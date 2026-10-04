Linha Sul do Metrô do Recife passa a operar em horário reduzido a partir da próxima segunda-feira (12)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mudança começa duas semanas após a redução de horário na Linha Centro, ambas para troca de telhados entre Afogados e Joana Bezerra

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Linha Sul do Metrô do Recife também passará a operar em horário reduzido, das 5h às 22h, a partir da próxima segunda-feira (12). O anúncio foi feito pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) sob a justificativa da troca de telhados das estações Joana Bezerra e Afogados.

Desde o dia 28 de setembro, a Linha Centro já opera nesse mesmo molde de uma hora a menos de funcionamento, também em decorrência da mesma obra, que não há previsão de término e normalização. Ao Jornal do Commercio, a CBTU explicou que está planejada a substituição do telhado de todas as estações, em datas espaçadas, sempre com a redução do horário de funcionamento para a execução das obras.

Linha Sul enfrenta série de problemas

Com 12 estações, partindo da Estação Recife, na área Central da cidade, até Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, a Linha Sul do Metrô do Recife transporta cerca de 60.000 passageiros diariamente. E, assim como todo o Metrô do Recife, enfrenta graves problemas para se manter funcionando e atendendo à demanda.

Em junho deste ano, a Região Metropolitana do Recife amanheceu na segunda-feira (29) com o funcionamento da linha completamente parado. Diferentemente dos problemas comumente vistos de manutenção, quebra de veículo durante trajeto, falha na rede elétrica ou até queda de árvore sobre os trilhos, na ocasião foi pela falta de trens.

Acontece que, para operar, são necessários ao menos quatro trens circulando. Como reflexo do sucateamento do Metrô do Recife, conforme o Jornal do Commercio tem noticiado, não havia composições sequer para compor a cota mínima.

Uma das medidas emergenciais tomadas para segurar o problema foi justamente a compra de composições usadas vindas de Belo Horizonte (MG) e de Porto Alegre (RS). Em abril, o gerente de operações da companhia, José Innocêncio, chegou a afirmar que, sem esse reforço, a Linha Sul do Metrô do Recife não teria condições de operar em 2027.

Concessão do Metrô do Recife

O projeto de concessão do Metrô do Recife à inciativa privada, apresentado como forma de reviver o sistema, mantém-se em pé com a reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD). Em entrevista ao programa Passando a Limpo da Rádio Jornal na última segunda-feira (5), ela disse estar anunciando um novo termo de cooperação com o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) a fim de articular estudos sobre a mobilidade na RMR.

A Parceria Público-Privada (PPP) deve incluir também as linhas de ônibus. Nas suas propostas, Raquel Lyra incluiu estudos para a expansão dos corredores desses coletivos, mas não especificou sobre expansão da rede metroviária. O plano de governo apresentado pela então candidata à reeleição traz o tópico "Metrô" em linhas rasas: "Articular com o Governo Federal a recuperação do Metrô do Recife".

O leilão para concessão ainda não tem data marcada, embora a previsão inicial tenha sido entre o fim de 2026 e o começo de 2027.

Assista ao videocast Uma por Uma: Por que o voto das mulheres ainda incomoda?