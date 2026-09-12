Bicicleta: Recife testa recompensa para quem pedala por aplicativo na cidade, mas tecnologia esbarra em infraestrutura cicloviária estagnada
Projeto "Mova-se pelo Futuro" converte pedaladas em benefícios digitais via plataforma Conecta Recife. Infraestrutura, entretanto, não é segura
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Buscando estimular a mobilidade urbana ativa e sustentável na cidade considerada a capital com o pior trânsito do País, a Prefeitura do Recife deu início aos testes da solução tecnológica "Mova-se pelo Futuro", um programa que recompensa cidadãos que se deslocam a pé, de bicicleta convencional ou de bicicleta elétrica (e-bike) para realizar atividades rotineiras. A participação no programa é voluntária e pode ser realizada diretamente pela plataforma Conecta Recife, dispensando a necessidade de baixar novos aplicativos.
Para garantir o acúmulo de pontos, o sistema exige que os deslocamentos sejam exclusivamente de transporte e mobilidade urbana — como trajetos entre residência, trabalho, escola ou comércio —, excluindo atividades voltadas puramente ao lazer, esporte ou treinos físicos. Além dos modais tradicionais, bicicletas elétricas com assistência de pedal enquadradas na legislação de trânsito também são validadas na plataforma.
A iniciativa foi desenvolvida pela Bion Global Biocredits Ltda., selecionada via edital do EITA Labs, e conta com o suporte técnico da Empresa Municipal de Informática (Emprel) em conjunto com a Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia (SECTI). Por meio de validação via GPS e registro no sistema BionChain, os trajetos sustentáveis são convertidos em Créditos H3RO, que podem ser trocados por benefícios no marketplace da plataforma.
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Segundo informações repassadas pela PCR, a fase de testes terá duração de um ano no ambiente Conecta Labs para avaliar o engajamento da população e a capacidade de escala da tecnologia em ambiente real. E a proposta integra uma estratégia municipal mais ampla para reduzir as emissões de carbono e consolidar uma cultura de mobilidade sustentável na capital pernambucana.
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Destacando a relevância da integração entre tecnologia e gestão pública, o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, explicou a proposta da ferramenta. “O EITA Labs é uma ferramenta estratégica para aproximar inovação e gestão pública, permitindo que soluções tecnológicas sejam testadas em ambiente real de forma colaborativa e responsável. O objetivo é criar oportunidades para que novas ideias possam demonstrar seu potencial de impacto positivo para a cidade e para a população”, afirmou.
AVANÇO TECNOLÓGICO CONSTRATASTA COM MALHA CICLOVIÁRIA PRECÁRIA E ESTAGNADA
Apesar do incentivo digital ao uso do transporte ativo, quem depende da bicicleta no Recife enfrenta um cenário de desaceleração no crescimento da infraestrutura cicloviária. A cidade conta atualmente com pouco mais de 200 km de rotas, mas apenas 47,2 km foram entregues entre 2021 e abril de 2024, valor que representa menos da metade da meta de 100 km prometida para a atual gestão municipal.
De acordo com dados da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), a média anual de expansão da malha caiu drasticamente de 16% até 2020 para apenas 4% a partir de 2021. Essa estagnação se confirma quando se observa o cumprimento do Plano Diretor Cicloviário (PDC), que possui apenas 28% da sua rede projetada efetivamente implementada até o momento.
Além disso, mais de 90% da malha recifense é composta por ciclofaixas — estruturas sem segregação física do tráfego de veículos motorizados —, implantadas prioritariamente em ruas secundárias e de menor tráfego.
A vulnerabilidade de quem pedala fica ainda maior porque cada vez mais as ciclofaixas têm menos elementos de proteção, como tachões e mini-blocos, favorecendo a invasão constante de veículos motorizados, principalmente de motocicletas de aplicativo.