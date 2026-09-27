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Mobilidade | Notícia

Infraestrutura: Novo pontilhão na Zona Oeste do Recife cria rota direta para a BR-232

Novo pontilhão construído sobre a Rua João Ivo da Silva, em Afogados, cria rota direta para motoristas que seguem em direção à BR-232

Por Roberta Soares Publicado em 27/09/2026 às 16:06 | Atualizado em 27/09/2026 às 16:10
Prefeitura do Recife entrega pontilhão e implanta novo sistema de circulação na Zona Oeste
Prefeitura do Recife entrega pontilhão e implanta novo sistema de circulação na Zona Oeste - Nina Xará França/Prefeitura do Recife

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A Prefeitura do Recife entregou, neste sábado (26), um novo pontilhão na Zona Oeste da cidade, criando uma importante rota alternativa de acesso à Avenida Abdias de Carvalho e à rodovia BR-232, principal rota de entrada e saída da capital para quem vem ou vai para o interior do Estado. Construída no cruzamento entre as ruas João Ivo da Silva e Padre Teófilo Tworz, no bairro de Afogados, a estrutura recebeu investimento total de R$ 7,02 milhões.

A nova estrutura viária facilita o deslocamento dos motoristas ao criar uma conexão direta com vias de grande volume de tráfego e com a BR-232. Condutores que trafegam pela Estrada dos Remédios ou pela Rua Tabaiares, por exemplo, passam a contar com uma nova opção de conversão à esquerda para acessar a Avenida Abdias de Carvalho e seguir para a rodovia federal. Além disso, quem trafega pela Abdias de Carvalho no sentido Ilha do Retiro e precisa retornar em direção à BR-232 pode entrar na Rua Carlos Gomes, passar pela Rua Hércules Florence e retornar à avenida já no sentido desejado.

A reformulação no trânsito envolveu também a criação de um sistema binário na Rua Padre Teófilo Tworz, que deixou de operar em mão dupla e passou a funcionar com vias paralelas operando em sentidos opostos. Houve ainda alteração na Rua Engenheiro Brandão Cavalcante, onde deixou de ser permitido seguir em frente em direção à Avenida Abdias de Carvalho, sendo obrigatória a conversão à direita na Rua Hércules Florence. Toda a área recebeu sinalização vertical e horizontal, além do apoio de agentes e orientadores da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) nos primeiros dias de operação.

INFRAESTRUTURA COMPLETA E DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Nina Xará França/Prefeitura do Recife
Prefeitura do Recife entrega pontilhão e implanta novo sistema de circulação na Zona Oeste - Nina Xará França/Prefeitura do Recife
Nina Xará França/Prefeitura do Recife
Prefeitura do Recife entrega pontilhão e implanta novo sistema de circulação na Zona Oeste - Nina Xará França/Prefeitura do Recife
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Além do pontilhão e do rearranjo do tráfego local, a intervenção contemplou melhorias urbanísticas, pavimentação de vias e obras de drenagem. Foram pavimentadas as ruas Padre Teófilo Tworz e Hércules Florence, além de executados serviços de recuperação das paredes dos canais e instalação de guarda-corpo de concreto. A acessibilidade e a circulação de pedestres também foram reforçadas com a construção de seis novas passarelas e a reforma dos passeios públicos no entorno.

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Dos R$ 7,02 milhões investidos, R$ 4,95 milhões foram destinados diretamente à construção do pontilhão e aos serviços adjacentes. Os demais recursos foram divididos entre a pavimentação da Rua Padre Teófilo Tworz (R$ 670 mil), a pavimentação da Rua Hércules Florence (R$ 350 mil), a recuperação do canal (R$ 390 mil), as passarelas de pedestres (R$ 360 mil), a reforma dos passeios (R$ 220 mil) e a instalação do guarda-corpo de concreto (R$ 80,6 mil).

Segundo o prefeito Victor Marques, que participou da entrega, a intervenção é a primeira etapa de um conjunto de ações de mobilidade planejadas para transformar a circulação na Zona Oeste do Recife.

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Roberta Soares

betasoares8@gmail.com

Jornalista setorizada em mobilidade urbana há mais de 20 anos. Com 30 anos de redação, cobriu por quase dez anos o setor de segurança pública, atuando também nas editorias de Política, Brasil e Internacional.

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