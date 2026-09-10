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Mobilidade | Notícia

Estações de BRT Salgadinho e Quartel são reinauguradas após anos desativadas em Olinda

Equipamentos do Corredor Norte-Sul passaram por seis meses de obras e fazem parte de um conjunto de nove estações que serão requalificadas

Por JC Publicado em 10/09/2026 às 17:58 | Atualizado em 10/09/2026 às 17:59
Estações de BRT Salgadinho e Quartel são reinauguradas após anos desativadas em Olinda
Estações de BRT Salgadinho e Quartel são reinauguradas após anos desativadas em Olinda - Arthur Mota/Seduh

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Duas estações de BRT do Corredor Norte-Sul foram reinauguradas nesta quinta-feira (10), em Olinda, após anos desativadas. As estações Complexo de Salgadinho e Quartel são as primeiras de um conjunto de nove equipamentos que passam por obras de requalificação pelo Governo de Pernambuco.

As intervenções tiveram duração de seis meses e fazem parte de um investimento de R$ 11,9 milhões. Além das duas unidades entregues nesta quinta, outras sete estações estão em reforma e, segundo o governo estadual, a previsão é que todas sejam entregues até o fim deste ano.

Durante a entrega, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro, destacou que as estruturas estavam abandonadas havia mais de seis anos.

"Quem passou aqui, quem trafega pela PE-15 nos últimos dez anos, viu essas estações aqui totalmente sucateadas. A gente entrega hoje duas de nove que estão em andamento. As outras, todas até o final do ano", afirmou.

O que mudou nas estações

As obras incluíram reparos estruturais, substituição de esquadrias e vidros, modernização das instalações hidráulicas e elétricas, recuperação das coberturas, adequações no escoamento de águas pluviais, pintura e nova sinalização.

Também foram realizadas intervenções de acessibilidade, como implantação de rampas, guias de calçada, piso tátil e espaços específicos para embarque e desembarque de pessoas com deficiência.

As estações passaram a contar ainda com ar-condicionado, portas automáticas, iluminação em LED, câmeras de segurança, controle de acesso e máquinas para recarga e venda do Cartão VEM Comum.

Linhas atendidas

Com a reabertura, as estações Complexo de Salgadinho e Quartel passam a receber, em todas as viagens, cinco linhas de BRT:

1062 – TI Abreu e Lima (PCR) (Parador)
1076 – TI Pelópidas (PCR) (Parador)
1100 – TI PE-15 (PCR) (Parador)
1946 – TI Igarassu (BR-101)
1967 – TI Igarassu (Sítio Histórico)

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Manutenção

A operação e a manutenção das estações requalificadas ficarão sob responsabilidade da Nova Mobi Pernambuco, concessionária dos terminais e estações dos corredores Norte-Sul e Leste-Oeste.

Questionado sobre como garantir a conservação dos equipamentos após a reabertura, o governo informou que haverá manutenção diária, com serviços de limpeza e vigilância.

"O Grande Recife, como um todo, mantém todas essas estações e faz a manutenção diária: limpeza, vigilância diariamente", afirmou o representante durante a entrega.

Novas estações

Além da recuperação das nove estações que estavam desativadas, o Governo de Pernambuco prepara uma nova licitação para a construção de oito estações de BRT. O investimento estimado é de R$ 31,6 milhões.

Atualmente, os corredores Norte-Sul e Leste-Oeste possuem 48 estações e são atendidos por cerca de 220 veículos diariamente, transportando, em média, 121 mil passageiros.

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