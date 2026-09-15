Transporte por moto: Cúpula aponta custo humano e financeiro da omissão pública e da precarização do transporte sobre duas rodas como causas de mortes e mutilações no Brasil

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Médicos lançaram o Observatório Nacional dos Sinistros de Trânsito com Motos para monitorar mortes e sequelas do transporte sobre duas rodas

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Reduzir a velocidade das ruas e avenidas urbanas, regulamentar regras seguras para os aplicativos de transporte de passageiros e entregas com motocicletas; e responsabilizar as plataformas de mobilidade urbana, como Uber e 99, pela garantia da segurança viária dos usuários desses serviços - condutores e passageiros. Essas foram os principais direcionamentos tirados do primeiro encontro da Cúpula Nacional Brasil sobre Duas Rodas, realizado em São Paulo, no dia 10/9, numa parceria entre a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e a Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiesp),



Para embasar essas conclusões, inclusive, foi apresentado o resultado de uma pesquisa nacional que apontou que seis em cada dez profissionais (59,8%) que utilizam a motocicleta por aplicativo para trabalhar ou como transporte urbano — condutores de motoapp, entregadores e passageiros — já sofreram algum sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo a ABNT e o CTB).

Ao fim do evento, foi lançada a Carta São Paulo — Cúpula Movimento Brasil Duas Rodas, contendo recomendações técnicas de implantação imediata para a redução de sinistros de trânsito com duas rodas; e instituído o Observatório Permanente do Trauma, responsável pelo monitoramento de indicadores, disseminação de boas práticas e acompanhamento das recomendações definidas na cúpula. Para dar sustentação ao observatório e encaminhamento à carta, foi criada a Rede Brasileira de Colaboradores em Mobilidade Segura e Saudável sobre Duas Rodas, integrando saúde, trânsito, engenharia, indústria, universidades e gestores.

IMPRUDÊNCIA ZERO PARA SALVAR VIDAS

Imagens de vítimas das motos na Cúpula Nacional Brasil sobre Duas Rodas - Reprodução

A Carta São Paulo está alinhada às metas da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), e integrada ao PNATRANS , sendo voltada aos usuários de veículos de duas rodas. A mobilização se fundamentou em debates técnicos realizados na cúpula e nos resultados da pesquisa com mais de 23 mil motociclistas e passageiros. O documento destaca o impacto crítico sobre a saúde pública, revelando que os condutores de duas rodas ocupam atualmente dois terços dos leitos de emergência e trauma no Sistema Único de Saúde (SUS), gerando elevados custos e sofrimento social.

Diante das estatísticas, o manifesto estabelece um consenso focado em três diretrizes estratégicas para transformar a segurança viária no País. As propostas contemplam a proteção dos condutores mais vulneráveis sob a meta de "imprudência zero", a adoção rigorosa de condutas preventivas — como redução de velocidade, visibilidade com equipamentos reflexivos, uso de capacete e abstenção de álcool, drogas ou celular —, e a difusão de exemplos de cidadania em redes sociais e grupos de mensagens, criando uma onda de conscientização e respeito às leis de trânsito.

IMPACTO SOBRE A SAÚDE EXIGE AÇÕES URGENTES

Cúpula Nacional Movimento Brasil sobre Duas Rodas discutiu os impactos do uso de motos no transporte urbano - Divulgação

Durante as muitas discussões realizadas na cúpula, a urgência de reestruturar a mobilidade urbana sobre duas rodas no País ficou evidente sob a análise do impacto na saúde pública. O sociólogo Victor Pavarino, técnico em Segurança Viária e Prevenção de Lesões Não-Intencionais na Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil, foi um dos especialistas que fez alertas.

Para Pavarino, a abordagem tradicional de culpabilizar exclusivamente o condutor e o passageiro é insuficiente porque o risco está impregnado na própria estrutura do sistema de transportes. O entendimento é que, sob a ótica dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS), a vulnerabilidade dos motociclistas — majoritariamente homens jovens, de baixa renda, trabalhadores informais e residentes das periferias — reflete escolhas impostas pela falta de transporte público coletivo eficiente e pela necessidade imediata de subsistência.

Dados e Estatísticas do Impacto das Motos - Cúpula Nacional Movimento Brasil sobre Duas Rodas - ARTE

“Nesse cenário de vulnerabilidade estrutural, a expansão acelerada dos serviços de entrega e do transporte de passageiros por motocicletas via aplicativos agravou dramaticamente a exposição ocupacional desses trabalhadores. Diante da pressão por tempo, faturamento por produtividade e jornadas exaustivas, é fundamental a regulamentação estrita das plataformas de mobilidade, o estabelecimento de limites para a jornada de trabalho e a gestão segura das velocidades”, alertou.

