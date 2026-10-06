Tarifa Zero no Grande Recife: Demanda de passageiros sobe 80% nos ônibus e 100% no metrô no 1º turno das Eleições 2026
Passe Livre eleitoral repete o bom desempenho de 2024 e reforça o debate sobre o custo do deslocamento até as urnas, fortalecendo a Tarifa Zero
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Mais uma vez, a gratuidade nos ônibus da Região Metropolitana do Recife (RMR) teve forte adesão no primeiro turno das Eleições 2026. No domingo (4/10), o sistema de transporte público por ônibus registrou 624.324 passageiros transportados com gratuidade, uma demanda 80% maior do que a média dos domingos de setembro de 2026.
O Metrô do Recife também teve um excelente desempenho de demanda: foram 55 mil passageiros transportados no domingo, quando, em média, são 27 mil nos dias em que o sistema funciona - já que está fechando aos domingos há mais de dois anos. Um aumento superior a 100%.
O crescimento repete o sucesso da gratuidade desde que passou a ser adotada nas eleições - como aconteceu em 2024 - e representa um salto que mostra o peso da tarifa no deslocamento da população em dia de votação.
O resultado confirmou o padrão de 2024. No primeiro turno daquele ano, a demanda nos ônibus da RMR cresceu 75% em relação à média dos domingos de setembro, com 718.577 pessoas transportadas. Em 2026, o ganho percentual foi ainda maior, com cinco pontos percentuais acima. Nos dois pleitos, portanto, a gratuidade quase dobrou o uso do sistema em comparação a um domingo comum.
Os números de 2024 ajudam a entender quem foi beneficiado. Dos 718.577 passageiros, cerca de 515 mil pagariam passagem e passaram a viajar de graça, o equivalente a aproximadamente sete em cada dez usuários. Os demais já tinham algum benefício tarifário. O Metrô do Recife, que também aderiu à Tarifa Zero, beneficiou mais de 50 mil pessoas naquele domingo. Em 2022, primeira edição do passe livre eleitoral na RMR, a demanda cresceu 115% sobre os domingos comuns, segundo a Urbana-PE, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco.
GRATUIDADE E REFORÇO DA FROTA DE ÔNIBUS
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Para atender à demanda nas Eleições 2026, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) programou uma operação reforçada, com 1.308 veículos e 13.473 viagens. Um domingo habitual conta com 889 veículos e 9.870 viagens.
Foram 419 veículos e 3.603 viagens a mais, aumento de 47% na frota e de 37% no número de viagens. A gratuidade abrangeu as linhas do CTM, incluindo o BRT (sigla em inglês para ônibus em corredores exclusivos) e o serviço complementar de microônibus, além das Linhas Centro e Sul do Metrô do Recife. Os ônibus operaram com gratuidade das 4h às 19h, e o metrô funcionou normalmente, das 5h às 23h.
A medida repetiu o modelo de 2022 e 2024: foi solicitada pelo TRE-PE e, no caso dos ônibus, determinada pelo Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM). Ela vale também para um eventual segundo turno. O controle é feito pelo validador, para quem usa o cartão VEM, ou por liberação manual do motorista.
O investimento, bancado pelo subsídio estadual, somou R$ 1,2 milhão em 2022 e R$ 2 milhões em 2024, valor que especialistas do setor consideram baixo diante do número de eleitores com acesso facilitado às urnas. Infelizmente, ficou de fora o transporte intermunicipal de Pernambuco, que atende a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão e, mais uma vez, não teve gratuidade.
TARIFA ZERO CHEGOU A 21 CAPITAIS NAS ELEIÇÕES 2026
O cenário pernambucano faz parte de um movimento nacional. Ao menos 21 capitais brasileiras e pelo menos 40 cidades tiveram transporte coletivo gratuito no primeiro turno. A medida, conhecida como Passe Livre ou Tarifa Zero (quando o passageiro embarca sem pagar e o custo é coberto pelo poder público), busca evitar que o preço da passagem seja uma barreira ao voto.
A gratuidade está prevista em resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal gratuito nos dias de votação, com frequência semelhante à dos dias úteis, no primeiro turno e em eventual segundo turno, previsto para 25 de outubro.