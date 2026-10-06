Engavetamento envolvendo três carros e ônibus BRT causa congestionamento na Avenida Caxangá
O sinistro aconteceu próximo ao Túnel da Abolição, no Recife. Motorista de um dos veículos envolvidos precisou de atendimento médico
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Na manhã desta terça-feira (6), três carros e um ônibus BRT se envolveram num engavetamento na Avenida Caxangá, próximo ao Túnel da Abolição, no Recife. Após a colisão, as três faixas da via precisaram ser bloqueadas, causando congestionamento intenso na região.
Segundo testemunhas, um veículo oficial da Secretaria de Saúde saiu da Rua Clara Nabal e tentou acessar a Avenida Caxangá. Durante a manobra, o carro teria invadido a faixa exclusiva de ônibus e atingido o BRT que trafegava pelo local.
Batida envolveu quatro veículos
Com o impacto da colisão, o veículo atingiu dois outros carros que estavam parados na avenida. No momento do acidente, havia um congestionamento na região causado por um ônibus quebrado nas proximidades do Clube Internacional.
O BRT envolvido no acidente fazia a linha TI Camaragibe/Conde da Boa Vista. A colisão deixou a parte dianteira do coletivo danificada e provocou o bloqueio da faixa exclusiva para ônibus.
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O motorista do veículo oficial precisou receber atendimento médico após a batida. Uma ambulância que passava pelo local prestou os primeiros socorros e, em seguida, o homem foi encaminhado para a Policlínica Barros Lima.