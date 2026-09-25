Grande Recife anuncia reforço de ônibus a partir de segunda após redução no horário do metrô
Medida começa às 22h para atender passageiros afetados pelo encerramento antecipado da Linha Centro durante obras em duas estações
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Grande Recife Consórcio de Transporte anunciou um reforço na operação de ônibus a partir das 22h desta segunda-feira (28), como alternativa para os passageiros afetados pela redução no horário de funcionamento da Linha Centro do Metrô do Recife.
A partir da mesma data, a Linha Centro passará a encerrar a operação às 22h, uma hora mais cedo que o horário habitual. A mudança ocorre devido às obras de manutenção nas estações Afogados e Joana Bezerra.
Segundo o Grande Recife, a operação emergencial dos ônibus poderá ser ajustada durante o período de vigência da medida, de acordo com a demanda dos usuários.
A alteração no horário do metrô vale para toda a Linha Centro, que atende os ramais Camaragibe e Jaboatão. A Linha Sul continuará funcionando normalmente, das 5h às 23h.
De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a redução no horário da Linha Centro está relacionada aos serviços de substituição dos telhados das estações Afogados e Joana Bezerra. Ainda não há previsão para a conclusão das obras e o retorno do horário regular.
Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo