o modal, a tarifa não cobre o custo operacional e o Estado precisará aportar a diferença. Por isso, na leitura dele, a prioridade recai sobre soluções elétricas, como VLT e metrô.

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Roberta Soares

betasoares8@gmail.com

Jornalista setorizada em mobilidade urbana há mais de 20 anos. Com 30 anos de redação, cobriu por quase dez anos o setor de segurança pública, atuando também nas editorias de Política, Brasil e Internacional.

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