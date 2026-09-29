Eleições 2026: Ônibus e metrô serão gratuitos no Grande Recife nos dois turnos da eleição
Determinação partiu da Justiça Eleitoral e será aplicada pelo CTM e CBTU. Histórico de 2024 mostra salto de até 75% na demanda de passageiros
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Os eleitores da Região Metropolitana do Recife (RMR) vão contar com passagens de ônibus e metrô gratuitas durante as Eleições 2026, tanto no primeiro quanto num eventual segundo turno. A medida abrange as linhas operadas pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e as Linhas Centro e Sul do Metrô do Recife, repetindo o modelo de Tarifa Zero já adotado nos dois últimos pleitos, em 2022 e 2024.
A gratuidade, solicitada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE) ainda em 2022 e, no caso dos ônibus, determinada pelo Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM), tem o mesmo princípio das eleições anteriores: ampliar o acesso da população às seções de votação, especialmente entre eleitores com menor renda, para quem o custo do deslocamento pode ser um obstáculo real ao exercício do voto.
Já a CBTU Recife cita a Resolução nº 23.759/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina que o poder público deve assegurar nos dias de votação, a oferta gratuita do transporte coletivo urbano, intermunicipal e metropolitano, com frequência compatível com a dos dias úteis. A determinação segue decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 1.013.
No Metrô do Recife, a operação será realizada normalmente, das 5h às 23h. Já nos ônibus será restrita, provavelmente das 7h30 às 17h30.
O QUE MOSTROU A EXPERIÊNCIA DE 2024
O histórico das últimas eleições ajuda a dimensionar o impacto da gratuidade nos sistemas de transporte público coletivo da RMR. Nas Eleições de 2024, o primeiro turno registrou aumento de 75% na demanda de passageiros dos ônibus da RMR em relação à média dos domingos de setembro daquele ano, com 718.577 pessoas transportadas no dia da votação.
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Desse total, aproximadamente 515 mil eram passageiros que pagariam passagem e foram beneficiados pela gratuidade eleitoral — os demais já tinham algum tipo de benefício tarifário. O Metrô do Recife, que também aderiu à Tarifa Zero, beneficiou mais de 50 mil pessoas naquele domingo.
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O salto de demanda não é novidade do último pleito. Em 2022, primeira edição do chamado Passe Livre nas eleições da RMR, o crescimento foi ainda mais expressivo: 115% em relação aos domingos comuns e 59% na comparação com o primeiro turno daquele ano, quando ainda não havia gratuidade. Foram 725.843 passageiros transportados, segundo dados da Urbana-PE, sindicato que reúne as empresas de ônibus da região.
COMO FUNCIONARÁ A TARIFA ZERO NOS ÔNIBUS
Apesar da abrangência da medida, o CTM ainda não divulgou os detalhes operacionais da gratuidade para 2026 — como horários de início e fim do benefício e eventuais linhas excluídas. Deverá fazê-lo em breve.
Nas duas últimas eleições, a Tarifa Zero funcionou de forma restrita, das 7h30 às 17h30, com controle de acesso feito pelo validador (para quem usa cartão VEM) ou liberação manual do motorista (para pagamento em dinheiro), em vez da simples abertura das catracas adotada por outras capitais. Resta saber se esse formato será repetido.
A expectativa é que o TRE-PE também estenda a recomendação a municípios do interior com sistemas de transporte por concessão, como Caruaru, Garanhuns e Petrolina, que precisam prever a gratuidade em suas leis orçamentárias para viabilizar o benefício. Para especialistas do setor, o investimento — que somou R$ 1,2 milhão em 2022 e R$ 2 milhões em 2024, bancados pelo subsídio estadual — é baixo frente ao volume de eleitores que passa a ter acesso facilitado às urnas.
O sistema de transporte intermunicipal de Pernambuco - gerido pela EPTI - já informou oficialmente que não irá ofertar gratuidade nos ônibus, apesar da Resolução nº 23.759/2026 do TSE. Infelizmente.