Infraestrutura: Novo pontilhão na Zona Oeste do Recife cria rota direta para a BR-232
Novo pontilhão construído sobre a Rua João Ivo da Silva, em Afogados, cria rota direta para motoristas que seguem em direção à BR-232
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A Prefeitura do Recife entregou, neste sábado (26), um novo pontilhão na Zona Oeste da cidade, criando uma importante rota alternativa de acesso à Avenida Abdias de Carvalho e à rodovia BR-232, principal rota de entrada e saída da capital para quem vem ou vai para o interior do Estado. Construída no cruzamento entre as ruas João Ivo da Silva e Padre Teófilo Tworz, no bairro de Afogados, a estrutura recebeu investimento total de R$ 7,02 milhões.
A nova estrutura viária facilita o deslocamento dos motoristas ao criar uma conexão direta com vias de grande volume de tráfego e com a BR-232. Condutores que trafegam pela Estrada dos Remédios ou pela Rua Tabaiares, por exemplo, passam a contar com uma nova opção de conversão à esquerda para acessar a Avenida Abdias de Carvalho e seguir para a rodovia federal. Além disso, quem trafega pela Abdias de Carvalho no sentido Ilha do Retiro e precisa retornar em direção à BR-232 pode entrar na Rua Carlos Gomes, passar pela Rua Hércules Florence e retornar à avenida já no sentido desejado.
A reformulação no trânsito envolveu também a criação de um sistema binário na Rua Padre Teófilo Tworz, que deixou de operar em mão dupla e passou a funcionar com vias paralelas operando em sentidos opostos. Houve ainda alteração na Rua Engenheiro Brandão Cavalcante, onde deixou de ser permitido seguir em frente em direção à Avenida Abdias de Carvalho, sendo obrigatória a conversão à direita na Rua Hércules Florence. Toda a área recebeu sinalização vertical e horizontal, além do apoio de agentes e orientadores da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) nos primeiros dias de operação.
INFRAESTRUTURA COMPLETA E DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS
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Além do pontilhão e do rearranjo do tráfego local, a intervenção contemplou melhorias urbanísticas, pavimentação de vias e obras de drenagem. Foram pavimentadas as ruas Padre Teófilo Tworz e Hércules Florence, além de executados serviços de recuperação das paredes dos canais e instalação de guarda-corpo de concreto. A acessibilidade e a circulação de pedestres também foram reforçadas com a construção de seis novas passarelas e a reforma dos passeios públicos no entorno.
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Dos R$ 7,02 milhões investidos, R$ 4,95 milhões foram destinados diretamente à construção do pontilhão e aos serviços adjacentes. Os demais recursos foram divididos entre a pavimentação da Rua Padre Teófilo Tworz (R$ 670 mil), a pavimentação da Rua Hércules Florence (R$ 350 mil), a recuperação do canal (R$ 390 mil), as passarelas de pedestres (R$ 360 mil), a reforma dos passeios (R$ 220 mil) e a instalação do guarda-corpo de concreto (R$ 80,6 mil).
Segundo o prefeito Victor Marques, que participou da entrega, a intervenção é a primeira etapa de um conjunto de ações de mobilidade planejadas para transformar a circulação na Zona Oeste do Recife.