Detran: Site e app do Detran-PE ficam fora do ar de 9 a 13 de outubro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atualização suspende serviços digitais por mais de três dias, incluindo o feriado de 12 de Outubro. Exames práticos já agendados estão mantidos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O site e o aplicativo do Detran-PE ficarão indisponíveis a partir das 21h desta sexta-feira (9/10) e só voltarão a funcionar normalmente às 8h de terça-feira (13). O órgão informou que a pausa serve para atualizar os sistemas e aumentar a rapidez e a eficiência dos serviços digitais oferecidos ao público pernambucano. Os exames práticos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que já foram agendados, entretanto, serão realizados normalmente, segundo o Detran-PE.

A interrupção vai durar 83 horas e inclui o feriado de 12 de Outubro, quando se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida (padroeira do Brasil) e o Dia das Crianças. Na prática, quem precisa emitir boletos, consultar débitos, acompanhar processos ou marcar atendimento pelos canais digitais terá de antecipar essas tarefas ou esperar a normalização do serviço.

O comunicado, porém, não informa quais serviços exatamente ficarão fora do ar, levando a crer que serão todos. Também não está claro como ficam os prazos de vencimento, como licenciamento, multas e recursos, que caiam entre 9 e 13 de outubro, nem se haverá prorrogação. O Detran-PE fala apenas que a interrupção é necessária para a ‘evolução dos serviços digitais’, sem explicar o que muda para o cidadão.

Nas publicações do próprio site do Detran-PE, as paradas anteriores seguem um padrão: ocorrem no fim do ano. Em dezembro de 2020, o sistema saiu do ar na quarta-feira (30), às 21h, e só retornou na segunda-feira (4/1/2021), às 8h, para atualizar taxas e o calendário de licenciamento. Um ano depois, o acesso foi suspenso de 30 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022, para deixar o sistema apto às rotinas de licenciamento/IPVA 2022. Em dezembro de 2022, a sede, os postos e o site ficaram fora do ar nos dias 30 e 31, para atualizar a base de dados para 2023.

A diferença é que as paradas anteriores estavam ligadas ao calendário anual de licenciamento, enquanto a de outubro é apresentada como uma melhoria dos serviços digitais, sem detalhes técnicos.

