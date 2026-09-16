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Linha Sul da CBTU é paralisada por problema elétrico; Passageiros enfrentam dificuldades

Estações foram fechadas às 18h15 desta quarta-feira (16); ainda não há previsão para a retomada da circulação e ônibus terão operação reforçada

Por JC Publicado em 16/09/2026 às 20:54
Linhas do metr&ocirc; do Recife s&atilde;o paralisadas ap&oacute;s falha no fornecimento de energia nesta quarta-feira
Linhas do metrô do Recife são paralisadas após falha no fornecimento de energia nesta quarta-feira - JC Imagem

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A Linha Sul da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) foi paralisada na noite desta quarta-feira (16) após um problema elétrico na rede aérea. Todas as estações do ramal foram fechadas por volta das 18h15, interrompendo a circulação dos trens entre Recife e Cajueiro Seco, na Região Metropolitana.

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Segundo a CBTU, o Centro de Controle atua para restabelecer a operação, enquanto equipes de manutenção foram acionadas para realizar os reparos necessários. Até o momento, não há previsão para a normalização do serviço.

Diante da paralisação, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou que está reforçando emergencialmente a operação de linhas de ônibus que atendem áreas próximas ao trajeto da Linha Sul.

O reforço ocorre nas linhas 185 TI Cabo, 166 TI Cajueiro Seco (Rua do Sol), 115 TI Aeroporto/TI Afogados e 168 TI Tancredo Neves/Cde. Boa Vista.

A operação emergencial dos ônibus será mantida até que a circulação da Linha Sul da CBTU seja normalizada.

A CBTU informou que novas atualizações sobre o funcionamento do ramal serão divulgadas pelos canais oficiais da companhia.

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