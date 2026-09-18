fechar
Mobilidade | Notícia

Patinetes elétricos estreiam em Caruaru e primeiros dias são marcados por uso inadequado

Primeira cidade do interior do Nordeste a receber o serviço enfrenta relatos de uso irregular, circulação entre pedestres e sinistro de trânsito

Por Eduardo Scofi Publicado em 18/09/2026 às 8:47
Patinetes el&eacute;tricos come&ccedil;aram a circular em Caruaru nesta quarta-feira (16)
Patinetes elétricos começaram a circular em Caruaru nesta quarta-feira (16) - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O serviço de patinetes elétricos começou a ser oferecido em Caruaru, no Agreste pernambucano, nesta quarta-feira (16). A cidade foi anunciada como a primeira do interior do Nordeste a receber os equipamentos, apresentados pela Prefeitura como uma iniciativa de avanço na mobilidade urbana.

No entanto, nas primeiras horas de operação, foram registradas situações de uso inadequado, levantando questionamentos sobre o preparo dos usuários para utilizar o novo meio de transporte com segurança.

Leia Também

Primeiros dias têm registros de uso inadequado

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram usuários utilizando os patinetes de maneira inadequada, incluindo situações de circulação próxima a pedestres e em locais onde o uso não é indicado. Os registros passaram a repercutir após o início da operação.

Já na noite de lançamento, uma mulher que utilizava um dos patinetes se envolveu em um sinistro de trânsito ao bater em uma picape. Também foram registrados casos de usuários circulando pela Via Parque em meio aos pedestres e em sentido contrário ao fluxo de pessoas.

Prefeitura reforça regras após primeiros casos

Diante das situações registradas nos primeiros dias, a Prefeitura de Caruaru divulgou uma nova orientação sobre o uso dos patinetes elétricos.

Entre as regras estão:

  • É necessário ter mais de 18 anos para utilizar o patinete;
  • Apenas uma pessoa pode ocupar cada equipamento;
  • A velocidade máxima permitida é de 20 km/h;
  • Em áreas com grande circulação de pessoas, a velocidade é reduzida automaticamente para 10 km/h;
  • A orientação é priorizar ciclovias e ciclofaixas e, quando necessário, circular pela faixa da direita da via;
  • Pedestres têm prioridade e calçadas e passagens não devem ser bloqueadas;
  • Após o uso, o patinete deve ser estacionado nos locais indicados pelo aplicativo.

Em caso de descumprimento das regras, o acesso do usuário pode ser bloqueado no aplicativo. A Prefeitura informou ainda que situações envolvendo roubo, furto, dano ao patrimônio ou sinistros de trânsito podem ser encaminhadas à delegacia.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Os primeiros dias de operação mostram que a chegada dos patinetes também traz desafios de segurança e convivência no trânsito. Além de seguir as regras de circulação, é importante que situações de uso inadequado sejam denunciadas, para que os casos possam ser identificados e as medidas necessárias sejam adotadas.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Leia também

Transporte público: MPPE recomenda nova licitação para o transporte público de Caruaru após irregularidades
TRANSPORTE PÚBLICO

Transporte público: MPPE recomenda nova licitação para o transporte público de Caruaru após irregularidades
Editorial JC: 75 anos com o povo do Agreste
RÁDIO JORNAL CARUARU

Editorial JC: 75 anos com o povo do Agreste

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduardo Scofi

Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

Siga Eduardo Scofi