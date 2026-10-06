fechar
Mobilidade | Notícia

Detran: Site e app do Detran-PE ficam fora do ar de 9 a 13 de outubro

Atualização suspende serviços digitais por mais de três dias, incluindo o feriado de 12 de Outubro. Exames práticos já agendados estão mantidos

Por Roberta Soares Publicado em 08/10/2026 às 15:08
Site e app do Detran-PE saem do ar &agrave;s 21h de sexta (9) e s&oacute; voltam &agrave;s 8h de ter&ccedil;a (13), com o feriado de 12/10 no meio. Se voc&ecirc; tem boleto, consulta ou processo pendente, resolva antes
Site e app do Detran-PE saem do ar às 21h de sexta (9) e só voltam às 8h de terça (13), com o feriado de 12/10 no meio. Se você tem boleto, consulta ou processo pendente, resolva antes - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O site e o aplicativo do Detran-PE ficarão indisponíveis a partir das 21h desta sexta-feira (9/10) e só voltarão a funcionar normalmente às 8h de terça-feira (13). O órgão informou que a pausa serve para atualizar os sistemas e aumentar a rapidez e a eficiência dos serviços digitais oferecidos ao público pernambucano. Os exames práticos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que já foram agendados, entretanto, serão realizados normalmente, segundo o Detran-PE.

A interrupção vai durar 83 horas e inclui o feriado de 12 de Outubro, quando se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida (padroeira do Brasil) e o Dia das Crianças. Na prática, quem precisa emitir boletos, consultar débitos, acompanhar processos ou marcar atendimento pelos canais digitais terá de antecipar essas tarefas ou esperar a normalização do serviço.

O comunicado, porém, não informa quais serviços exatamente ficarão fora do ar, levando a crer que serão todos. Também não está claro como ficam os prazos de vencimento, como licenciamento, multas e recursos, que caiam entre 9 e 13 de outubro, nem se haverá prorrogação. O Detran-PE fala apenas que a interrupção é necessária para a ‘evolução dos serviços digitais’, sem explicar o que muda para o cidadão. 

Nas publicações do próprio site do Detran-PE, as paradas anteriores seguem um padrão: ocorrem no fim do ano. Em dezembro de 2020, o sistema saiu do ar na quarta-feira (30), às 21h, e só retornou na segunda-feira (4/1/2021), às 8h, para atualizar taxas e o calendário de licenciamento. Um ano depois, o acesso foi suspenso de 30 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022, para deixar o sistema apto às rotinas de licenciamento/IPVA 2022. Em dezembro de 2022, a sede, os postos e o site ficaram fora do ar nos dias 30 e 31, para atualizar a base de dados para 2023.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

A diferença é que as paradas anteriores estavam ligadas ao calendário anual de licenciamento, enquanto a de outubro é apresentada como uma melhoria dos serviços digitais, sem detalhes técnicos.

Leia também

Mortes no trânsito: Motociclista atropela criança, morre e deixa feridos na Avenida Abdias de Carvalho, no Recife
SEGURANÇA VIÁRIA

Mortes no trânsito: Motociclista atropela criança, morre e deixa feridos na Avenida Abdias de Carvalho, no Recife
Mobilidade: Pernambuco vai assinar convênio com o BNDES para estudar cinco projetos de BRT, VLT e metrô na RMR
TRANSPORTE PÚBLICO

Mobilidade: Pernambuco vai assinar convênio com o BNDES para estudar cinco projetos de BRT, VLT e metrô na RMR

Compartilhe

Tags

Imagem de Roberta Soares

Roberta Soares

betasoares8@gmail.com

Jornalista setorizada em mobilidade urbana há mais de 20 anos. Com 30 anos de redação, cobriu por quase dez anos o setor de segurança pública, atuando também nas editorias de Política, Brasil e Internacional.

Siga Roberta Soares