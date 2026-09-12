Transporte público: MPPE recomenda nova licitação para o transporte público de Caruaru após irregularidades
Medida determina nova concorrência em 180 dias para o lote L01, retenção de receita para débitos fiscais e fim do despejo de poluentes no Rio Ipojuca
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O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou à Prefeitura de Caruaru e à Autarquia de Mobilidade a adoção de uma série de medidas e a realização de uma nova licitação para o lote L01 do transporte coletivo na cidade. As providências administrativas e orçamentárias para a nova concorrência pública devem ser iniciadas em 30 dias e concluídas em até 180 dias. A orientação baseia-se no Inquérito Civil nº 01871.000.043/2025, aberto após denúncias sobre as condições do serviço e das instalações da operadora.
Para evitar a paralisação do serviço de ônibus durante a transição, a atual concessionária poderá continuar à frente da operação provisoriamente pelo prazo máximo de seis meses. O lote L01 é operado atualmente pela empresa Bandeira Mobilidade e Serviços Ltda, atendendo bairros urbanos como Salgado, Rendeiras, Universitário, Cidade Jardim e Centro Administrativo, além de localidades rurais, incluindo Patos, Juá, Serra Velha e Gonçalves Ferreira.
ANULAÇÃO DE ADITIVOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E RETENÇÃO DE RECEITA
Sob a perspectiva do patrimônio público, o MPPE recomendou a anulação do 2º e do 3º Termos Aditivos, bem como do Termo de Transferência do Contrato de Concessão nº 010/2015.
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Na esfera operacional e fiscal, a empresa terá 30 dias para regularizar o registro e o licenciamento de toda a frota no Detran-PE, com emplacamento no município de Caruaru. Além disso, foi solicitada a retenção imediata de 5% da receita tarifária bruta diária das catracas, valor a ser depositado em conta judicial para quitar débitos de ISS atribuídos à concessionária originária, a Capital do Agreste.
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E VISTORIAS
O MPPE também fez recomendações na área ambiental, exigindo a adequação imediata da garagem operacional da empresa às normas da Licença de Operação CPRH nº 03.25.08.005847-6. A empresa deve interromper o despejo de efluentes sem tratamento no Rio Ipojuca e isolar a área de abastecimento com canaletas e caixas separadoras de água e óleo.
Também segundo a recomendação do MPPE, a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a Vigilância Sanitária e os órgãos ambientais municipais, em conjunto com a CPRH, têm o prazo de dez dias para realizar uma vistoria técnica presencial no local. Os relatórios deverão ser encaminhados à 3ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente. O documento foi assinado pelos promotores Marcus Tieppo e Jeanne Bezerra e publicado no Diário Oficial do MPPE em 10 de setembro de 2026.