Para conter a escalada de mortes e lesões, a humanização das regras de trânsito e o controle rigoroso dos limites de velocidade em áreas urbanas surgem como deveres primordiais do poder público nos níveis federal, estadual e municipal. “A gestão de velocidade da vias é o pilar mais promissor da prevenção”, orientou.

O PESO ECONÔMICO DA PRECARIZAÇÃO E A URGÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO

Ortopedista Marcos Musafir, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e idealizador da Cúpula Nacional Brasil sobre Duas Rodas - Divulgação Victor Pavarino, técnico em Segurança Viária e Prevenção de Lesões Não-Intencionais na Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil - MASAO GOTO FILHO/CASA DA PHOTO Erivelton Guedes, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) - MASAO GOTO FILHO/CASA DA PHOTO Médico Sérgio Henrique Bastos Damous, HC-FMUSP - MASAO GOTO FILHO/CASA DA PHOTO

A dimensão financeira da epidemia sobre duas rodas foi apontada pelo engenheiro Erivelton Guedes, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que denunciou a discrepância entre os lucros gerados pelas empresas de aplicativo e os altos custos socioeconômicos transferidos ao Estado e à sociedade pela falta de segurança viária.

De acordo com Erivelton Guedes, os sinistros de trânsito consomem entre 2% e 3% do PIB brasileiro, totalizando cerca de R$ 200 bilhões por ano em internações, benefícios previdenciários e perda de produtividade. O técnico resume o contraste dessa tragédia com indignação: "Enquanto a gente enxuga sangue, muito dinheiro é jogado fora nos custos socioeconômicos e nos hospitais. Ao mesmo tempo, muita gente se beneficia com os lucros desse cenário", afirmou.

A gravidade do quadro é comprovada pelo fato de que o crescimento da mortalidade no trânsito brasileiro é impulsionado quase exclusivamente pelas motocicletas, que saltaram de 1% dos óbitos há três décadas para cerca de 40% no cenário atual.

Para conter a perda de vidas e recursos, Guedes cobrou a responsabilização direta dos aplicativos e a atuação integrada dos governos federal, estaduais e municipais na regulamentação e fiscalização dos serviços de entrega e transporte de passageiros em duas rodas.

Ele ainda advertiu contra os mecanismos das empresas que estimulam a alta velocidade, a chamada gamificação. “A redução e fiscalização da velocidade nas vias é a atitude mais barata e de resultado mais rápido disponível para os prefeitos, aliada ao fortalecimento do transporte público e à compreensão de que regulamentar o setor é uma medida indispensável de proteção social”, alertou.

A SOBRECARGA DO SUS E A GRAVIDADE DOS TRAUMAS

Percentual de vítimas das motos em Pernambuco está um pouco abaixo da média nacional, mas nem por isso a situação é menos grave - ARTE

As discussões da Cúpula Nacional Movimento Brasil sobre Duas Rodas deixou claro que na ponta final da cadeia de omissões públicas e corporativas está o sistema de saúde, cujos dados expõem a gravidade diária da epidemia de sinistros de trânsito com usuários de motos . O médico Sérgio Damous, diretor do Serviço de Cirurgia de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), apontou o pronto-socorro como o sensor real do problema, no qual as motocicletas representam o principal mecanismo isolado de trauma, correspondendo a 32,7% dos atendimentos da unidade em um período de seis meses.

“Assim como em muitas emergências hospitalares do País, o perfil atendido é predominantemente masculino (88,1%) e jovem (81% entre 18 e 44 anos), em pleno ciclo produtivo”, alertou o médico. Damous ainda destacou que as lesões são extremamente graves. “59,5% das vítimas chegam com trauma grave e 50% necessitam de internação imediata em UTI”, detalhou.

O médico também destacou que o atendimento a cada motociclista e passageiro de moto ferido mobiliza um sistema altamente complexo e dispendioso, exigindo a intervenção conjunta de cirurgiões gerais, ortopedistas, neurocirurgiões e equipes de terapia intensiva. O levantamento do HC mostra que as lesões de membros inferiores (51%), os traumas torácicos (51%) e os traumatismos cranioencefálicos (50%) concentram o cuidado hospitalar e deixam sequelas duradouras ou permanentes nas vítimas.

A experiência clínica do médico plantonista reforçou a principal lição tirada da cúpula: que nada substitui a prevenção. A responsabilização do poder público na readequação das velocidades viárias e a fiscalização rigorosa das condições de trabalho impostas pelas plataformas são os únicos caminhos capazes de evitar que vidas humanas sejam perdidas ou mutiladas.

