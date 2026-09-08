Transporte por moto: Em menos de uma semana, dois passageiros de aplicativos de moto morrem em sinistros de trânsito no Grande Recife. Até quando?

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Mais uma vez, mortes aconteceram em BRs que cortam a RMR, expondo a ausência de regras de circulação e de exigências de manutenção para as motos

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A falta de regras mínimas para o serviço de motoapp segue fazendo vítimas, destruindo famílias e gerando custos para a saúde pública, a segurança viária e a previdência social. Em menos de uma semana, dois passageiros de motocicletas usadas para o serviço de transporte remunerado por aplicativo, como Uber e 99 Moto, morreram em sinistros de trânsito no Grande Recife.

Mais uma vez, as mortes aconteceram em rodovias federais que cortam a Região Metropolitana do Recife — a BR-232 e a BR-101 — e evidenciam o risco que o serviço de motoapp tem representado para a segurança viária na ausência de regras específicas de circulação para essas motocicletas em vias de tráfego pesado.

O sinistro de trânsito mais recente também expõe outra lacuna regulatória: a falta de exigências pelas plataformas de mobilidade de manutenção para as motos usadas no transporte de passageiros, já que, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro teria sido provocado pela quebra da vareta do tambor do veículo - uma falha diretamente associada à ausência de manutenção mecânica.

PASSAGEIRA MORRE NA BR-232 APÓS FALHA MECÂNICA NA MOTO

Quanto mais motociclistas circulam prestando esse serviço, com passageiros na garupa, maior é a pressão sobre a saúde. Das 35 mil pessoas mortas no trânsito por ano, 15 mil são ocupantes das motos - JAILTON JR./JC IMAGEM

O caso mais recente aconteceu na manhã do sábado (5/9), por volta das 7h30, no quilômetro 9,7 da BR-232, no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, sentido Recife. Segundo a PRF, a suspeita inicial é de que a vareta do tambor de uma das motocicletas tenha se partido durante o trajeto, provocando o tombamento do veículo na pista. Na sequência, uma segunda motocicleta atingiu a primeira e também tombou.

A passageira, que estava na primeira moto e foi identificada como Débora, morreu na hora, ainda no local. Os dois condutores envolvidos não ficaram feridos e, segundo a PRF, foram submetidos ao teste do bafômetro, com resultado normal. A passageira teria deixado dois filhos.

A hipótese de falha mecânica levantada pela PRF chama atenção para um ponto pouco fiscalizado do serviço de motoapp: não há, hoje, exigência formal de manutenção periódica para motocicletas usadas no transporte remunerado de passageiros, mesmo em veículos submetidos a uso intensivo e diário. Nem mesmo a cilindrada mínima é exigida pelas plataformas.

USO DO ‘CORREDOR’ PROVOCA A MORTE DE JOVEM DE 23 ANOS

Cinco dias antes da morte da passageira na BR-232, na segunda-feira (31/8), outro sinistro de trânsito provocou a violenta morte de um passageiro de motoapp em condições diferentes, mas no mesmo cenário de risco: uma rodovia federal de tráfego pesado que corta a RMR.

O sinistro aconteceu às 12h45, no quilômetro 68 da BR-101, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife. Segundo a PRF, o condutor da motocicleta seguia no sentido Litoral Norte quando ficou espremido entre uma carreta e um carro que se aproximavam. Nesse momento, o motoqueiro perdeu o controle da direção e caiu para o lado da carreta, sendo atropelado pelo veículo de carga na sequência da queda.

A vítima fatal, um jovem de 23 anos identificado apenas pelas iniciais L.C.P.A., estava na garupa da moto e morreu na hora. O condutor ficou ferido e foi levado ao Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. O motorista da carreta foi submetido ao teste do bafômetro, com resultado negativo para alcoolemia.

A suspeita de que a dupla estava a serviço do motoapp foi reforçada por dois indícios apurados pela PRF: a motocicleta era alugada da Mottu, empresa amplamente usada por condutores de aplicativo, e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor trazia o registro de exercício de atividade remunerada. Assim como no caso da BR-232, não houve consumo de álcool envolvido — o que reforça que a origem dos sinistros não está relacionada a esse fator, mas às condições estruturais em que o serviço de motoapp opera nas rodovias da região.

DADOS CONFIRMAM A EXPLOSÃO DE SINISTROS COM MOTOS NO GRANDE RECIFE

Atendimento do SAMU a vítimas das motocicletas aumentou quase 60% desde 2022, quando Uber Moto surgiu - Arte

Os dois casos se somam a uma tendência que os dados oficiais já vinham confirmando desde 2022. Levantamento do SAMU Metropolitano Recife mostra que os atendimentos a vítimas de motocicletas na RMR aumentaram quase 60% entre 2022 — ano de chegada do Uber Moto à região — e 2025, com o Recife concentrando isoladamente entre 80% e 90% dos registros.

Nacionalmente, dados da PRF apontam que o primeiro semestre de 2026 já registrou 16.346 sinistros envolvendo motocicletas nas rodovias federais, alta de 4,88% sobre o mesmo período de 2025, com 1.072 mortes — aumento de 13,92% —, sendo Pernambuco um dos estados com maior número de óbitos de ocupantes de moto nas rodovias federais no período.

O médico João Veiga, que dirigiu o Hospital da Restauração, já havia classificado o cenário como uma epidemia evitável: "O sistema de saúde estadual está sendo asfixiado por sinistros de trânsito que, na maioria dos casos, seriam evitáveis. Isso é o mais grave". A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) reforça esse alerta e defende maior controle sobre a atividade, propondo a criação de um sistema específico para acompanhar sinistros envolvendo profissionais vinculados a aplicativos de moto — uma medida que poderia endereçar tanto a fiscalização da manutenção dos veículos quanto o monitoramento da circulação em rodovias de tráfego pesado, as duas lacunas expostas pelos sinistros da BR-232 e da BR-101.