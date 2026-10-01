Eleições 2026: 21 capitais e pelo menos 40 cidades terão transporte público gratuito no dia da votação
Passe livre vale para ônibus e, em várias cidades, também para metrô e trens. No Grande Recife, a gratuidade será acompanhada de uma frota 47% maior
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Ao menos 21 capitais brasileiras e pelo menos 40 cidades de todo o País terão transporte coletivo gratuito no domingo (4/10), data do primeiro turno das Eleições 2026. A medida, conhecida como Passe Livre ou Tarifa Zero - que significa que o passageiro embarca no transporte sem pagar e o custo é coberto pelo poder público -, busca evitar que o preço da passagem seja uma barreira para o voto.
A gratuidade está prevista em resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O texto decom.br">
O desenho, porém, varia bastante de uma cidade para outra. Brasília mantém o programa Vai de Graça, com ônibus na tabela de dias úteis e Metrô-DF das 6h às 21h30. Salvador terá ônibus, BRT, STEC e Elevador Lacerda gratuitos das 6h às 20h. Em Fortaleza, a Câmara Municipal aprovou a Tarifa Zero nesta quinta-feira (1º), válida das 6h às 18h, com tarifa social nos demais horários e 378 ônibus extras. Há ainda exigências específicas: em João Pessoa, é preciso apresentar o Passe Legal e o título de eleitor, e em Maceió o benefício vale só para quem tem o cartão Vamu Cidadão. Diferenças como essas indicam que o direito ao passe livre, na prática, depende de regras locais.
PERNAMBUCO: ÔNIBUS E METRÔ GRATUITOS E FROTA 47% MAIOR NO GRANDE RECIFE
Na Região Metropolitana do Recife (RMR), os eleitores terão ônibus e metrô gratuitos no primeiro turno e em eventual segundo turno. A medida abrange as linhas operadas pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), incluindo o BRT e o serviço complementar de microônibus, e as Linhas Centro e Sul do Metrô do Recife.
Os ônibus vão operar com gratuidade restrita, das 4h às 19h, enquanto o metrô funcionará normalmente, das 5h às 23h. O modelo repete o adotado em 2022 e 2024: a gratuidade foi solicitada pelo TRE-PE e, no caso dos ônibus, determinada pelo Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM).
- Marco Legal do Transporte Público: Brasil tem menos de um ano para tirar nova legislação do papel, mesmo com vetos que preocupam o setor
- Transporte público: Programa Transporte para Todos substitui vale-transporte por contribuição universal e dá gratuidade para quem precisa. Entenda
- Transporte público: CNT mapeia R$ 500 bilhões para o transporte coletivo no País e Grande Recife entra na conta bilionária dos corredores de ônibus
Para atender à demanda esperada, o CTM programou uma operação reforçada no domingo, com 1.308 veículos e 13.473 viagens. Em relação a um domingo habitual, que conta com 889 veículos e 9.870 viagens, o plano representa 419 veículos e 3.603 viagens a mais, aumento de 47% na frota e de 37% no número de viagens.
A EXPERIÊNCIA POSITas\/png\/2026\/09\/10\/roberta_soares-37063620.png","titleSeo":"Coluna Mobilidade por Roberta Soares: Tr\u00e2nsito em PE","type":"column"}">
Eleições 2026: 21 capitais e pelo menos 40 cidades terão transporte público gratuito no dia da votação
Passe livre vale para ônibus e, em várias cidades, também para metrô e trens. No Grande Recife, a gratuidade será acompanhada de uma frota 47% maior