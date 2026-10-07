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Mobilidade | Notícia

Doze linhas de ônibus deixam terminal provisório de Camaragibe e passam para Cosme e Damião

Mudança começa neste sábado (10) e ocorre durante obras de reforma do Terminal Integrado de Camaragibe e intervenções no Ramal da Arena

Por JC Publicado em 07/10/2026 às 21:32
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onibus - JAILTON JR./JC IMAGEM

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Doze linhas de ônibus que atualmente operam no Terminal Integrado de Camaragibe provisório serão transferidas para o Terminal Integrado de Cosme e Damião a partir deste sábado (10). A mudança ocorre enquanto o terminal de Camaragibe passa por obras de reforma e requalificação.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), a transferência foi necessária para garantir a segurança da operação na área utilizada provisoriamente.

A mudança também ocorre durante a finalização das intervenções no Ramal da Arena de Pernambuco. A transferência das linhas, no entanto, não significa que o ramal estará totalmente liberado para o tráfego. A conclusão dos serviços e a liberação integral do sistema viário dependem do término das obras.

Entre as linhas que terão a operação alterada estão 2448 – Alto Santo Antônio/TI Camaragibe; 2450 – TI Camaragibe (Conde da Boa Vista); 2456 – Viana/TI Camaragibe; 2467 – Chã de Cruz/TI Camaragibe; 2473 – João Paulo II/TI Camaragibe; 2476 – Santa Mônica/TI Camaragibe; 2477 – Santa Terezinha/TI Camaragibe; 2481; 2486 – Penedo/TI Camaragibe; 2487 – Várzea Fria/TI Camaragibe; 2478 – Santana/TI Camaragibe; e 2459 – TI Cosme e Damião/TI Caxangá.

Linha 2450

Apesar da transferência, a linha 2450 continuará atendendo os passageiros no entorno de onde funcionava o terminal provisório. O serviço passará a iniciar as viagens no Terminal Integrado de Cosme e Damião, mas terá um ponto de embarque exclusivo na área do antigo terminal.

O destino eletrônico também será alterado para 2450 – TI Cosme e Damião (Conde da Boa Vista).

A linha 2478, por sua vez, deixará de operar até o centro de Camaragibe. O serviço, que atualmente é identificado como 2478 – Santana/Centro de Camaragibe, passará a operar como 2478 – Santana/TI Cosme e Damião.

Os ônibus utilizarão o Ramal da Arena de Pernambuco e a Avenida Doutor Belmínio Correia (PE-005), conforme as condições de tráfego e o andamento das obras. Alguns itinerários também terão acesso por vias como a Avenida Caxangá e a BR-408.

Embarque no TI Cosme e Damião

Com a mudança, os pontos de embarque das linhas serão distribuídos dentro do Terminal Integrado de Cosme e Damião. Algumas linhas compartilharão o mesmo ponto, e o CTM informou que houve ajustes nos horários para evitar conflitos entre os ônibus.

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A orientação é que os passageiros observem a sinalização no terminal e procurem os profissionais que estarão no local para tirar dúvidas durante o período de adaptação.

Dúvidas, reclamações, sugestões ou solicitações podem ser encaminhadas ao CTM pelo telefone 0800 081 0158, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou pelo WhatsApp (81) 99488-3999, todos os dias, das 8h às 18h.

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