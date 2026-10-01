Eleições 2026: 21 capitais e pelo menos 40 cidades terão transporte público gratuito no dia da votação

Eleições 2026: Mais de 20 capitais e 40 cidades terão transporte coletivo gratuito no País para garantir o voto da população - ARTE

A experiência da gratuidade em 2024 ajuda a dimensionar o impacto positivo da medida. No primeiro turno daquele ano, a demanda nos ônibus da RMR cresceu 75% em relação à média dos domingos de setembro, com 718.577 pessoas transportadas. Aproximadamente 515 mil eram passageiros que pagariam passagem e foram beneficiados pela gratuidade; os demais já tinham algum benefício tarifário. O Metrô do Recife, que também aderiu à tarifa zero, beneficiou mais de 50 mil pessoas naquele domingo.

Em 2022, primeira edição do passe livre eleitoral na RMR, o salto foi ainda maior, segundo dados da Urbana-PE, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco. Houve um crescimento de 115% sobre os domingos comuns e de 59% na comparação com o primeiro turno de 2022, quando não havia gratuidade, com 725.843 passageiros.

O investimento, bancado pelo subsídio estadual, somou R$ 1,2 milhão em 2022 e R$ 2 milhões em 2024, valor que especialistas do setor consideram baixo diante do número de eleitores com acesso facilitado às urnas. Nas duas últimas eleições, o controle foi feito pelo validador (para quem usa o cartão VEM) ou por liberação manual do motorista. Em 2026, será adotada a mesma técnica. O transporte intermunicipal de Pernambuco (que atende a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão), entretanto, mais uma vez não terá gratuidade nas eleições.



Capitais com passe livre confirmado no dia da eleição



Aracaju (SE): decreto garante gratuidade na capital e em Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão; Aracaju arcará com 64,66% do custo.

Belém (PA): ônibus municipais, já gratuitos aos domingos e feriados desde 2025, seguem sem tarifa, com oferta reforçada.

Belo Horizonte (MG): gratuidade das 0h às 23h59 em linhas convencionais, do Move e suplementares, com 4 mil viagens extras.

Brasília (DF): tarifa zero e frota reforçada nos dois turnos; Metrô-DF das 6h às 21h30.

Campo Grande (MS): transporte urbano gratuito, com plano funcional de dias úteis e possibilidade de ampliar a oferta nos horários de pico.

Cuiabá (MT): gratuidade que já vale aos domingos será aplicada no dia da eleição.

Curitiba (PR): decreto prevê gratuidade com oferta equivalente à de sábado; não vale para a Linha Turismo nem para as madrugueiras.

Fortaleza (CE): tarifa zero das 6h às 18h, com tarifa social nos demais horários e 378 ônibus extras.

Florianópolis (SC): embarque gratuito em todas as linhas convencionais, sem cartão, com horários de dias úteis.

João Pessoa (PB): gratuidade das 6h às 20h, mediante Passe Legal e título de eleitor.

Maceió (AL): programa Domingo é Livre mantido das 0h às 23h59, só para quem tem o cartão Vamu Cidadão.

Manaus (AM): lei garante gratuidade das 4h às 18h em ônibus convencionais e complementares, sem exigir título.

Porto Alegre (RS): decreto define 4 de outubro como Dia de Passe Livre nos ônibus.

Porto Velho (RO): decreto garante gratuidade das 5h às 18h nos dois turnos.

Recife (PE): ônibus, BRT e serviço complementar gratuitos das 4h às 19h; metrô sem tarifa das 5h às 23h.

Rio de Janeiro (RJ): gratuidade das 6h às 20h em ônibus, BRT, VLT e vans, com 100% da frota; "frescões" continuam cobrando.

Salvador (BA): ônibus, BRT, STEC e Elevador Lacerda gratuitos das 6h às 20h, sem cobrador.

São Luís (MA): gratuidade das 0h às 22h, com frota de dias úteis.

São Paulo (SP): ônibus gratuitos das 0h às 23h59, com 6,9 mil veículos; metrô e trens ainda sem definição.

Teresina (PI): tarifa zero das 6h às 20h, com cerca de 500 viagens para atender a aproximadamente 40 mil pessoas.

Vitória (ES): Transcol e barcas do Aquaviário gratuitos em toda a Grande Vitória, com reforço de frota e monitoramento em tempo real.

Até a publicação desta reportagem, apenas seis capitais não tinham confirmado a gratuidade no dia da eleição: Boa Vista (RR), Goiânia (GO), Macapá (AP), Natal (RN), Palmas (TO) e Rio Branco (AC).

