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Eleições 2026: 21 capitais e pelo menos 40 cidades terão transporte público gratuito no dia da votação

Passe livre vale para ônibus e, em várias cidades, também para metrô e trens. No Grande Recife, a gratuidade será acompanhada de uma frota 47% maior

Por Roberta Soares Publicado em 01/10/2026 às 16:08
Eleições 2026: 21 capitais e pelo menos 40 cidades terão transporte público gratuito no dia da votação O Passe Livre ou Tarifa Zero - quando o passageiro embarca no transporte sem pagar e o custo &eacute; coberto pelo poder p&uacute;blico - busca evitar que o pre&ccedil;o da passagem seja uma barreira para o voto
O Passe Livre ou Tarifa Zero - quando o passageiro embarca no transporte sem pagar e o custo é coberto pelo poder público - busca evitar que o preço da passagem seja uma barreira para o voto - FELIPE RIBEIRO/ACERVO JC IMAGEM

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Ao menos 21 capitais brasileiras e pelo menos 40 cidades de todo o País terão transporte coletivo gratuito no domingo (4/10), data do primeiro turno das Eleições 2026. A medida, conhecida como Passe Livre ou Tarifa Zero - que significa que o passageiro embarca no transporte sem pagar e o custo é coberto pelo poder público -, busca evitar que o preço da passagem seja uma barreira para o voto.

A gratuidade está prevista em resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O texto decom.br">

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O desenho, porém, varia bastante de uma cidade para outra. Brasília mantém o programa Vai de Graça, com ônibus na tabela de dias úteis e Metrô-DF das 6h às 21h30. Salvador terá ônibus, BRT, STEC e Elevador Lacerda gratuitos das 6h às 20h. Em Fortaleza, a Câmara Municipal aprovou a Tarifa Zero nesta quinta-feira (1º), válida das 6h às 18h, com tarifa social nos demais horários e 378 ônibus extras. Há ainda exigências específicas: em João Pessoa, é preciso apresentar o Passe Legal e o título de eleitor, e em Maceió o benefício vale só para quem tem o cartão Vamu Cidadão. Diferenças como essas indicam que o direito ao passe livre, na prática, depende de regras locais.

PERNAMBUCO: ÔNIBUS E METRÔ GRATUITOS E FROTA 47% MAIOR NO GRANDE RECIFE

Na Região Metropolitana do Recife (RMR), os eleitores terão ônibus e metrô gratuitos no primeiro turno e em eventual segundo turno. A medida abrange as linhas operadas pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), incluindo o BRT e o serviço complementar de microônibus, e as Linhas Centro e Sul do Metrô do Recife.

Os ônibus vão operar com gratuidade restrita, das 4h às 19h, enquanto o metrô funcionará normalmente, das 5h às 23h. O modelo repete o adotado em 2022 e 2024: a gratuidade foi solicitada pelo TRE-PE e, no caso dos ônibus, determinada pelo Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM).

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Para atender à demanda esperada, o CTM programou uma operação reforçada no domingo, com 1.308 veículos e 13.473 viagens. Em relação a um domingo habitual, que conta com 889 veículos e 9.870 viagens, o plano representa 419 veículos e 3.603 viagens a mais, aumento de 47% na frota e de 37% no número de viagens.

A EXPERIÊNCIA POSITas\/png\/2026\/09\/10\/roberta_soares-37063620.png","titleSeo":"Coluna Mobilidade por Roberta Soares: Tr\u00e2nsito em PE","type":"column"}">

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Eleições 2026: 21 capitais e pelo menos 40 cidades terão transporte público gratuito no dia da votação

Passe livre vale para ônibus e, em várias cidades, também para metrô e trens. No Grande Recife, a gratuidade será acompanhada de uma frota 47% maior

Por Roberta Soares Publicado em 01/10/2026 às 16:08
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Eleições 2026: Mais de 20 capitais e 40 cidades terão transporte coletivo gratuito no País para garantir o voto da população - ARTE

A experiência da gratuidade em 2024 ajuda a dimensionar o impacto positivo da medida. No primeiro turno daquele ano, a demanda nos ônibus da RMR cresceu 75% em relação à média dos domingos de setembro, com 718.577 pessoas transportadas. Aproximadamente 515 mil eram passageiros que pagariam passagem e foram beneficiados pela gratuidade; os demais já tinham algum benefício tarifário. O Metrô do Recife, que também aderiu à tarifa zero, beneficiou mais de 50 mil pessoas naquele domingo.

Em 2022, primeira edição do passe livre eleitoral na RMR, o salto foi ainda maior, segundo dados da Urbana-PE, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco. Houve um crescimento de 115% sobre os domingos comuns e de 59% na comparação com o primeiro turno de 2022, quando não havia gratuidade, com 725.843 passageiros.

