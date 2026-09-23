Linha Centro do Metrô do Recife passa a funcionar com horário reduzido
A partir da segunda-feira (28), a Linha Centro passa a fechar uma hora mais cedo devido às obras de manutenção nas Estações Afogados e Joana Bezerra
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A partir da segunda-feira (28), as estações da Linha Centro do Metrô do Recife passam a fechar uma hora mais cedo, às 22h. Já a Linha Sul continua funcionando no horário normal, das 5h às 23h.
A alteração vale para toda a Linha Centro, que atualmente possui 19 estações e atende passageiros por meio dos ramais Camaragibe e Jaboatão.
Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), essa mudança acontece por causa dos serviços de substituição dos telhados que estão sendo realizados nas Estações Afogados e Joana Bezerra.
O horário reduzido será mantido até a conclusão das obras, no entanto ainda não foi divulgada uma previsão para o término das obras e, consequentemente, para o retorno do horário regular de funcionamento.
As intervenções fazem parte dos serviços de manutenção realizados na estrutura das estações. Durante o período de obras, a recomendação é que os usuários acompanhem eventuais novas orientações divulgadas pela CBTU.