fechar
Mobilidade | Notícia

Engavetamento envolvendo três carros e ônibus BRT causa congestionamento na Avenida Caxangá

O sinistro aconteceu próximo ao Túnel da Abolição, no Recife. Motorista de um dos veículos envolvidos precisou de atendimento médico

Por Anaís Coelho Publicado em 06/10/2026 às 12:40 | Atualizado em 06/10/2026 às 15:17
Engavetamento envolvendo três carros e ônibus BRT causa congestionamento na Avenida Caxangá
Engavetamento envolvendo três carros e ônibus BRT causa congestionamento na Avenida Caxangá - Cinthia Ferreira/TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Na manhã desta terça-feira (6), três carros e um ônibus BRT se envolveram num engavetamento na Avenida Caxangá, próximo ao Túnel da Abolição, no Recife. Após a colisão, as três faixas da via precisaram ser bloqueadas, causando congestionamento intenso na região.

Segundo testemunhas, um veículo oficial da Secretaria de Saúde saiu da Rua Clara Nabal e tentou acessar a Avenida Caxangá. Durante a manobra, o carro teria invadido a faixa exclusiva de ônibus e atingido o BRT que trafegava pelo local.

 

Leia Também

Batida envolveu quatro veículos

Com o impacto da colisão, o veículo atingiu dois outros carros que estavam parados na avenida. No momento do acidente, havia um congestionamento na região causado por um ônibus quebrado nas proximidades do Clube Internacional.

O BRT envolvido no acidente fazia a linha TI Camaragibe/Conde da Boa Vista. A colisão deixou a parte dianteira do coletivo danificada e provocou o bloqueio da faixa exclusiva para ônibus.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O motorista do veículo oficial precisou receber atendimento médico após a batida. Uma ambulância que passava pelo local prestou os primeiros socorros e, em seguida, o homem foi encaminhado para a Policlínica Barros Lima.

Leia também

Carro colide com traseira de caminhão e motorista morre no local
Sinistro

Carro colide com traseira de caminhão e motorista morre no local

Colisão entre motocicleta e van deixa quatro mortos e oito feridos no Sertão de Pernambuco
MORTES NO TRÂNSITO

Colisão entre motocicleta e van deixa quatro mortos e oito feridos no Sertão de Pernambuco

Compartilhe

Tags

Imagem de Anaís Coelho

Anaís Coelho

acoelho@jc.com.br

Estagiária, estudante de Jornalismo pela faculdade Estácio.

Siga Anaís Coelho