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O investimento, bancado pelo subsídio estadual, somou R$ 1,2 milhão em 2022 e R$ 2 milhões em 2024, valor que especialistas do setor consideram baixo diante do número de eleitores com acesso facilitado às urnas. Nas duas últimas eleições, o controle foi feito pelo validador (para quem usa o cartão VEM) ou por liberação manual do motorista. Em 2026, será adotada a mesma técnica. O transporte intermunicipal de Pernambuco (que atende a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão), entretanto, mais uma vez não terá gratuidade nas eleições.

Capitais com passe livre confirmado no dia da eleição

Aracaju (SE): decreto garante gratuidade na capital e em Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão; Aracaju arcará com 64,66% do custo.
Belém (PA): ônibus municipais, já gratuitos aos domingos e feriados desde 2025, seguem sem tarifa, com oferta reforçada.
Belo Horizonte (MG): gratuidade das 0h às 23h59 em linhas convencionais, do Move e suplementares, com 4 mil viagens extras.
Brasília (DF): tarifa zero e frota reforçada nos dois turnos; Metrô-DF das 6h às 21h30.
Campo Grande (MS): transporte urbano gratuito, com plano funcional de dias úteis e possibilidade de ampliar a oferta nos horários de pico.
Cuiabá (MT): gratuidade que já vale aos domingos será aplicada no dia da eleição.
Curitiba (PR): decreto prevê gratuidade com oferta equivalente à de sábado; não vale para a Linha Turismo nem para as madrugueiras.
Fortaleza (CE): tarifa zero das 6h às 18h, com tarifa social nos demais horários e 378 ônibus extras.
Florianópolis (SC): embarque gratuito em todas as linhas convencionais, sem cartão, com horários de dias úteis.
João Pessoa (PB): gratuidade das 6h às 20h, mediante Passe Legal e título de eleitor.
Maceió (AL): programa Domingo é Livre mantido das 0h às 23h59, só para quem tem o cartão Vamu Cidadão.
Manaus (AM): lei garante gratuidade das 4h às 18h em ônibus convencionais e complementares, sem exigir título.
Porto Alegre (RS): decreto define 4 de outubro como Dia de Passe Livre nos ônibus.
Porto Velho (RO): decreto garante gratuidade das 5h às 18h nos dois turnos.
Recife (PE): ônibus, BRT e serviço complementar gratuitos das 4h às 19h; metrô sem tarifa das 5h às 23h.
Rio de Janeiro (RJ): gratuidade das 6h às 20h em ônibus, BRT, VLT e vans, com 100% da frota; "frescões" continuam cobrando.
Salvador (BA): ônibus, BRT, STEC e Elevador Lacerda gratuitos das 6h às 20h, sem cobrador.
São Luís (MA): gratuidade das 0h às 22h, com frota de dias úteis.
São Paulo (SP): ônibus gratuitos das 0h às 23h59, com 6,9 mil veículos; metrô e trens ainda sem definição.
Teresina (PI): tarifa zero das 6h às 20h, com cerca de 500 viagens para atender a aproximadamente 40 mil pessoas.
Vitória (ES): Transcol e barcas do Aquaviário gratuitos em toda a Grande Vitória, com reforço de frota e monitoramento em tempo real.

Até a publicação desta reportagem, apenas seis capitais não tinham confirmado a gratuidade no dia da eleição: Boa Vista (RR), Goiânia (GO), Macapá (AP), Natal (RN), Palmas (TO) e Rio Branco (AC).

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O Passe Livre ou Tarifa Zero - quando o passageiro embarca no transporte sem pagar e o custo é coberto pelo poder público - busca evitar que o preço da passagem seja uma barreira para o voto - FELIPE RIBEIRO/ACERVO JC IMAGEM

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termina transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal gratuito nos dias de votação, com frequência semelhante à dos dias úteis, no primeiro turno e em eventual segundo turno, previsto para 25 de outubro.

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Em 28 de setembro, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, pediu aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) informações sobre as medidas adotadas, após solicitação da Defensoria Pública da União (DPU). Na prática, o debate é sobre acesso: para eleitores de menor renda, o custo do deslocamento pode pesar na decisão de ir ou não às urnas, principalmente para quem reside longe da zona eleitoral.

COMO SERÁ O PASSE LIVRE NAS PRINCIPAIS CAPITAIS

Em São Paulo, o Domingão Tarifa Zero, que já garante ônibus gratuitos todos os domingos, será mantido das 0h às 23h59, com 6,9 mil ônibus em circulação, 40% a mais que em um domingo comum. A gratuidade no metrô e nos trens metropolitanos ainda não foi definida e depende de publicação no Diário Oficial do Estado.

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Roberta Soares

betasoares8@gmail.com

Jornalista setorizada em mobilidade urbana há mais de 20 anos. Com 30 anos de redação, cobriu por quase dez anos o setor de segurança pública, atuando também nas editorias de Política, Brasil e Internacional.

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