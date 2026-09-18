Patinetes elétricos estreiam em Caruaru e primeiros dias são marcados por uso inadequado

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Primeira cidade do interior do Nordeste a receber o serviço enfrenta relatos de uso irregular, circulação entre pedestres e sinistro de trânsito

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O serviço de patinetes elétricos começou a ser oferecido em Caruaru, no Agreste pernambucano, nesta quarta-feira (16). A cidade foi anunciada como a primeira do interior do Nordeste a receber os equipamentos, apresentados pela Prefeitura como uma iniciativa de avanço na mobilidade urbana.

No entanto, nas primeiras horas de operação, foram registradas situações de uso inadequado, levantando questionamentos sobre o preparo dos usuários para utilizar o novo meio de transporte com segurança.

Primeiros dias têm registros de uso inadequado

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram usuários utilizando os patinetes de maneira inadequada, incluindo situações de circulação próxima a pedestres e em locais onde o uso não é indicado. Os registros passaram a repercutir após o início da operação.

Já na noite de lançamento, uma mulher que utilizava um dos patinetes se envolveu em um sinistro de trânsito ao bater em uma picape. Também foram registrados casos de usuários circulando pela Via Parque em meio aos pedestres e em sentido contrário ao fluxo de pessoas.

Prefeitura reforça regras após primeiros casos

Diante das situações registradas nos primeiros dias, a Prefeitura de Caruaru divulgou uma nova orientação sobre o uso dos patinetes elétricos.

Entre as regras estão:

É necessário ter mais de 18 anos para utilizar o patinete;

para utilizar o patinete; Apenas uma pessoa pode ocupar cada equipamento;

pode ocupar cada equipamento; A velocidade máxima permitida é de 20 km/h ;

; Em áreas com grande circulação de pessoas, a velocidade é reduzida automaticamente para 10 km/h;

automaticamente para 10 km/h; A orientação é priorizar ciclovias e ciclofaixas e, quando necessário, circular pela faixa da direita da via;

e ciclofaixas e, quando necessário, circular pela faixa da direita da via; Pedestres têm prioridade e calçadas e passagens não devem ser bloqueadas;

Após o uso, o patinete deve ser estacionado nos locais indicados pelo aplicativo.

Em caso de descumprimento das regras, o acesso do usuário pode ser bloqueado no aplicativo. A Prefeitura informou ainda que situações envolvendo roubo, furto, dano ao patrimônio ou sinistros de trânsito podem ser encaminhadas à delegacia.

Os primeiros dias de operação mostram que a chegada dos patinetes também traz desafios de segurança e convivência no trânsito. Além de seguir as regras de circulação, é importante que situações de uso inadequado sejam denunciadas, para que os casos possam ser identificados e as medidas necessárias sejam adotadas.

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