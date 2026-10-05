Segurança viária: França vai suspender carteira de quem usar celular ao volante
Governo francês amplia punição administrativa para combater distrações no trânsito, que triplicam riscos de sinistros e ameaçam a segurança coletiva
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As autoridades francesas decidiram ampliar para todo o território nacional a suspensão administrativa da carteira de motorista de condutores flagrados utilizando aparelhos celulares enquanto dirigem - medida que vale para todos os tipos de veículos. O anúncio da regulamentação foi feito pela ministra Marie-Pierre Vedrenne em sua conta no X (antigo Twitter).
Segundo o governo francês, a iniciativa busca conscientizar a sociedade e promover uma transformação cultural sobre a gravidade da distração ao volante. “Estamos reforçando a resposta para proteger vidas nas nossas estradas. Estamos generalizando em todo o território a possibilidade de pronunciar uma suspensão administrativa da carteira de motorista pelo simples uso do telefone ao volante, no quadro previsto pelo Código da Estrada”, declarou a ministra.
Vedrenne ressaltou que o hábito de mexer no telefone se tornou comum entre os condutores, embora permaneça altamente perigoso. “O telefone ao volante se instalou em nossos hábitos, embora permaneça um dos comportamentos mais perigosos na estrada. 80% dos usuários reconhecem usar o telefone ao volante e seu uso multiplica por três o risco de sinistros de trânsito”, pontuou.
CONSCIENTIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE CIDADÃ AO VOLANTE
O governo reforça que conduzir um veículo exige responsabilidade cívica, lembrando que uma única mensagem pode causar tragédias irreparáveis. “Esta medida se baseia em uma convicção simples: pegar o volante é aceitar uma responsabilidade em relação aos outros. Um motorista que consulta seu telefone não coloca em perigo apenas sua própria vida: ele pode, em um segundo, abalar a de uma família inteira”, afirmou Vedrenne.
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Diante do estagnação na queda da mortalidade no trânsito, a ministra defendeu uma postura preventiva e firme para alterar os hábitos dos motoristas. “A resposta deve ser firme, legível e proporcional. Não se trata de punir por punir. Trata-se de fazer entender que certos comportamentos não podem mais ser considerados aceitáveis e de fazer evoluir duradouramente as práticas. Na estrada, alguns segundos de desatenção podem custar uma vida. Nenhum SMS, nenhuma chamada, nenhuma notificação vale isso”, concluiu.
OS RISCOS DO USO DO CELULAR AO VOLANTE
O manuseio de smartphones por motoristas ao volante virou a nova praga do trânsito brasileiro. É o novo álcool da atualidade. Gerando danos e com uma perspectiva de gerá-los cada vez mais. Segurar, manusear e até usar o smartphone enquanto se conduz carros e motocicletas têm sido um hábito incorporado à rotina do trânsito.
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E um hábito perigoso porque, estudos médicos da medicina de tráfego já concluíram que dirigir usando o celular provoca reações no condutor semelhantes à condução sob influência de álcool. O uso de smartphone é a terceira causa de mortes no trânsito no País, ficando atrás apenas do uso de álcool e do excesso de velocidade.
Mesmo assim, é um hábito que cresce assustadoramente e já é visto como prática comum. Ao ponto de parte da sociedade achar que combatê-la no trânsito faz parte do discurso fácil da “indústria de multas”. Por isso, é preciso falar sobre ela. Mostrar às pessoas que o risco é gigante. Alertar a sociedade que a distração provocada pela simples conexão com o celular ao volante mata, fere e mutila.
Além do próprio condutor, os outros que estão e fazem o trânsito - o que é o mais injusto. Para se ter ideia, diretrizes da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) apontam que o ato de digitar uma mensagem de texto enquanto se dirige faz com que o veículo seja conduzido por diversos metros sem o olhar atento do condutor, que chega a ficar, em média, 4,5 segundos sem prestar atenção na via.
Esse “lapso” pode ser catastrófico no trânsito. Dependendo da velocidade, o motorista poderá percorrer até 100 metros absolutamente desatento, tempo e distâncias suficientes para atropelar pedestres, ciclistas e colidir com outros veículos.