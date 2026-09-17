CNH do Brasil registra mais de 2 milhões de novos motoristas em nove meses

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Programa lançado em dezembro de 2025 já recebeu 7,3 milhões de pedidos de primeira habilitação e estima impacto econômico de R$ 9,64 bilhões

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Mais de 2,2 milhões de pessoas concluíram a primeira habilitação nos nove primeiros meses do programa CNH do Brasil, lançado em dezembro de 2025 pelo Governo Federal. Até agosto de 2026, foram 2.212.108 novos habilitados, 17,1% a mais que no mesmo período do ano anterior. A iniciativa também registrou 7,3 milhões de pedidos de abertura do processo de primeira habilitação e estima ter movimentado R$ 9,64 bilhões na economia.

Os novos indicadores foram apresentados pelo ministro dos Transportes, George Santoro, e pelo secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão. Segundo o governo, a digitalização dos serviços e as mudanças na formação de condutores reduziram o tempo necessário para concluir o processo de habilitação.

Curso teórico gratuito mais que dobrou

A plataforma oficial do programa concentra etapas da primeira habilitação e oferece gratuitamente o curso teórico de aprendizagem em formato digital. Até agosto, foram realizados 4.386.463 cursos, contra 1.981.304 no mesmo período de 2025 - crescimento de 121,4%.

O Amapá apresentou o maior aumento proporcional, de 296,4%. Tocantins teve a menor variação entre os estados, ainda assim com crescimento de 63,5%. Já a abertura de processos de primeira habilitação chegou a mais de 7,3 milhões de requerimentos. Entre as mulheres, o número de entradas aumentou 18%, passando de 1.056.960 em 2025 para 1.246.979 em 2026.

Aulas práticas caíram de 20 para duas horas

Outra mudança do programa foi a redução da carga mínima obrigatória de aulas práticas, que passou de 20 para duas horas. Também foi autorizada a contratação de instrutores autônomos credenciados pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans).

Com as mudanças, o número de cursos de formação prática passou de cerca de 3,1 milhões para 4,18 milhões, aumento de 34,7%. Dos 4.182.803 cursos registrados em 2026, 552.994 foram conduzidos por instrutores autônomos, o equivalente a 13,2%. Os centros de formação de condutores responderam pelos outros 86,8%.

A participação de instrutores autônomos foi maior no Norte, onde representou 30,7% dos cursos, e no Nordeste, com 27,4%.

Impacto de R$ 9,64 bilhões

O governo federal estima que as mudanças implementadas pelo CNH do Brasil tenham gerado um impacto econômico de R$ 9,64 bilhões até agosto. O cálculo considera custos que deixaram de ser pagos ou foram reduzidos com a nova estrutura do processo.

A maior parcela está relacionada à formação prática, estimada em R$ 4,57 bilhões. O curso teórico gratuito representa R$ 2,94 bilhões, enquanto a renovação automática para bons condutores corresponde a R$ 1,44 bilhão. Também entram na conta R$ 414,6 milhões relacionados aos exames médico e psicológico e R$ 278,7 milhões em deslocamentos evitados.

Menos infrações entre novos motoristas

Entre os 2.212.108 novos habilitados registrados até agosto de 2026, 11.938 tiveram ocorrências de infração, o equivalente a 0,54%.

No mesmo período de 2025, foram 42.208 ocorrências entre 1.788.139 novos condutores, uma proporção de 2,36%. Na comparação apresentada pelo governo, houve redução de 77,1% na incidência de ocorrências entre os novos motoristas.

O tempo médio de conclusão do processo também caiu nas 27 unidades da Federação. A maior redução foi registrada na região Sul, de 42,4%, seguida por Norte (-40,5%), Nordeste (-34,6%), Centro-Oeste (-29,3%) e Sudeste (-20,5%).

Aumento entre pessoas com mais de 55 anos

O crescimento das primeiras habilitações também ocorreu entre faixas etárias mais altas. Desde o lançamento do programa, o grupo de pessoas com 55 anos ou mais apresentou aumento de 53,4% nas primeiras habilitações. Na sequência, aparecem as faixas de 45 a 54 anos (+37,4%), 35 a 44 anos (+29,7%) e 25 a 34 anos (+21,3%). Entre os mais jovens, o crescimento foi de 11,9% entre pessoas de 18 a 20 anos e de 6,6% entre 21 e 24 anos.

Aplicativo reúne outros serviços de trânsito

Além da primeira habilitação, o aplicativo CNH do Brasil passou a concentrar outros serviços. Um deles é a consulta ao sistema Free Flow, que permite verificar passagens pelos pórticos de pedágio eletrônico, valores cobrados e eventuais débitos. O recurso está disponível para usuários de 14 concessionárias.

A plataforma também permite emitir a credencial digital de estacionamento. Até agosto, foram registradas 2.621.956 emissões, sendo 2.590.344 para idosos e 31.612 para pessoas com deficiência. Outra funcionalidade prevista para novembro é a transferência eletrônica de veículos. A medida foi regulamentada pela Resolução Contran nº 1.027/2026 e pretende digitalizar e simplificar o procedimento.

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