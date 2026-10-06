99 lança categoria premium de corridas no Recife
Nova modalidade começa a operar na segunda quinzena de outubro, com carros a partir de 2022 e motoristas com avaliação mínima de 4,9 estrelas
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A 99 vai lançar, na segunda quinzena de outubro, uma nova categoria de corridas em Recife. A capital pernambucana será a primeira cidade brasileira a receber a 99Premier, modalidade voltada ao segmento premium de transporte por aplicativo.
Segundo a empresa, a categoria terá veículos selecionados, mais espaçosos e confortáveis, além de motoristas com avaliação mínima de 4,9 estrelas e pelo menos 100 viagens realizadas pela plataforma. Os carros deverão ser modelos a partir de 2022 e seguir critérios específicos de modelo e cor.
Os passageiros terão à disposição itens como água, lenços e cabos para carregamento de celular. Também será possível informar preferências relacionadas à temperatura do veículo, música e conversa durante a viagem.
Para solicitar uma corrida pela 99Premier, o passageiro deverá ter avaliação igual ou superior a 4,7 estrelas na plataforma. A empresa afirma ainda que os motoristas da categoria poderão receber ganhos de até 60% superiores aos da 99Pop e cerca de 20% maiores que os da 99Plus.
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A 99 também anunciou canais de suporte exclusivos e descontos para abastecimento e recarga de veículos elétricos. Em Recife, a empresa terá parcerias com as locadoras Movida e Foco para ampliar o acesso de motoristas à frota de veículos exigida pela nova categoria.
De acordo com a 99, Recife foi escolhida para testar a operação antes de uma possível expansão da modalidade para outras cidades brasileiras.
“Recife tem um papel muito importante nessa nova fase da 99. Escolhemos a cidade para dar o primeiro passo da 99Premier”, afirmou Fabrício Ribeiro, diretor de Operações da 99.