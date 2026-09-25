Rodovias: Governo de PE inicia o programa Reabilita para recuperar mais 1,5 mil km de rodovias estaduais

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Novo programa da Semobi e DER-PE promete reabilitação funcional em nove lotes por todo o Estado, com custo por quilômetro menor que o PE na Estrada

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O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e do DER-PE, iniciou nesta semana as obras do Programa Reabilita, voltado à reabilitação funcional de mais de 1,5 mil quilômetros de rodovias estaduais. O investimento previsto é de R$ 743 milhões, distribuídos em nove lotes que cobrem todas as regiões do Estado — Região Metropolitana do Recife, Matas Norte e Sul, Agreste e áreas do Sertão (Moxotó, Pajeú, Araripe, Sertão Central e São Francisco).

As primeiras frentes de serviço começam nas rodovias PE-038, PE-050, PE-090, PE-089, PE-097, PE-270, PE-320, PE-166, PE-327, PE-418, PE-604, PE-626 e APE-626. Os serviços incluem aplicação de concreto asfáltico, micro revestimento, tratamento superficial duplo, reciclagem e recuperação estrutural do pavimento, dispositivos de drenagem, sinalização horizontal e tachas refletivas. Cada lote tem prazo de execução de 180 dias a partir da emissão da Ordem de Serviço, com as empresas contratadas tendo até cinco dias corridos para começar os trabalhos após a autorização.

O Reabilita é um subprograma do PE na Estrada, programa guarda-chuva do governo Raquel Lyra (PSD), e começa a ser executado em meio a um histórico recente de investimentos pesados em rodovias estaduais. Lançado em outubro de 2024, o PE na Estrada já soma R$ 7,1 bilhões investidos e prevê recuperar aproximadamente 3,5 mil km de rodovias e estradas vicinais até o fim do ano — dos quais mais de 1.500 km já haviam sido anunciados como recuperados em maio de 2026, quando o programa atingiu a marca de 100 rodovias requalificadas.

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Paralelamente, o DER-PE mantém uma linha separada de manutenção rotineira: só em 2025, cerca de 5.718 quilômetros de estradas em todas as regiões do Estado receberam intervenções preventivas e corretivas — tapa-buracos, roçada, caiação, drenagem e sinalização — com investimento de R$ 170,7 milhões.

SUBPROGRAMA FICA EM FAIXA INTERMEDIÁRIA

Isso situa o Reabilita numa terceira faixa de investimento, intermediária entre a conservação rotineira (mais barata, mais frequente) e as obras estruturais do PE na Estrada (mais caras, com duplicação e reconstrução de base). A ficha técnica confirma isso: R$ 743 milhões para 1,5 mil km dá uma média de aproximadamente R$ 495 mil por km — bem abaixo do custo por km observado em obras do PE na Estrada, como a recuperação da PE-017 (R$ 53,3 milhões para 11,9 km, ou R$ 4,5 milhões/km) ou da PE-499 (R$ 61 milhões para cerca de 32 km).

“O Reabilita é um programa estruturante, que nos permite avançar de forma planejada na recuperação da malha rodoviária. Estamos levando as intervenções para diferentes regiões e atuando de acordo com as características e necessidades de cada trecho. É uma ação que fortalece a infraestrutura e contribui para um Pernambuco mais integrado”, frisou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, Pedro Neves.

Segundo a Semobi, os trechos do Reabilita não se sobrepõem aos quilômetros já contabilizados pelo PE na Estrada, que tem focado muito em grandes obras rodoviárias, como a duplicação da BR-232 entre o Agreste e o Sertão, e o primeiro trecho do Arco Metropolitano, na RMR.

