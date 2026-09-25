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Mobilidade | Notícia

Grande Recife anuncia reforço de ônibus a partir de segunda após redução no horário do metrô

Medida começa às 22h para atender passageiros afetados pelo encerramento antecipado da Linha Centro durante obras em duas estações

Por JC Publicado em 25/09/2026 às 18:20
Paraliza&ccedil;&atilde;o no metr&ocirc;, esta&ccedil;&atilde;o Joana Bezerra.
Paralização no metrô, estação Joana Bezerra. - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

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O Grande Recife Consórcio de Transporte anunciou um reforço na operação de ônibus a partir das 22h desta segunda-feira (28), como alternativa para os passageiros afetados pela redução no horário de funcionamento da Linha Centro do Metrô do Recife.

A partir da mesma data, a Linha Centro passará a encerrar a operação às 22h, uma hora mais cedo que o horário habitual. A mudança ocorre devido às obras de manutenção nas estações Afogados e Joana Bezerra.

Segundo o Grande Recife, a operação emergencial dos ônibus poderá ser ajustada durante o período de vigência da medida, de acordo com a demanda dos usuários.

A alteração no horário do metrô vale para toda a Linha Centro, que atende os ramais Camaragibe e Jaboatão. A Linha Sul continuará funcionando normalmente, das 5h às 23h.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a redução no horário da Linha Centro está relacionada aos serviços de substituição dos telhados das estações Afogados e Joana Bezerra. Ainda não há previsão para a conclusão das obras e o retorno do horário regular.

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