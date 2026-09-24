Queda de árvore interrompe funcionamento da Linha Centro do Metrô do Recife nesta quinta-feira (24)
Grande Recife ativou linhas emergenciais e reforçou outras rotas; previsão de retomada é por volta do meio dia desta quinta-feira (24)
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A Linha Centro do Metrô do Recife está com a operação suspensa nesta quinta-feira (24) após uma árvore cair sobre a rede aérea e danificar a estrutura de alimentação elétrica entre as estações Barro e Tejipió. Cerca de 90 mil passageiros são afetados pela interrupção, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
Equipes de manutenção foram acionadas para retirar a árvore e reparar a estrutura danificada. A remoção foi concluída por volta das 7h, com previsão inicial de que a operação seja retomada ao meio-dia, mas a CBTU informou que o horário depende da avaliação e da recuperação dos danos provocados pela queda.
Por meio de nota, a Companhia ressaltou que o trecho entre as estações Werneck e Coqueiral irá operar em via singela, quando os trens utilizam uma única via para os dois sentidos, sendo necessário um chegar para o outro sair. Os técnicos continuarão trabalhando ao longo do dia para a normalização total do sistema.
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Grande Recife cria linhas emergenciais
Para reduzir os impactos da suspensão, o Grande Recife Consórcio de Transporte ativou três linhas emergenciais e reforçou a operação de outras duas. As linhas emergenciais são:
- 238 - TI Jaboatão / TI Barro
- 858 - TI Joana Bezerra / TI Afogados / TI Barro
- 2481 - TI Camaragibe / TI TIP
Também receberam reforço na operação as linhas:
- 200 - TI Jaboatão (Parador)
- 2450 - TI Camaragibe (Centro)
A CBTU informou que a manutenção continuará trabalhando na recuperação da rede aérea e que novas informações sobre a retomada da Linha Centro serão divulgadas após a avaliação da estrutura.