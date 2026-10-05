Colisão entre motocicleta e van deixa quatro mortos e oito feridos no Sertão de Pernambuco

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Batida aconteceu no começo da manhã desta segunda-feira (5), na altura do município de Verdejante; vítimas ainda não foram identificadas

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Uma colisão entre uma motocicleta e uma van deixou quatro pessoas mortas e mais oito feridas na manhã desta segunda-feira (5), no município de Verdejante, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van teria saído de Serra Talhada, a cerca de 90 km de Verdejante, com destino a Salgueiro, ambos municípios do Sertão. A origem e destino da motocicleta envolvida ainda são desconhecidas.

O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 6h40, no km 486 da BR-232. O motociclista teria colidido com a van, e ambos os veículos saíram da pista, desceram uma ribanceira e pegaram fogo. Quatro pessoas faleceram no local, sendo três passageiros da van e o piloto da motocicleta.

Outras oito pessoas, sendo uma o condutor da van e as demais passageiras, incluindo uma adolescente de 13 anos, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Regional Inácio de Sá, em Salgueiro.

Ao Jornal do Commercio, a direção médica do Hospital Regional Inácio de Sá informou que o estado de saúde das vítimas é considerado regular, e que dois dos adultos já tiveram alta. A reportagem procurou ainda a Prefeitura de Serra Talhada para informações acerca da identidade das vítimas e aguarda um retorno.

Colisão entre moto e van deixa mortos e feridos no Sertão - Divulgação/PRF Colisão entre moto e van deixa mortos e feridos no Sertão - Divulgação/PRF Colisão entre moto e van deixa mortos e feridos no Sertão - Divulgação/PRF

Vale lembrar que a BR-232 é a mais letal do estado de Pernambuco. Em 2025, foram 105 vidas perdidas na via que corta o estado da Região Metropolitana até o Sertão. A caráter de comparação, a BR-101, por mais que registre um volume maior de sinistros de trânsito, contabilizou 68 mortes no mesmo período, 35,24% a menos.

Além da degradação da rodovia, um ponto que o Jornal do Commercio vem destacando é que menos de 150 km (dos 550 km totais) da BR-232 são duplicados, tornando o trajeto mais propício para colisões frontais.

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