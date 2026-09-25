Linha Centro do Metrô do Recife é reaberta após o segundo dia consecutivo sem funcionar

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Circulação foi retomada às 8h30 desta sexta-feira (25) após reparos na rede elétrica atingida por árvore. Linha Sul operou normalmente

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A Linha Centro do Metrô do Recife voltou a operar às 8h30 desta sexta-feira (25), após permanecer fechada pelo segundo dia consecutivo. A paralisação temporária afetou as 19 estações dos ramais Jaboatão e Camaragibe, provocando atrasos e lotação no transporte público da Região Metropolitana.

A interrupção do serviço foi provocada pela queda de uma árvore de grande porte sobre a fiação elétrica entre as estações Barro e Tejipió durante a madrugada de quinta-feira (24). O incidente comprometeu a rede de alimentação de 3 mil volts que energiza os trens.

O sistema foi reaberto após a conclusão dos serviços de manutenção, a retirada do veículo de reparos da via e os testes de segurança do centro de controle.

Impacto nos passageiros e transtornos

A suspensão do serviço atingiu cerca de 90 mil usuários que dependem diariamente da Linha Centro. O fechamento gerou grandes filas nos terminais de integração e aumento na procura por ônibus coletivos e transportes por aplicativo, quadro agravado pela chuva registrada no início da manhã.

A Linha Sul e o ramal do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) mantiveram funcionamento regular sem interrupções. Linhas de ônibus urbanos foram reforçadas pelo Grande Recife para absorver a demanda dos passageiros.

Alteração no horário de funcionamento

Além da paralisação operacional recente, os passageiros do metrô devem ficar atentos a uma alteração programada na grade horária do sistema.

A partir do dia 28 de setembro, todas as estações da Linha Centro encerrarão as atividades uma hora mais cedo, passando a fechar às 22h. A medida é necessária para a realização de obras de substituição dos telhados das estações Afogados e Joana Bezerra, com previsão de conclusão até janeiro de 2027.