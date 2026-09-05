Passageira de moto por aplicativo morre em colisão na BR-232, em Jaboatão

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A suspeita inicial da PRF é de que a vareta do tambor da motocicleta tenha partido, provocando o tombamento do veículo na pista

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Uma passageira de uma motocicleta utilizada para transporte por aplicativo morreu após um sinistro de trânsito na manhã deste sábado (5), na BR-232, no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso ocorreu por volta das 7h20, no km 9,7, no sentido Recife.

A suspeita inicial é de que a vareta do tambor de uma motocicletas tenha partido, provocando o tombamento do veículo na pista. Na sequência, outra motocicleta atingiu a primeira e também tombou.

A passageira, que não teve a identidade revelada, estava na primeira moto e morreu no local. Os dois condutores envolvidos não ficaram feridos. Ainda segundo a PRF, ambos foram submetidos ao teste do bafômetro, com resultado normal.

A faixa do meio da rodovia ficou interditada após o sinistro. As outras duas faixas permaneceram liberadas, mas houve congestionamento no trecho.

Até a publicação desta matéria, a PRF informou que aguardava a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML) para os procedimentos relacionados à ocorrência.

Mortes no trânsito

Colisão entre motocicletas deixa mulher morta no Grande Recife - PRF

O caso ocorre em um cenário de preocupação com a segurança de motociclistas e passageiros no trânsito brasileiro. Dados da PRF mostram que, no primeiro semestre de 2026, foram registrados 16.346 sinistros envolvendo motocicletas nas rodovias federais, alta de 4,88% em relação ao mesmo período de 2025.

O número de mortes de ocupantes de motocicletas também cresceu. Segundo a PRF, 1.072 pessoas morreram em sinistros envolvendo motos entre janeiro e junho deste ano, aumento de 13,92% na comparação com o primeiro semestre de 2025. As ocorrências com motocicletas representaram 45,38% de todos os sinistros registrados nas rodovias federais no período.

Pernambuco aparece entre os estados com maior número de mortes de ocupantes de motos nas rodovias federais. De acordo com o levantamento da PRF, foram 90 mortes no estado no primeiro semestre de 2026. Lembrando que este é apenas o número das mortes nas rodovias.

A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) também alertou recentemente para os riscos relacionados ao transporte profissional em motocicletas em aplicativos como Uber Moto e 99 Moto.

A entidade defendeu maior controle sobre a atividade e propôs, entre outras medidas, a criação de um sistema específico para acompanhar sinistros envolvendo mototáxis e profissionais vinculados a aplicativos.