Transporte por moto: Mais uma passageira de aplicativo de moto morre atropelada na BR-101, no Grande Recife
Dinâmica do sinistro na BR-101 se repete nas rodovias federais que cortam o Grande Recife, enquanto plataformas seguem sem regulamentação e limites
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O serviço de aplicativos de transporte remunerado de passageiros com motocicletas - como Uber e 99 Moto - segue fazendo vítimas fatais e ferindo na Região Metropolitana do Recife (RMR). Na noite desta quinta-feira (24/9), uma passageira de 30 anos morreu atropelada por uma carreta no Km 76,2 da BR-101, na altura do bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, depois que a moto em que estava caiu na rodovia.
Mais uma vez, a vítima foi uma mulher na garupa, que perdeu a vida diante da inabilidade de jovens condutores cadastrados nas plataformas — repetindo o padrão observado nos sinistros fatais registrados nos últimos meses nas BRs que cortam o Grande Recife e que expõem a fragilidade regulatória de circulação e operação dos motoapps.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da motocicleta — um jovem de 22 anos, identificado pelas iniciais V.G.F.S — saía do acostamento para entrar na pista de rolamento da BR, quando se desequilibrou no desnível entre as duas faixas, perdeu o controle e caiu na frente de uma carreta.
A passageira foi atropelada e morreu na hora, ainda no local. O condutor ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU Recife para a Policlínica Amaury Coutinho, localizada na mesma região. O motorista da carreta permaneceu no local e teve resultado normal no teste do bafômetro. A informação é de que a Polícia Civil vai investigar o caso.
Vale destacar que a dinâmica do sinistro — perda de controle ao acessar a pista, seguida de atropelamento por veículo de carga — é uma das mais recorrentes nos sinistros fatais envolvendo motos nas rodovias que cortam a RMR, o que reforça o risco de manter, sem regras de circulação específicas, motocicletas de transporte remunerado dividindo pista com carretas e veículos pesados em vias de alta velocidade.
SINISTROS COM MOTOS SOBEM MAIS DE 18% NAS BRs DE PERNAMBUCO
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Os números da PRF confirmam que o caso desta quinta-feira não é isolado. Entre janeiro e agosto de 2026, Pernambuco registrou 1.221 sinistros de trânsito envolvendo motocicletas — um salto de 18,2% sobre os 1.033 casos do mesmo período de 2025. Os feridos passaram de 1.180 para 1.401 (+18,7%), e as mortes saltaram de 103 para 130, alta de 26,2%. O crescimento das mortes superior ao crescimento dos sinistros indica que as colisões e quedas não estão apenas mais frequentes, mas também mais graves.
- Transporte por moto: Cúpula aponta custo humano e financeiro da omissão pública e da precarização do transporte sobre duas rodas como causas de mortes e mutilações no Brasil
- Transporte por moto: Em Pernambuco, um em cada dois usuários de motocicleta foi vítima de sinistros de trânsito
- Transporte por moto: Quase 60% dos usuários de motocicletas já sofreram quedas e colisões no trânsito do Brasil. Dados evidenciam o perigo do motoapp
O sinistro da BR-101 se soma a uma sequência preocupante de mortes de passageiros de motoapp em menos de um mês. Em 5 de setembro, uma passageira identificada como Débora morreu na BR-232, no Curado (Jaboatão dos Guararapes), após a vareta do tambor de uma das motos se partir em pleno trajeto.
Cinco dias antes, em 31 de agosto, um jovem de 23 anos morreu na BR-101, na Cidade Universitária, espremido entre uma carreta e um carro. Em nenhum dos dois casos houve consumo de álcool envolvido — o que reforça que a origem dos sinistros está nas condições estruturais em que o serviço opera, e não em fatores de imprudência isolados dos motoristas.
FALTA DE MANUTENÇÃO E REGRAS DE CIRCULAÇÃO
O sinistro de trânsito da BR-232 expôs uma lacuna que vai além da já perigosa ausência de regras de circulação no trânsito: a ausência de exigência formal de manutenção periódica para motos usadas em transporte remunerado de passageiros, mesmo em veículos submetidos a uso intensivo e diário. Lembrando que nem mesmo a cilindrada mínima é exigida pelas plataformas, o que faz com que as motos circulem com pesos muito acima do que suportam.
- Transporte por moto: Sem exigências e fiscalização, condutores e passageiros dos motoapps só contam com a sorte. Veja dicas para reduzir riscos
- Transporte por moto: Passageiro de moto app de apenas 17 anos morre atropelado por caminhão na BR-101, no Recife
- Transporte por moto: SAMU afirma que a cada 10 sinistros de trânsito no Grande Recife, 9 envolvem motocicletas
De um lado, falta fiscalização sobre a manutenção mecânica das motos e, do outro, predomina a ausência de regras específicas de circulação para veículos de transporte remunerado em rodovias de tráfego pesado, onde motocicletas de pequeno porte dividem pista com carretas em velocidades incompatíveis com a segurança de quem está na moto.
CENÁRIO PREOCUPANTE EM TODO O PAÍS, DIANTE DA INÉRCIA DO PODER PÚBLICO
O cenário de Pernambuco reflete uma tendência nacional. Segundo a PRF, o primeiro semestre de 2026 já registrou 16.346 sinistros envolvendo motocicletas nas rodovias federais do País, alta de 4,88% sobre o mesmo período de 2025, com 1.072 mortes — um aumento de 13,92%. Pernambuco está entre os estados com maior número de óbitos de ocupantes de moto nas rodovias federais no período.
Levantamento do SAMU Metropolitano Recife mostra ainda que os atendimentos a vítimas de motocicletas na RMR cresceram quase 60% entre 2022 — ano de chegada do Uber Moto e 99 Moto à região — e 2025, com o Recife concentrando isoladamente entre 80% e 90% dos registros.
Sinistros com motos nas rodovias
Pernambuco (jan-ago 2026 vs. mesmo período de 2025)
Sinistros: +18,2% (1.221 vs. 1.033)
Feridos: +18,7% (1.401 vs. 1.180)
Mortes: +26,2% (130 vs. 103)
Brasil — rodovias federais (1º semestre 2026 vs. 2025)
Sinistros com moto: +4,88% (16.346 casos)
Mortes: +13,92% (1.072 óbitos)
RMR — atendimentos do SAMU a vítimas de moto (2022–2025)
Aumento: quase 60%
Concentração dos registros no Recife: 80% a 90%
Principais causas dos sinistros com moto em PE (jan-ago 2026)
Ausência de reação do condutor: 170 sinistros / 15 mortes
Acesso à via sem observar outros veículos: 162 sinistros / 15 mortes
Reação tardia ou ineficiente: 149 sinistros / 12 mortes