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Mobilidade | Notícia

99 lança categoria premium de corridas no Recife

Nova modalidade começa a operar na segunda quinzena de outubro, com carros a partir de 2022 e motoristas com avaliação mínima de 4,9 estrelas

Por Fagner Clemente Publicado em 06/10/2026 às 17:16 | Atualizado em 06/10/2026 às 17:44
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A 99 vai lançar, na segunda quinzena de outubro, uma nova categoria de corridas em Recife. A capital pernambucana será a primeira cidade brasileira a receber a 99Premier, modalidade voltada ao segmento premium de transporte por aplicativo.

Segundo a empresa, a categoria terá veículos selecionados, mais espaçosos e confortáveis, além de motoristas com avaliação mínima de 4,9 estrelas e pelo menos 100 viagens realizadas pela plataforma. Os carros deverão ser modelos a partir de 2022 e seguir critérios específicos de modelo e cor.

Os passageiros terão à disposição itens como água, lenços e cabos para carregamento de celular. Também será possível informar preferências relacionadas à temperatura do veículo, música e conversa durante a viagem.

Para solicitar uma corrida pela 99Premier, o passageiro deverá ter avaliação igual ou superior a 4,7 estrelas na plataforma. A empresa afirma ainda que os motoristas da categoria poderão receber ganhos de até 60% superiores aos da 99Pop e cerca de 20% maiores que os da 99Plus.

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A 99 também anunciou canais de suporte exclusivos e descontos para abastecimento e recarga de veículos elétricos. Em Recife, a empresa terá parcerias com as locadoras Movida e Foco para ampliar o acesso de motoristas à frota de veículos exigida pela nova categoria.

De acordo com a 99, Recife foi escolhida para testar a operação antes de uma possível expansão da modalidade para outras cidades brasileiras.

“Recife tem um papel muito importante nessa nova fase da 99. Escolhemos a cidade para dar o primeiro passo da 99Premier”, afirmou Fabrício Ribeiro, diretor de Operações da 99.

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Fagner Clemente

fcsilva@jc.com.br

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

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