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Mobilidade | Notícia

Trânsito mata, fere e mutila mais em cidades médias e grandes, confirma levantamento que embasa nova Coalizão Nacional

Cenário reforça a urgência de reduzir velocidades das ruas, ampliar a fiscalização e regulamentar serviços que usam a motocicleta, como Uber e 99 Moto

Por Roberta Soares Publicado em 22/09/2026 às 12:44 | Atualizado em 22/09/2026 às 18:02
Levantamento foi apresentado no lançamento da Coalizão de Cidades pela Redução de Mortes e Lesões no Trânsito
Levantamento foi apresentado no lançamento da Coalizão de Cidades pela Redução de Mortes e Lesões no Trânsito - Cortesia

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Um levantamento apresentado durante o lançamento da Coalizão de Cidades pela Redução de Mortes e Lesões no Trânsito - movimento criado pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) no início de setembro - confirma o que especialistas em segurança viária já apontavam: o trânsito brasileiro mata, fere e mutila mais nas médias e grandes cidades brasileiras. Por isso a importância de ações efetivas para redução de velocidade das ruas e avenidas, a fiscalização de regras de circulação e equipamentos obrigatórios e, principalmente, a regulamentação de serviços urbanos com motocicletas, como os deliverys e o Uber e 99 Moto.

Segundo dados de internações por sinistros terrestres no Sistema Único de Saúde (SUS) referentes a 2025, 59% dos pacientes internados eram moradores de municípios com mais de 80 mil habitantes, e 80% das internações ocorreram em hospitais localizados nessas cidades. Em relação à mortalidade, o quadro também segue o mesmo padrão grave: 54% dos óbitos foram registrados entre moradores de municípios acima desse porte populacional.

O recorte municipal ajuda a dimensionar um problema que, no País como um todo, já tem contornos de epidemia. De acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, 37.150 pessoas morreram no trânsito brasileiro em 2024 — uma média de 101 mortes por dia. Desse total, entre 15 mil e 16 mil eram usuários de motocicletas (condutores e passageiros).

O Brasil ainda registra cerca de 160 mil feridos graves por ano, número que inclui um contingente expressivo de pessoas com sequelas e mutilações permanentes. Tudo isso gerando um custo altíssimo para a sociedade brasileira: o impacto econômico desses sinistros é estimado em aproximadamente 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, considerando custos com saúde, perda de produtividade e danos materiais.

JAILTON JR./JC IMAGEM
Cidades médias e grandes lideram os números de mortes e lesões no trânsito brasileiro, segundo dados apresentados pela FNP no lançamento de nova coalizão de segurança viária. As maiores vítimas são das motos - JAILTON JR./JC IMAGEM

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Os dados apresentados durante a Coalizão de Cidades pela Redução de Mortes e Lesões no Trânsito também revelou que a concentração dos impactos nas cidades maiores expõe a rede de saúde - em muitos casos a municipal - a uma sobrecarga direta, com leitos ocupados por internações prolongadas e pressão sobre hospitais e unidades de pronto atendimento.

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Trânsito mata, fere e mutila mais em cidades médias e grandes, confirma levantamento que embasa nova Coalizão Nacional - ARTE

É nesse cenário que a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) lançou a nova coalizão, reunindo governos locais e organizações parceiras para transformar a segurança viária em agenda permanente das cidades brasileiras. A iniciativa é liderada pelo presidente da Comissão Permanente de Saúde da FNP, Dário Saadi, que é prefeito de Campinas (SP), e nasce vinculada a um projeto de assistência técnica especializada a municípios, desenvolvido em parceria com a Vital Strategies e a Bloomberg Philanthropies, no âmbito do Road Safety Grants Program.

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Para Saadi, o quadro atual exige tratamento estratégico por parte dos municípios. "As cidades sofrem as consequências. A sobrecarga chega diretamente à rede municipal de saúde, com internações prolongadas e pressão sobre hospitais", afirmou o prefeito, ao lançar a coalizão. Ele reconheceu ainda que medidas centrais para reduzir mortes — como controle de velocidade e reforço da fiscalização — enfrentam resistência política, mas são indispensáveis. "São questões vistas como impopulares, mas as estatísticas de mortes e sinistros de trânsito graves são piores", disse.

O diretor regional de Segurança Viária da Vital Strategies, Jonas Romo, destacou o histórico da parceria com as cidades brasileiras ao comentar o lançamento. "A iniciativa Bloomberg vem trabalhando com as cidades brasileiras há mais de uma década. Estamos esperançosos com essa nova colaboração com a FNP, para que a segurança seja mais eficaz e tenha mais recursos para acelerar políticas públicas para a segurança no trânsito", afirmou.

O projeto que sustenta a coalizão terá dois anos de duração e prevê um ciclo estratégico de capacitação para os municípios que aderirem à iniciativa. Cinco dessas cidades receberão, em uma segunda etapa, assistência técnica personalizada para desenvolver projetos próprios de segurança viária. Estão previstas ainda a produção de evidências técnicas e materiais de comunicação para ampliar a aceitação pública de medidas de gestão de velocidades, além da criação de uma plataforma digital para estimar os custos dos sinistros de trânsito para a saúde pública municipal — parte do esforço para alinhar as políticas brasileiras às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

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Roberta Soares

betasoares8@gmail.com

Jornalista setorizada em mobilidade urbana há mais de 20 anos. Com 30 anos de redação, cobriu por quase dez anos o setor de segurança pública, atuando também nas editorias de Política, Brasil e Internacional.

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